昨天很多朋友看到银监会保监会合并的消息了。这里我们也简单和大家说一下， 三会里面唯一保留的是证监会，说明了什么呢？我们认为至少说明了更高层对于资本市场的重视。对于直接融资扶持实体经济模式的认可。这对于A股来说本身就是很重要的利好。





我们很久很久之前和大家说过，A股之所以熊多牛少，不是在于散户比例，不是在于投资理念，甚至不是在于玩法或者规则，而是在于政策重视力度不足。目前看， 这两年以来，资本市场毫无疑问越来越受到政策重视。





有的朋友可能会想，说，留着A股市场也不过是为了直接融资，继续抽血。我们和您说，没错。但是不要忽略一点——想要常态化抽血，就必须要造血，想要常态化抽足够的血，就必须保证血压稳定。带回到A股之上，想要融资首先要保证增量投资。 想要合理融资，至少要保证A股的估值稳定甚至是稳中有升。





所以去年我们就和大家说，不要妖魔化IPO常态化，因为A股的慢牛之所以能够形成， 去年的蓝筹牛市之所以能够走出来，恰恰就是因为IPO常态化。 常态化需要慢牛的支持，所以政策导向才会去扶持慢牛。中国有句老话叫“无利不起早”，A股如果不利于国家，国家为什么要费劲振兴A股。





所以这件事儿我们就点到为止，中期这是我们看好2018年继续走强的一个重要理由。 短线看今天早盘市场延续弱势震荡，这个震荡我们在周一已经提示过大家——正常。





当然也有一些意外因素。昨夜美股再次下跌，这是近期一个不确定因素，当然， 外盘利空主要源于特朗普开了自己的国务卿 ，当然，美国方面也不是一天两天出幺蛾子，就在上周，白宫首席经济顾问科恩辞职，震惊市场。今夜国务卿的突然被开除，无疑证明了没有最意外，只有更意外……美国政坛变动是外盘下跌的主要原因。不过目前看还是短期影响。再加上A股的低位，大家也没必要过分的担忧。





早盘创业板方面继续调整，看样子创业板还是要去补缺口。盘面上表现比较踊跃的品种在于超跌的次新股以及周期股这两块，但是指数的回调挫伤了资金的做多情绪，再加上近期的特停潮，当然我们之前和大家说过，看得见的手介入也不是单方面的，打压投机，把资金汇集向成长龙头，这是有利于市场发展的，2017年的蓝筹牛市就是由此而来，目前看， 创业板的支撑位在1850~1832区间，基本可以越跌越买逢低介入。



