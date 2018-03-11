2018年，很可能将是成长股的大年，这其中，一批真正优质的成长股将迎来底部。

1、对中国经济来说，新消费，新科技，新服务是不可阻挡的中期趋势。

2、政策焦点已经转向补短板，孕育新动能，扶持创新，鼓励支持新经济将是今年政策基调和主线。

政策底出现。

3、新兴行业景气复苏呈现一定的后周期性，但弹性将更大。

4、创业板盈利底出现！

这将是

成长股的盈利底。

5、创业板相对沪深300的估值在历史底部水平

构成了新经济板块的估值底。

6、

同样也是近期盘面上资金转向的方向，资金底出现。

7、机构创业板配置接近历史底部水平，此为“仓位底”。

8、利率已在中期高位

只有真正的成长性龙头，能够在高融资成本的背景下对抗

9、资本市场相关政策支持新经济还会继续，我们和大家讲过，这种风向不会是监管部门能决定的，这句话大家自己体会。