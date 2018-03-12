全球市场风险可控，市场热点带动行情上行，蓝筹白马企稳但做多情绪不高，科技股处在调整与发力交替进行的状态，受政策利好带动，预计两会期间市场将进一步得到修复，以结构性行情为主





今日创业板开盘高举高打，科技股的涨停此起彼伏，涨到多方心慌，10:20开始盛极而衰，随后科技股的后排股开始打开涨停，与此同时，资源股开始发力，10:30开始证券板块崛起，10:55华鑫股份涨停吓傻小票，加速了小票的下跌。





早盘市场再一次上演了一致性预期下的套牢风险。所以这两天不断和大家说，三月份整体方向应该是继续看多一线的，但是一定要切忌追高。





而对于创业板的上涨，我们也始终认为是“优质的成长股”迎来底部，而非系统性的机会。为什么呢？因为大量扛着商誉减值、股东减持、解禁、业绩变脸压力的品种，并不是真正的反转，而仅仅能被认作是一次超跌反弹。





所以事实上，虽然说成长股底部出现，但是这个位置其实真正的选好股并不容易，次新股是典型的例子，次新今天后排插上的品种太多，开始展现出分歧的可怕，涨停板悉数炸板，情绪会受到波动，目前处于观察期不要盲目的动手。其实，大A近期又何止次新股，几乎所有的热点一旦展现出一致性就有套牢的风险





但是我们仍然建议大家多关注成长股的机会。





当前的市场氛围，有如5.19行情，网络科技独领风骚，资金对其趋之若鹜，资源开始向新兴产业配置， 淡化估值，关注新兴，产业与地位才是资金追逐的对象， 尤其是创业板连续两周放量，且放年内“天量”站上年线，并创出年内新高，表明场外资金主要流向了创业板，确立了新兴产业成今年投资“新周期”。短线大盘将挑战30日线压力，创业板短线有获利回吐压力，但趋势难逆转。操作上，轻指数、重个股





周末我们在公众号“永源财经”HLC5678YC中，已经重点解读了看多优质成长股的9大理由，没有看的朋友，可以关注公众号，回复关键词“策略”自动索取。



