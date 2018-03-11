核心成长股开启“翻倍之旅”锁定“五大底部信号”(2018-03-11 07:44:57)
在二月底回来的时候，我们和大家讲过一个观点——2018年，很可能将是成长股的大年，这其中，一批真正优质的成长股将迎来底部。
我们相信，即便在上月底对这一判断仍然存在担忧的投资者，到今天也已经看到了成长题材的机会。就在上周五，创业板完成了放量突破。不仅仅是完成了对于中期下跌通道和平台的放量突破！而单日量能几乎能够堪比2016年创业板宣告反弹结束开始走出漫漫熊途之后有数几次单日的巨量走势。这个放量突破的意义非同寻常。
而对于还在犹豫不决的朋友，我们也再次和大家重申，看好成长股2018年机会的9大理由！
1、对中国经济来说，新消费，新科技，新服务是不可阻挡的中期趋势。这同样非常符合两会政府工作报告提出的“发展重大短板专项工程”的措辞，可以说是今年中央财政的重中之重。
2、政策焦点已经转向补短板，孕育新动能，扶持创新，鼓励支持新经济将是今年政策基调和主线。我们和大家说了，二月份以来各种政策非常密集，但政策风向非常明确——从富士康的急速过会，到证监会确定注册制延期，到所谓的独角兽绿色通道，再到各路人马的集中表态，大家必须看到成长股可以说将是2018年最能代表中国经济改革的存在。政策底出现。
3、新兴行业景气复苏呈现一定的后周期性，但弹性将更大。政策支持将加强行业复苏力度。
4、创业板盈利底出现！Q4单季增速预计接近零增长，有人说创业板完了，但是我们将创业板的拐点即将出现，如果呈现高增长，那么根本轮不到大家上车，早就启动了，创业板四季度的业绩不及预期，主要原因是非经常性损益，这将是成长股的盈利底。
5、创业板相对沪深300的估值在历史底部水平，在经过了长达两年的调整之后，创业板2018年PEG水平在历史底部水平。A股估值体系今年将包容新经济，会更多使用PS新经济估值模式。这意味着此前适用成熟期蓝筹的股的静态PE为主导的估值体系构成了新经济板块的估值底。
6、半导体，5G，新能源车等智能制造产业，人工智能，云计算，生物科技等新兴产业，传媒，医疗服务等新兴消费，绝大多数成长性行业未来都呈现持续景气向上趋势，且中期逻辑符合技术升级，消费升级，制造升级产业趋势和政策扶持方向。同样也是近期盘面上资金转向的方向，资金底出现。
7、机构创业板配置接近历史底部水平，此为“仓位底”。当越来越多机构在当前极端倾斜的配置状态下开始考虑倾向均衡化配置，那么市场环境就将对成长股越来越有利。
8、利率已在中期高位，高融资成本将使得传统低roe产业再度被资本犹豫，而只有真正的成长性龙头，能够在高融资成本的背景下对抗，未来将对成长股估值提升带来积极支撑。
9、资本市场相关政策支持新经济还会继续，我们和大家讲过，这种风向不会是监管部门能决定的，这句话大家自己体会。未来的政策利好不会仅限于IPO安排。
所以大家可以重点看看，政策底、盈利底、估值低、资金底、仓位底，五大底部之后，大概率将是技术底出现的时间点。而真正能够享受五大底部信号的！只有真正的创业板成长股核心品种。我们已经为大家进行梳理，有兴趣的朋友，关注永源财经公众号（HLC5678YC）回复关键词“策略”获取相关核心文章
我们相信，即便在上月底对这一判断仍然存在担忧的投资者，到今天也已经看到了成长题材的机会。就在上周五，创业板完成了放量突破。不仅仅是完成了对于中期下跌通道和平台的放量突破！而单日量能几乎能够堪比2016年创业板宣告反弹结束开始走出漫漫熊途之后有数几次单日的巨量走势。这个放量突破的意义非同寻常。
而对于还在犹豫不决的朋友，我们也再次和大家重申，看好成长股2018年机会的9大理由！
1、对中国经济来说，新消费，新科技，新服务是不可阻挡的中期趋势。这同样非常符合两会政府工作报告提出的“发展重大短板专项工程”的措辞，可以说是今年中央财政的重中之重。
2、政策焦点已经转向补短板，孕育新动能，扶持创新，鼓励支持新经济将是今年政策基调和主线。我们和大家说了，二月份以来各种政策非常密集，但政策风向非常明确——从富士康的急速过会，到证监会确定注册制延期，到所谓的独角兽绿色通道，再到各路人马的集中表态，大家必须看到成长股可以说将是2018年最能代表中国经济改革的存在。政策底出现。
3、新兴行业景气复苏呈现一定的后周期性，但弹性将更大。政策支持将加强行业复苏力度。
4、创业板盈利底出现！Q4单季增速预计接近零增长，有人说创业板完了，但是我们将创业板的拐点即将出现，如果呈现高增长，那么根本轮不到大家上车，早就启动了，创业板四季度的业绩不及预期，主要原因是非经常性损益，这将是成长股的盈利底。
5、创业板相对沪深300的估值在历史底部水平，在经过了长达两年的调整之后，创业板2018年PEG水平在历史底部水平。A股估值体系今年将包容新经济，会更多使用PS新经济估值模式。这意味着此前适用成熟期蓝筹的股的静态PE为主导的估值体系构成了新经济板块的估值底。
6、半导体，5G，新能源车等智能制造产业，人工智能，云计算，生物科技等新兴产业，传媒，医疗服务等新兴消费，绝大多数成长性行业未来都呈现持续景气向上趋势，且中期逻辑符合技术升级，消费升级，制造升级产业趋势和政策扶持方向。同样也是近期盘面上资金转向的方向，资金底出现。
7、机构创业板配置接近历史底部水平，此为“仓位底”。当越来越多机构在当前极端倾斜的配置状态下开始考虑倾向均衡化配置，那么市场环境就将对成长股越来越有利。
8、利率已在中期高位，高融资成本将使得传统低roe产业再度被资本犹豫，而只有真正的成长性龙头，能够在高融资成本的背景下对抗，未来将对成长股估值提升带来积极支撑。
9、资本市场相关政策支持新经济还会继续，我们和大家讲过，这种风向不会是监管部门能决定的，这句话大家自己体会。未来的政策利好不会仅限于IPO安排。
所以大家可以重点看看，政策底、盈利底、估值低、资金底、仓位底，五大底部之后，大概率将是技术底出现的时间点。而真正能够享受五大底部信号的！只有真正的创业板成长股核心品种。我们已经为大家进行梳理，有兴趣的朋友，关注永源财经公众号（HLC5678YC）回复关键词“策略”获取相关核心文章
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