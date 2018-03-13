市场早盘形成震荡，创业板探底回升。





昨天我们在收评中，和大家说过，市场这个位置有震荡是正常的。也说了， 创业板虽然短期看会有震荡的需求，但是中期来说目前仍然是非常有机会，而且很可能是大行情。





上午市场总体以调整为主，破板率继续增加，而昨天到今天的换手连板仅仅只有一家，所以保持谨慎是第一位的。泰永长征复牌，高位连续炸板。同时，麦达数字(002137)、天华超净(300390)宣布因近期涨幅较大开始停牌核查，各种关小黑屋，而且几乎都是独角兽品种。独角兽的问题我们讲过，目前市场有一点游资不讲道理的感觉。有的炒作仅仅是受益于大股东投资，这就好比一个爹抱养了俩孩子，你说有关系吗，好像又没啥关系。所以近期反复的看得见的手的介入，也有降温的意思。加上昨天创业板的高位吊颈线，短期不排除有大幅震荡。 但是我们仍然认为优质成长股今年会有值得期待的行情机会，因此回调不改预判。





与创业板相比，早盘周期+大权重今天再次动了，目前大权重也有看点，看点一是两会周期的护盘。看点二是超级权重比如两桶油，比如券商，比如中兴这类，本轮反弹确实还没有启动。所以我们反复讲反弹要分三步走，目前是第三部，也要警惕说什么时间点，大权重一旦补涨会不会反而宣告反弹阶段性结束。这是一个风险点。





不过早盘看权重的持续性目前是比较差，还是存量资金的老问题，没什么可说的。





反倒是很多优质的成长股在缓慢的抬升重心，这个其实反而是大家特别需要去重视的。因为这些品种往往藏在异动股的背影里。 你盲目追涨异动品种的时候，人家默默拉升，结果你亏在追涨路上回过头来发现这些家伙的时候，已经没有机会再上车了。





这才是本轮成长品种真正的核心价值。





除此之外，上午已经没有特别突出的板块，虚拟现实稍有表现，其他的如乡村振兴，二胎均昙花一现，独角兽板块纵深挖掘，但是筹码结构好的就一字板，差的就惨遭潜伏盘收割，典型的如今天的戴维医疗同时具备二胎与参股独角兽希瑞科技但封板后出现了潜伏盘恶劣的10几万手的板砸彻底坑人局面，也有如雪莱特这种潜伏的宁德时代今天也是板砸局面相对温和一点。



