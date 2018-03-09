



经历了一个接近两周的调整周期之后，很多朋友都忘记了我们在2月28日和3月1日的博文中，连续两天给大家提前进行的策略解读。我们当时讲了两点。





第一，市场真正的启动，需要等待机构方面的表态，而机构方面的表态一定会是在两会的后半程， 当几乎所有的人事、政策风向确定之后，观望的资金才会进场。当时我们说大家需要等待，但是等待的周期不长，“最多两周”这是当时的观点，因为也恰恰是只需要忍耐不长的时间，机构才愿意等待，否则市场会出现截然不同的变化。现在这个观点是得到了市场的印证的。





沪指在周五突破了小平台，更重要的是，创业板指数完成了对于中期下跌通道和平台的放量突破！而单日量能几乎能够堪比2016年创业板宣告反弹结束开始走出漫漫熊途之后有数几次单日的巨量走势。这个放量突破的意义非同寻常。这其实也是当时我们给大家讲的第二点





第二，真正的创业板成长股，会迎来一个非常可观的，非常具有想象力的2018年 。当时和大家讲的是2月份以来非常明确的政策风口的转向。同时我们也在给大家提示，当时所谓的独角兽概念其实有很多仅仅是粘了犄角的骡子。现在大家再看看盘面，独角兽几乎都形成了强烈分化，而创业板成长股，我们从一月份开始反复讲的创蓝筹，真正主导了这一次的爆发。





所以很多投资者说，是不是风格转换了，我们觉得不能叫风格转换，应该叫延续，事实上，创业板炒作的仍然是一种低估的挖掘。





这种挖掘大家是能够从盘面的信号中发现的。比如说尾盘。





尾盘非龙头跟风票，比如青龙管业、东土科技等，以及高位筹码松动个股因资金不济开始回落，杭州园林、贵州燃气、今飞凯达等开始回落。





而低位超跌票，乱哄哄，几百万资金就能上板。低位越发被资金看上，这是基于对后市乐观看涨做出的选择。超短线，依然只做擒龙，不干跟风。 而更重要的是，低位的这些品种里面，有很多是前期被所谓妖股压制的，我们讲的真正的低估成长牛股。



