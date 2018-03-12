创业板指数继续拉升，但是与上周不同，创业板直接调控高开，但盘中出现冲高回落。而与之对应，近期反复被市场压制的有色品种午后开始形成上涨。所以市场对于创业板或者说成长股会不会见顶的就有了完全不同的看法。





从我们的角度判断来说， 其实观点始终没有变化，真成长仍然有机会，但是创业板普涨的难度也仍然是存在的。 这里面其实涉及到对于目前市场资金主线的理解。





在年初市场热议是否风格转换的时间点，我们当时明确和大家说，没有转换，之后整个一季度上半段的行情很好的印证了我们的观点。那么现在大家说风格转换了吗，我们还是说没有。





或者严格意义上说，不是大家理解的所谓二八转换——换句话说，不是单纯的所有的蓝筹都全面遭遇抛弃，也不是所有的小市值品种都开始系统性的鸡犬升天。如果非要给市场定一个关键词，那么我们认为， 2017年的关键词是“低估”，2018年2月底本轮行情以来的关键词，应该是“成长” 。





所以我觉得大家大可不必纠结市场的节奏是否再一次打乱，大家可以看看下午资金发动的钴锂龙头，尤其是钴价大涨引发的几只钴概念股趋势新高： 华友钴业、寒锐钴业、洛阳钼业等。我们在2月电话会议和3月初本次会议都给大家梳理了钴的机会。





2月电话会议到现在，一个华友钴业涨幅就达到40%以上， 为什么？因为他是传统行业还是因为他是小市值？都不是，因为估价高企，并且很可能继续维持高位，带动了业绩增厚的预期，这就是成长股的特性。





所以，我们认为，创业板从来不应该有系统性的机会，因为仍然有不少鱼目混珠的品种没有暴露，也有一部分仅仅是超跌反弹，但是真正的核心成长股，今年一定是要有大行情的。





如果非要说原因，我们从侧面简单和大家讲一讲——一个事儿，就是融资成本。去年以来融资成本出现了缓慢的抬升。融资成本抬升之后市场面临的问题就非常的清晰——蓝筹股是不是低估？是的，一部分还是低，但是蓝筹股的成长和高速拉升已经至少是阶段性结束，后期以大蓝筹的高位横盘能否覆盖掉融资成本？很可能没戏。那么高融资成本之下，资金要炒该炒什么呢？高ROE、高股性的品类。所以其实大家想明白这段话，就能明白，为什么2018年蓝筹仍然低估，但是很多资金开始转向成长。





所以，我们要和大家说的是，创业板回调，成长股回踩一下，肯定还是有很好的进场机会。但是如果盲目冲高，要提防一些鱼目混珠品种的筹码派发。事实上，大家看锂钴的品种是一个道理，这个也是目前行情下的操作真理 ：回调有机会，追高要切忌。 周末我们在公众号“永源财经”HLC5678YC中，已经重点解读了优质成长股的，可以关注公众号，回复关键词“策略”自动索取。



