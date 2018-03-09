创业板终于选择放量突破了，这个对于市场来说是一个好事儿。毕竟行情运行到现在，太需要一个主导的品种。如果量能上无法支持主板和题材一起抓，那么越早形成方向明确的信号，对于后市就越好。昨天和大家说了，市场面临方向选择。有今天创业板这个放量的突破。大势在三月份应该整体上没有大的问题——只要外盘不出太多幺蛾子。





创业板启动，题材的热度就是目前市场的核心。





这种热度的转变依托了几件事儿。





第一是周期股的调整，年前煤炭因为动力煤高价被点名是一个信号，之后钢铁、铝又收到了中美贸易谈判的影响。昨天特朗普再度发推特很有意思。实际上看似特朗普强硬的背后，本质仍然是生意人，所以贸易谈判的根本不是撕破脸，而是谈判。美国开始给自己找台阶下。所以，周期股短线有修整，但是应该不会大幅的拖后腿。这是创业板持续的一个基础。





第二是前期的消费白马很多在近期走出回调，比如伊利。我们关注到很多事因为北上资金在撤离。外资撤离但是内资实际上没有太大的变化。这一局面很好的解除了系统性风险的可能。那么外资撤离是为什么呢？很可能是因为目前消费品经过了一个旺季之后，整体的基本面开始固化。就像白酒，目前我们认为白酒价格已经趋于合理，大幅下跌不太可能，但是继续大幅上行的空间也有限。这种模式下，外资开始撤离白马，一方面白马自身也要轮动，另一方面这就刺激了对于题材股的偏好。





最后，就是我们讲前期很多针对科技股的利好开始兑现了。





昨夜其实对于题材来说不算平静，万兴科技和泰永长征被特停，但是今天看次新股表现还是比较强势，而雄安则继续形成领跑。我们认为题材可能会迎来一个比较好的时间点。





而大家在个股选择的过程中， 最好是结合我们讲，政府工作报告中提出的，重大短板装备专项工程作为大的思路。 刚刚结束的三月份电话会议，其实我们也为学员进行了相关领域的重点解读。学员朋友一定要做好跟踪。操作上面还是提示大家一句。目前的行情比较特殊，大家一定要谨慎对待追高，但是回调可以进场操作。



