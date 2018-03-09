【政策】





1、银监会亲自挂帅 牵头金融机构建金融云“国家队”





据报道，银监会亲自挂帅督导，牵头16家金融机构旗下公司出资成立云服务公司-----融联易云金融信息服务(北京)有限公司。16家股东为“银行+信托+金控集团”的超级阵容。





上市公司中，新大陆控股公司新大陆云商出资5000万元参股兴业数字金融信息服务(上海)股份有限公司，后者为融联易云16家股东之一；天马精化(002453)与京东战略合作，拓展金融云业务；润和软件(300339)定增募资发力金融云。









2、北京下月放开充电服务费限价、充电桩建设迎爆发增长





北京市发改委近日发布新版《北京市定价目录》，决定从今年4月1日起取消电动汽车充电服务费政府限价管制，电动汽车充电服务费实行市场调节。充电服务费放开后，充电服务商可根据自身投资情况和经营状况制定合理的充电服务费标准。国家能源局3月7日出台的《2018年能源工作指导意见》指出，2018年将积极推进充电桩建设，年内计划建成充电桩60万个。





A股中可关注特锐德(300001)、动力源等。









【产业】





1、首款NGS体外诊断测试获批、有望开启百亿级市场





据媒体报道，美国食品药品监督管理局(FDA)不久前宣布，批准美国生物科技公司Foundation Medicine的FoundationOne CDx(F1CDx)上市。这是首款具有突破性认定的下一代测序(NGS)体外诊断(IVD)测试，能对任何实体肿瘤进行诊断，并寻找出324条基因内的遗传突变和两类基因组特征，是精准医学的一大进步。





润达医疗(603108)与医院合作共同建设精准检验检测中心；迪安诊断(300244)是体外诊断行业领军者。









2、京东方大手笔投OLED项目 上游材料设备商迎机遇





京东方A8日晚间公告，拟设立项目公司，投资465亿元，在重庆建设第6代AMOLED(柔性)生产线项目，主要产品定位为AMOLED高端手机显示及新兴移动显示产品。此外，公司拟在武汉投资建设高世代薄膜晶体管液晶显示器件 (TFT-LCD)生产线项目及配套项目，投资总额460亿元。公司还拟在苏州投资打造产业园项目，投资总额40.23亿元。





濮阳惠成(300481)、万润股份(002643)涉足OLED材料；精测电子(300567)、智云股份(300097)分别从事面板检测设备、显示模组设备的生产。









3、富士康工业互联网成功过会 行业加速发展可期





富士康工业互联网 股份有限公司的首发申请于8日获得证监会发审委通过。根据招股说明书(申报稿)，本次发行所募集资金主要用于工业互联网平台 构建项目等8个项目，总投资额272.53亿元。





汉得信息(300170)、黄河旋风(600172)均在积极布局工业互联网业务，启明星辰(002439)注重于工业互联网安全。









4、“智慧生活”迎来风口、产业链公司有望持续受益





3月8日，2018年中国家电及消费电子博览会(AWE2018)在上海开幕。作为全球顶级家电与消费电子展之一，本次展会吸引了包括海尔、美的、松下、LG等超过800家国内外知名家电、消费电子以及跨行业企业参展。参展企业展示了以“智慧生活”为主题的各种创新成果和解决方案，硬件产品与物联网、大数据、人工智能等技术深度融合的智能家电、智能家居等智能化产品成为本次展会的最大热点。





拓邦股份(002139)是智能控制器龙头公司，产品广泛应用于智能家电领域；海信科龙(000921)公司在智能冰箱及智能空调领域有一定的技术和经验优势。









5、家电智能化成趋势 MCU及智控需求有望向好





中国家电及电子消费 博览会(AWE 2018)3月8日在上海开幕，多种智能家电 产品及创新应用解决方案亮相展会。AWE开幕前夕，美的集团(000333)提出“人机新世代”概念，力图以大数据 和人工智能赋予产品、机器、流程、系统以感知、认知、理解和决策的能力。长虹在会上推出了CHiQ Life智慧家庭解决方案，以及人工智能电视 系列、人工智能空调等。海信则展示了VIDAA AI人工智能电视系统、全新的天玑系列冰箱等。





上市公司中，中颖电子(300327)小家电 MCU芯片全球排名第二；拓邦股份(002139)智能控制器产品覆盖家电、智能硬件 等，公司通过收购研控自动化股权，加速布局工控领域。









6、斗鱼再获得腾讯融资 强强联手后上市进程或提速





今日(3月8日)下午，斗鱼创始人兼CEO陈少杰宣布斗鱼已经融资了6.3亿美元，约40亿人民币的资金，而且还是游戏大佬腾讯独家投资。这也是此前获得腾讯两轮融资后，斗鱼再获得腾讯融资。在获得巨额资金投入之后，下一步自然而然就是上市了。





上市公司中，奥飞娱乐(002292)2000万元参与了斗鱼天使投资。联络互动此前表示，公司推出独角兽孵化计划，在市场上选择了大量的估值在10亿美金左右的公司投资，包括趣店、雷蛇、斗鱼tv等。









7、谷歌72位量子计算机来了 比特币有可能被破解





在近日召开的美国物理学会上，Goggle实验室公布了最新一代量子处理器Bristlecone，Bristlecone是一款72位量子位处理器，错误率只有1%。这款处理器不仅能够帮助科学家们进行量子模拟的探索，还能够在量子机器学习上有所应用。最为重要的是，Google实验室谨慎且乐观的认为：如果一切运行良好的话，量子霸权将在未来几个月到来。





A股上市公司量子计算概念股主要有浙江东方(600120)、中科曙光(603019)等。





【提醒】

1、2月CPI、PPI公布

2、周小川就“金融改革与发展”相关问题答记者问

【要闻】

1、总书记强调加快建设世界一流的海洋港口。

2、证监会副主席阎庆民：加重欺诈发行刑罚还在研究之中。

3、杨伟民：有关部门正采取措施让独角兽企业尽快上市。

4、证监会副主席姜洋：建议加快期货法立法工作 推动期货法尽快出台。

5、正在研究雄安新区改革开放措施，今年将向全球推介雄安新区。

6、民盟中央副主席：预计养老金中央调剂制度年内出台。

7、2月出口按人民币计同比 36.2%，远超预期。

8、全国乘联会：2月份广义乘用车销量同比下跌2.4%。

9、富士康首发过会，月底有望上市。

10、虎牙直播获得约4.6亿美元的腾讯战略投资

11、艾仕得涂料系统大中国区涂料产品价格上调5-10%。

12、美股收涨，纳指涨0.42%；黄金期价跌幅为0.4%；WTI 4月原油期货收跌1.7%。

【公告】

上海建工(600170)：下属公司中标34.63亿元项目

广电运通(002152)：公司正在研发区块链技术 部分产品已面世但无直接收益

浦东建设(600284)：子公司中标8.03亿元工程项目

万林股份(603117)：拟斥资1亿元回购 价格不超10元/股

丝路视觉(300556)：子公司收到雄安市民服务中心布展项目委托函

步森股份(002569)：对方无力支付剩余转让款 终止稠州银行股权转让事项

京东方A：拟逾千亿元投建第6代AMOLED (柔性)生产线等项目

步长制药(603858)：子公司拟约6.3亿元投建二期项目

中工国际(002051)：签署4.62亿元海外项目合同

民盛金科(002647)：子公司拟2亿元在天津设融资租赁公司

天广中茂(002509)证实：子公司与蚁米控股成立区块链研发中心

贵州燃气(600903) 连续涨停提示风险：当前股价脱离基本面，风险较大

湖北广电：全国首家体育彩票 电视购彩平台正式上线

泰永长征(002927)：股价涨幅较大 明起停牌核查

万兴科技(300624)：股价连续6日涨停 明起停牌核查

【分红及业绩】

长生生物(002680)年报 拟10派4元。

联得装备(300545)：2017年净利同比增47% 拟10转10派2元

佳发安泰(300559)：去年净利同比增18% 拟10转9派2元

酒鬼酒(000799)：2017年净利1.76亿元 拟10派1.5元

滨化股份(601678)：2017年净利增长130% 拟10转3派2.2元

海量数据(603138)：2017年净利同比增长三成 拟10转4派1.6元

英洛华(000795)：2017年净利1.03亿元 同比增197%

雷鸣科化(600985)：今年目标实现营收10亿、净利1.34亿元

维格娜丝(603518)：2017年净利增长近九成 拟10派1.58元

雪莱特(002076)：一季度净利预增60%-100%

英洛华(000795)：2017年净利1.03亿元 同比增197%

大华股份(002236)：去年净利增3成 证金公司新晋第七大股东

【公告：增减持】·

益佰制药(600594)：获实控人增持214万股

振东制药(300158)：获耀翔瑞天及其一致行动人举牌 持股5.54%

数据港(603881)：钥信信息拟减持公司不超2%股权

天顺风能(002531)：鹏华资管计划清仓减持5.02%股份

中弘股份(000979)：股东拟减持不超6%公司股份

【公告：复牌】

东阳光科(600673)：证监会暂停审核公司重组事宜

英维克(002837)：发行股份购买资产事项获无条件通过。

南天信息(000948)实控人或变更

全新好(000007)：两股东转让股份给汉富控股，实控人将变更为韩学渊

【解禁股】

恒锋信息(300605)、新坐标 、科森科技(603626)、海南矿业(601969)、瑞丰光电（300241) 、兄弟科技(002562) 、星星科技(300256)、佳都科技(600728)、内蒙一机(600967)



