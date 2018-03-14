【政策】





1、发改委印发通知 编制实施粤港澳大湾区规划





国家发改委今日(3月13)印发《关于实施2018年推进新型城镇化建设重点任务的通知》，通知提出，全面实施城市群规划。编制实施粤港澳大湾区发展规划，印发实施关中平原、兰州—西宁、呼包鄂榆等跨省区城市群规划，加快实施长三角、长江中游、成渝、中原、哈长、北部湾等城市群规划，指导省级行政区内城市群规划编制实施。





A股粤港澳大湾区概念股主要有珠海港、广州港等。









【产业】





1、首个CAR-T临床申请获批、行业迎来快速发展





金斯瑞生物科技13日在港交所公告，旗下子公司南京传奇收到有关LCAR-B38M CAR-T临床试验批件，这是我首个获批临床的CAR-T疗法。CAR-T作为新兴的生物技术，有可能完全治愈某些癌症，成为癌症免疫疗法的生力军。





A股已有多家上市公司布局CAR-T业务，如佐力药业(300181)通过收购科济生物股份(600201)进军CAR-T领域，银河生物(000806)率先获得了国内CAR-T注册申请优先审批。









2、特斯拉采用永磁电机带动稀土需求 行业有望迎来结构性上涨





据媒体报道，由于特斯拉Model 3长续航版采用永磁电动机，这类电动机加剧了制造材料之一稀土钕的供应压力。研究机构IMARC估计，永磁电动机使用的钕铁硼磁体拥有超过113亿美元的市场，2010年至2017年之间，对这类磁体的需求的复合年增长率为8.5%。去年，稀土钕供不应求的局面已十分严重，其全球需求量为3.17万吨，供应量仅为3300吨。今年对钕的需求预计将增至3.42万吨，明年会增至3.88万吨，供需缺口将进一步加剧。





可关注中科三环(000970)、北方稀土(600111)等相关公司。









3、我国石墨烯太赫兹调制器研究获突破 相关公司受关注





据媒体报道，中科院合肥物质科学研究院科研人员和合作者近日首次实现了基于石墨烯的太赫兹应力调制器。科研人员认为，该调控机制可用于制备高速太赫兹调制器，在未来的太赫兹应用中具有良好的发展前景。该研究成果近日发表在国际知名学术期刊《先进光学材料》上。





华讯方舟(000687)已成功做出世界第一块石墨烯太赫兹芯片；同方股份(600100)子公司同方威视发展了在毫米波/太赫兹波领域业务—安检设备。









4、氢能源物流车放量在即 万亿规模市场蓄势待发





据媒体13日报道，申通快递(002468)在上海开始使用氢燃料电池物流车，这是继本月初京东物流之后又一家国内物流巨头试用氢能源物流车。据了解，宜家、邮政等企业也在考虑试用。该车由东风特汽生产，单次充氢10分钟，满载续航里程达到300公里，是锂电物流车的两倍。





A股中，富瑞特装(300228)已切入东风特汽产业链，公司基于LNG业务经验，率先布局车载供氢系统、加氢站设备等业务；贵研铂业(600459)研发的铂基催化剂是质子交换膜燃料电池的关键组成部分。









5、小黄车完成新一轮逾50亿元融资 阿里领投





共享单车平台ofo小黄车宣布完成E2-1轮融资8.66亿美元。本轮融资由阿里巴巴领投，灏峰集团、天合资本、蚂蚁金服与君理资本共同跟投。这是2018年共享单车行业由规模化增长转入精细化运营阶段获得的首次融资，这意味着进入高质量发展新阶段的ofo，继续领跑全球共享单车市场。





上市公司中，信隆健康(002105)向小蓝车、ofo的供应商组车厂供应配件。永安行(603776)为共享单车第一股，已完成对哈罗单车的并购。









6、特斯拉超级充电站大幅上调充电价格 充电网络规模扩展势在必行





据报道，虽然特斯拉车主享有庞大的超级充电网络，但这也是有成本的。近日，特斯拉悄然提高了快速充电站的充电单价。据披露，平均价格的上涨幅度大概在20%-40%之间，具体视地方而定。





上市公司中，众业达(002441)助力特斯拉超级充电网络建设，与特斯拉合作建立粤东地区第一个超级充电站。万马股份(002276)目前已成功开发出落地式交流充电桩、壁挂式交流充电桩等。









7、慕尼黑上海电子展将举行、SMT技术或引关注





2018慕尼黑上海电子展以及电子生产设备展将于3月14日至16日举行。展会涵盖集成电路、电子元器件、组件及生产设备，全方位展示电子产业链的关键环节，国内外优质厂商将悉数参展，聚焦工业电子、汽车电子解决方案、消费电子等各大应用领域。展会还将设置SMT(表面贴装技术)创新演示区，呈现整套智慧电装工厂解决方案。





环旭电子(601231)专注SMT/SIP微型化封装；劲拓股份(300400)的SMT焊接装备在国内具有领先地位。





【提醒】

1、新股申购——宏川智慧：申购代码002930，申购上限2.40万股，申购价格8.53元。

2、新股申购——彩讯股份：申购代码300634，申购上限1.20万股，申购价格7.17元。

3、新股申购——湖南盐业：申购代码730929，申购上限4.50万股，申购价格3.71元。

4、统计局召开国民经济运行情况新闻发布会，公布2月规模以上工业增加值等数据





【要闻】

1、中国将组建中国银行保险监督管理委员会。

2、证监会就CDR已经成立专门的工作小组，BATJ外其他公司已经开始积极运作。

3、证监会有关A股对接新经济的改革方案已经形成，正在报批程序当中。

4、国务院参事马力：证监会的改革需要集中更大的力量去推进。

5、上交所：进一步加强投资者识别码制度实施后的沪股通交易监控。

6、上海市政府：特斯拉在华建厂未搁置，仍在积极推进。

7、2018年上海市国资国企工作会议召开，将加大培育新兴产业企业进入资本市场。

8、河北唐山钢铁限产升级，非采暖季将实行错峰生产。

9、工信部宣布筹建全国区块链和分布式记账技术标准化技术委员会。

10、上周新增投资者数33.31万，环比增加8.25%。

11、大众汽车和中国签署200亿欧元的电池订单。

12、美股收跌，纳指收跌1.02%；COMEX 4月黄金期货收涨0.5%；美国WTI 4月原油期货收跌1.1%。





【复牌】

银信科技(300231)：配股发行成功

华邦健康(002004)：具备从股权上控制丽江旅游(002033)的基础

丽江旅游(002033)：张松山与一致行动人符合实控人认定





【公告】

中船重工：子公司签下7亿订单

证通电子(002197)：中选“科技租赁深圳证通光明IDC机房项目”

浙江交科(002061)：子公司联合体中标15.85亿元项目

润建通信(002929)：预中标中国移动项目

融钰集团(002622)：与中车公司、海淘车进行平行进口车业务战略合作

南洋股份(002212)：孙公司拟2000万元在贵州设大数据公司

南山铝业(600219)：拟合资设立航空零部件公司

康达新材(002669)：与某军工电子通信企业签订1.72亿元产品购销合同

招商蛇口(001979)：拟支付现金购买招商漳州78%股权

浙江东方(600120)：拟变更公司名称，并开展黄金租赁融资业务

片仔癀(600436)：4999万港元增资片仔癀(600436)电商国际贸易香港公司

重庆燃气(600917)：终止投资合江县LNG综合利用项目

希努尔(002485)：拟收购仁华置业及西安天楠文旅股权 介入文旅小镇项目

通达股份(002560)：终止非公开发行股票事项

优博讯(300531)：中标中国邮政储蓄银行智能POS终端项目

东诚药业(002675)：肝素钠、依诺肝素钠原料药通过美国FDA检查

南天信息(000948)连续三日一字涨停 员工持股计划尚未买入股票

利群股份(601366)提示风险：与腾讯云、启明星的合作尚处于探索阶段

哈药股份(600664)：近3亿美元认购GNC发行的优先股





【公告：分红及业绩】

设研院(300732)：2017年拟10转8派5元

天域生态(603717)：年报拟10转4派2元。

三环集团(300408)：控股股东提议年报10派2元

合众思壮(002383)：一季报净利预增近9倍

顺丰控股(002352)：去年净利47.71亿元 同比增14%

空港股份(600463)：2017年净利润同比下滑44%

贵糖股份(000833)：2017年净利同比增106% 拟10派0.5元

华能国际(600011)：2017年盈利近18亿元 同比下滑逾八成

顺丰控股(002352)：2017年净利47.71亿元 拟10派2.2元

空港股份(600463)：2017年净利润同比下滑44%





【增减持】

常熟汽饰(603035)：公司部分董监高及核心员工披露增持计划

仙坛股份(002746)：两股东拟清仓减持合计4.5%股份





【解禁股】

晨化股份(300610)、上海天洋(603330)、茶花股份(603615)、高斯贝尔(002848) 、棕榈股份(002431)



