【涨价】





1、行业龙头有机硅产品提价20%、行业高景气持续





据报道，全球第二大的有机硅产品生产商美国迈图高新材料集团从3月15日起将有机硅密封胶产品价格上涨20%。据悉，众多硅酮胶生产企业在3月11-13日第24届全国铝门窗幕墙新产品博览会上宣布上涨10-15%左右。据百川资讯，从3月7日起企业开始封单不报现象陆续出现，企业排单已满，货源紧张氛围不减。有机硅价格目前维持在32000元/吨，比去年同期上涨52.8%，创下多年来新高。





硅宝科技(300019)是目前国内唯一集有机硅温室胶生厂、研发和制胶专用生成设备制造于一身的企业；兴发集团(600141)有机硅产能18万吨，受益于行业高景气。









【产业】





1、极米科技获6亿元重磅投资、无屏电视有望迎来风口





据媒体报道，无屏电视开创者极米科技今日宣布获百度等8家机构的联合投资。本次D轮投资金额超6亿元，增资后百度成为除创始团队外最大股东。投资将主要用于极米无屏电视和激光电视的研发。极米科技成立于2013年，无屏电视产品市占率位居市场首位。自成立以来，极米科技已获得芒果传媒、中南文化(002445)等机构的多轮投资，2017年营收超13亿元。





利达光电(002189)是投影显示领域光学元件配套最齐全公司。暴风集团(300431)旗下有Max6等多款无屏电视产品。









2、执业药师缺口巨大 阿里健康推出“共享药师”服务





在近日举办的第十届医药届人大代表政协委员座谈会上，有代表提出，应该支持药品企业与互联网企业加强合作，鼓励有条件的地区依托现有信息系统，开展执业药师远程审方、合理用药指导等药事服务。针对市场需求，阿里健康宣布推出“共享药师”产品，面向社会药店开放平台的第三方药师在线咨询服务，让线下药店在自身药师资源紧缺的情况下，也能为消费者提供优质快捷的第三方药事咨询服务。





上市公司中，鱼跃医疗(002223)与阿里健康签署战略合作协议；万东医疗(600055)子公司万里云拟通过增资方式引入阿里健康。









3、菜鸟全资收购5家配送合作方 直营化直接对标京东





据报道，3月12日，阿里旗下物流服务公司菜鸟网络将收购五家配送合作方：万象、昇邦、东骏、芝麻开门和黄马甲，成立“杭州喵递宅配科技有限公司”，由菜鸟100%控股。收购5家小弟的菜鸟，将要在 “三通一达”之外对标京东配送。





上市公司中，嘉诚国际(603535)与菜鸟网络签署经营合同，为浙江菜鸟提供保税仓储服务。湘邮科技(600476)实控人中国邮政集团与阿里巴巴集团签订电子商务战略合作框架协议。









4、商汤科技牵手上海仪电 推进上海智慧城市战略落地





3月12日消息，商汤科技与上海仪电(集团)有限公司在上海签署战略合作框架协议，双方宣布在人工智能领域展开全面战略合作。据了解，此次合作签约，是继去年与上海市政府达成战略合作后，商汤科技推进上海智慧城市战略落地的重要一环。





上市公司中，立昂技术(300603)与商汤科技合资成立的公司定位为提供人工智能产品和集成解决方案的科技型公司；云赛智联(600602)是智慧城市综合解决方案提供商，实控人为上海仪电集团。









5、宁德时代更新招股说明书 锂电龙头延续高增长





证券会网站12日公布宁德时代招股说明书预先披露更新文件。其中显示，由于新能源汽车行业快速发展，国内动力电池市场需求不断增长，加之公司产能逐渐释放，产销量持续增长，公司2017年动力电池出货量同比大增74.22%，快于全行业44.48%的增幅，全年净利润42.88亿元，同比增长38.84%。近日还有媒体报道，宁德时代已成为大众汽车集团首家电池供应商，正计划在欧洲建厂。





根据宁德时代公布的2017年前五大供应商，提供精密结构件的科达利(002850)、提供钴原料的格林美(002340)、提供卷绕机的先导智能(300450)位居其中。









6、全球首款量产3D打印电动车发布、开启千亿级市场





据媒体报道，全球首款量产3D打印电动车LSEV在沪发布，并在中国3D打印文化博物馆展览展示。LSEV由意大利XEV和我国聚复高分子两家公司共同打造。不用模具，无需焊接、冲压等步骤，3D打印制造周期只要传统汽车的三分之一。LSEV预计上市价格每辆约5万至6万元左右，目前已有来自欧洲的7000辆订单，主要用于邮政物流和分时租赁。





光韵达(300227)是3D打印领域较早和持续的布局者；银禧科技(300221)已成为国内3D打印高分子材料领域。









7、中国航天实施“超级计划” 未来可能建立月球基地





两会期间，多位来自航天领域的代表委员透露了未来数十年的我国航天“超级计划”。 全国政协委员、中国航天科技集团科技委主任包为民说，该集团正在推动重型运载、载人登月、重复使用航天运输系统等重大项目和演示验证项目立项，重型火箭计划2030年前后“首飞”。全国政协委员、中国空间技术研究院党委书记兼副院长赵小津表示，中国正在规划探月第四期工程，未来有可能建立月球基地。想要穿梭空间，科研人员必须找到新动力。中国航天人的目标是：2040年前后实现核动力空间穿梭机的重大突破。





上市公司中，航天电子(600879)是我国航天运载火箭核心供应商，现有技术和主导产品广泛应用于运载火箭、飞船、卫星等型号产品领域；中国卫星实控人为航天科技集团，主营卫星研制和卫星应用。航天工程控股股东为中国运载火箭技术研究院。









8、食品安全关注度日益提升 信息化投入有望持续增长





3月15日国际消费者权益日即将到来，食品安全问题有望再度引发关注。国家食药监总局官网显示，近期各地积极推进食品药品安全整治行动：2018年，四川省将加强农村食品药品安全整治，持续推动省级食品安全示范县创建工作；天津也在加快创建食品安全示范城市。





上市公司中，信息发展(300469)从事面向食品安全全程追溯、档案行业、政法行业等领域的信息化系统开发与服务；华宇软件(300271)子公司华宇金信从事食品安全相关业务。









【要闻】





1、全国人大财经委：证券法已经过了人大常委会二审。





2、证监会副主席阎庆民：要创造条件实现注册制。





3、证监会副主席姜洋：发展期货市场，振兴乡村现代农业。





4、证监会副主席阎庆民：退市是把双刃剑，需保护好投资者权益。





5、银监会：进一步支持商业银行资本工具创新。





6、上交所：两个方面采取针对性措施加强退市执行力度。





7、深交所王建军：再次建议刑法中欺诈发行股票债券的罪行应该提高罚则。





8、证监会投保局：对CDR相关的投资者保护也都在研究。





9、上海国际能源交易中心发布关于原油期货上市交易有关事项的通知。





10、国内首个无人驾驶基地或落户粤北，广汽华为腾讯等参与。





11、农业银行发布千亿再融资计划。





12、麦达数字(002137)、天华超净(300390)宣布因近期涨幅较大开始停牌核查；泰永长征(002927)完成自查股票复牌。





14、美股涨跌不一，纳指涨0.36%；4月黄金期价跌0.2%；WTI 4月原油期货收跌1.1%。









【公告：复牌】





通用股份(601500)：募资约13亿投建智能化全钢子午胎项目





爱建集团(600643)：4.23亿股股份接受广州基金要约收购





泰永长征(002927)：停牌自查完毕









【公告】





华电重工(601226)：签署2.76亿元重大合同





中持股份(603903)：中标约6500万元工程项目





中环股份(002129)：与中科院微电子所等合作 投建高端半导体产业园区





蓝晓科技(300487)：子公司取得西安一地块，用于建设吸附分离材料生产线





千山药机(300216)：大股东所持100%股份被司法轮候冻结





新筑股份(002480)：拟出售子公司股权给比亚迪(002594)汽车工业





珠江控股(000505)：明日起更名为“京粮控股”





中青宝(300052)：审计工作量较， 年报披露时间延期





中信重工(601608)：设立备件技术服务公司、中信重工(601608)国际公司





以岭药业(002603)：子公司制剂产品获得美国FDA批准文号





康恩贝(600572)：1亿元设立浙江道地药材基地有限公司





南方传媒(601900)：控股股东拟向公司提供每年不超10亿元的财务资助





超华科技(002288)：收到设备购置奖励金 预计增厚利润近705万元





达华智能(002512)：终止筹划重大资产重组





晨鑫科技(002447)：实控人刘德群等涉嫌犯罪被采取强制措施





七一二(603712)：公司市盈率水平显著高于行业





游久游戏(600652)连续两日涨停：公司主业与区块链无任何关联









【公告：分红】





深南电路(002916)：去年净利增63% 拟10派5.1元





凯伦股份(300715)：2017年净利4457万元 拟10转8派2元





奇精机械(603677)：2017年净利增长13% 拟10转4派2





塔牌集团(002233)：去年净利增近六成 拟10派3元





民德电子(300656)：去年净利降12.63% 拟10转5派2元





安通控股(600179)：2017年净利增长37% 拟10转4派1





英博尔：年报净利增29% 拟10派6元





贵航股份(600523)：2017年净利增长12% 拟10转4派2.08





山河药辅(300452)：实控人提议年报10转5派2元





瑞尔特(002790)：年报拟10转6派5元





桐昆股份(601233)：2017年净利增长55% 拟10转4派1.4





惠发股份(603536)：2017年净利增逾四成 拟10转4派2.5









【公告：业绩】





卫星石化(002648)：去年净利增逾两倍





浙江医药(600216)：维生素A、E大幅涨价 一季度净利预增逾18倍





华灿光电(300323)：一季度净利预增55%-80%





我武生物(300357)：一季报预增25%-45%





东方市场(000301)：年报净利增55% 证金公司退出前十大股东





乐普医疗(300003)：去年净利8.99亿 同比增长32.36%





紫光控股：预计2017年度业绩扭亏为盈









【公告：增减持】





汇金股份(300368)：控股股东今日减持2%股份





环旭电子(601231)：出售144万股友邦保险股票





索菱股份(002766)：多名董监高拟减持





丝路视觉(300556)：文产基金拟减持不超1%公司股份









【解禁股】





江山欧派(603208)、合锻智能(603011)、立思辰(300010)、亿利洁能(600277)、湘电股份(600416)



