



周二市场展开回调，技术上的问题，我们在昨天已经给大家进行了解读，不再赘述了。这个位置调整是好事儿。尤其对于创业板来说，短期反弹的图形有点过于陡峭了，按理说还有调整空间。





但是跌下来一定是非常合理的进场机会，大家可以看看远了不说，近三年以来创业板走势，每一次刨坑都是急跌慢涨，只有今次出现了快速的暴力拉升。并且创新高。 所以上周我们一再说创业板这个突破是价值千金的。向下回调，比较适中的位置是1829，踩了可以大胆进场。





沪指目前看也是如此， 我们认为本轮反弹真正的压力区间应该在3400~3450才会体现，所以短期震荡一下，更多的应该是小插曲。 不用过分的担忧。有声音认为是监管部门近期连续特停对于股价的打压。我觉得大家也不要太极端。打压一下投机炒作，有利于资金向更加有价值的方向进行集中，这样的行情才走的远。去年的低估行情就是如此，看今年的成长行情能否再进一步。





昨天有朋友问农行定增，我们没来及解释，今天在收评里给大家讲一讲，消息面上3月12日， 农业银行发布了一项募资规模不超过1000亿元的非公开发行A股股票预案 。朋友圈炸了，大家高呼农行“不要脸”，赚2000亿要抽血1000亿，而且这还是A股有史以来最大的定增，二级市场怎么活。





我们觉得大家不用过分紧张。看了一下，7家发行对象中汇金和财政部锁定期五年，其他投资者锁定期三年。预计提升资本充足率0.8pct。发行价不会低于4.15元（分红后3.97元），不从二级市场抽血，国企全额认购，且长锁定期，便于国家掌握核心金融资产控制力，方便宏观调控或者扶持实体经济， 对于二级市场的影响不会那么大。





同时，老股民都知道关于定增有一个规律。高位定增一般对股价有利空性影响，而低位定增通常都是利好。从农行目前的1倍PB、6.3倍PE来说，实际上相对处于低位状态，再加上近期的“破净”，因此此时定增对农行在二级市场的股价本身是个利好。





所以大家对行情不用有太多的顾虑，目前的市场大家只要记住一点—— 不要盲目追高，回调可以加仓，就够了。





对于行情来说——第一，近期银行间资金充裕，短端利率快速下行，债券市场反弹，市场对流动性的担忧缓解；第二，银监会调低银行拨备覆盖率，市场对此解读也偏正面；第三，“两会”正在召开，还是要维稳。所以没那么多幺蛾子。





题材方面，继续看好核心成长品种。这些被压制了两三年的潜力牛，随着政策倾斜度的提高，随着资金的返场，随着赚钱效应和资金认可度的不断提升，今年的行情确实是值得期待。 学员朋友也如此，内参节奏大家一定跟上，目前是优质成长股逐步放大仓位的时间点，错过了会非常可惜。热线：010-57594189



