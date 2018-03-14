



市场继续调整，这个调整预期我们在周一就和大家做了全面的解读，没有跳出意外。所以也不要太惊讶。





很多朋友看到了今天午后个股方面的杀跌，有一些确实是有点狠。用友网络午后直接奔跌停虽然尾盘开板了，但是这种高位放量杀显然是有资金跑路，需要做回避了，而今天唯一的换手连板股中科信息，也是午后开盘炸板，从涨停急跌至不足3%。





午后之所以相关品种出现集中下杀，还是和消息面有关系。我们认为大家看消息面不要独立去解读，而要看连贯性。近期和资本市场最直接相关的消息有两个。最重要的是金融监管两会合并，三会独留了证监会未动。中午我在博客中解读了，这说明什么呢？多了不敢说， 肯定首先是对于资本市场重视程度的提升，这也是继续看多A股的重要理由 。其次一定是对于过去一年证监会工作的认可，最后必然是要有新的任务。这三点其实不难猜测，监管部门在去年其实做了两件事儿，从严监管和IPO输血实体经济。所以高层对于资本市场的重视，最终落脚点恐怕还是这两个方向。重点是继续输血实体经济，而方法是从严监管以及继续再增量上开源。





所以大家看看这个消息之后，今天盘中证监会果断做了两件事儿！





第一是快速明确了独角兽企业的规模和接下来的动作：目前国内独角兽企业中，资产10亿美金的100家左右，20亿美金的不超过50家，接下来准备分批推进A股上市。这是做什么？输血实体经济。





第二是非常非常非常罕见的在上午召开新闻发布会，公告了史上最大的操纵市场案，55亿史上最大罚单！紧接着中午就停牌了乐视网。这是做什么——监管升级。





这两件事儿都是去年证监会的工作重点，前脚成功“独善其身”，后脚马上加码，可以预见，这两点应该仍然是今年市场的主要监管方向。





至于行情，我们认为大家没必要过分的担忧， 事实上监管强压下，更有利于资金像核心资产集中，而核心资产溢价恰恰是去年白马行情启动的一个先决条件。因此大的政策上面，去年的低估值行情与今年酝酿中的高增长行情，其本质都是首先源于强势监管对于投机资金的打压。 只要力度可控，这对于认真做分析，认真做调研的团队来说，无疑是好事。



