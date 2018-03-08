雄安算是今天市场一个亮点。消息面上两个事件点爆了雄安新区。





其一是，国家发改委主任在回答记者提问时说，雄安新区的规划建设已进入新的发展阶段，规划框架现已基本完成，下一步将进一步完善雄安新区规划 ，作为千年大计，规划将覆盖整个雄安新区。近期来讲，将完善雄安新区起步区、启动区的规划。这意味着雄安新区启动建设的时间越来越近。





其二是，外交部长王毅，上午10时在梅地亚中心多功能厅举行记者会时表示：今年我们将向全球推介雄安新区。





雄安新区今天基本上是两波拉升封板，节奏比较统一，更统一的是目前的炒作范围，大家也不再纠结于传闻消息，所有的炒作集中在基本上两个方向—— 第一个，当地的基建材料，大家觉得不管怎么着将来能用的上；第二个，当地的环保、设计类公司，和基建材料的理由差不多。





这是市场炒作从开始向下沉淀之后的结果，目前看这两条路线是比较靠谱的。但是雄安概念这块还是提示大家，因为规划没有真正的落地，所以还是依赖于消息刺激，这种范畴下，集中拉升是否会意味着短期游资会开始兑现利润，不好说。同时因为目前雄安的规划未落地，所以相关企业也确实没有订单、利润上面的增厚，所以大家对于相关品种也要多一些警惕。很可能将来还是要回来的。





另一方面，是次新股。万兴科技缩量六板引爆了整个次新板块的炒作 ，但是大家也能够看到近期次新的反复。这里面其实并不是说次新整体质地转暖，或者政策上面真的开始松懈。而仅仅是游资在对赌两会期间监管不会集中特停。同时也在赌周五IPO发行维持低速。所以这个板块说到底，其实和雄安差不多。都是游资推动。





其实大家看成交量能明白，今天四大指数纷纷形成缩量。大家其实是能够看明白的，我们一直在讲机构资金目前并没有加速进场，反而活跃仅仅是游资。所以大家针对当前的位置，追高，是要特别谨慎的。





如果能够做好个股的区分，我们认为目前是低吸一些品种的机会。但是对于游资主导的行情来说，价值投资品种短期还是会比较磨人。所以真正希望做低吸的朋友，真的要有足够的耐心。



