板块上面市场乏善可陈。昨天领跑护盘的银行板块今早开盘领跌，近期强势的芯片品种，到上午收盘领跌，虽然龙头东土科技仍然在坚挺，但是显然板块分化在加剧。市场仍然呈现出非常典型的游资主导的形态特征—— 隔夜情绪的弱化非常明显 。





指数上面继续维持震荡，从早盘看，几大指数今天恐怕都要缩出新的地量成交。筹码持续缩量意味着方向选择临近， 如果久攻不上，不排除会首先形成回踩寻求以退为进 。





策略上面我们也反复提示过大家，不怕跌， 跌下来大胆进行补仓即可，尤其是针对底部缺口，如果短期形成回补，那么就是大功一件。可以大胆加仓。





正面战场没什么亮点，就要看游击战。显然游资目前处于一种人有多大胆地有多大产的情绪里。





近期的新股妖王万兴科技未被特停，开盘后迅速缩量六连板，次新板块成为最强风口，昨日地天板的泰永长征再度涨停。目前其实说到底，是游资在和监管博弈——在两会的特殊窗口下，证监会敢不敢进行大范围的特停。目前政策没有消息，所以游资开始搏杀。明天是周五，每周IPO的压力在。





不过以目前两会的时间点来说，加速IPO不太合适，所以对次新也不会形成太大的利空。但是归根结底，这类品种是不建议大家去参与的，因为很简单——无法理性预判。目前次新所面临的压力就两方面， 一方面是政策压力，特停、IPO。另一方面是资金分化。而这两点因为参与主体是游资，所以无法进行预测。





大家还是谨慎为好。





早盘雄安异动一波，仍然是炒作的两会预期，但是持续性恐怕不会太强。目前两会窗口的维稳属性太强，短线游资可以四两拨千斤，但是更大的资金大多在观望。所以大家对于追涨目前还是多一份谨慎，不要太过于盲目。



