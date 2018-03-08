【政策】





1、习近平参加广东代表团审议：打造国际一流湾区和世界级城市群





3月7日上午，习近平在广东代表团参加审议。习近平强调，要以更宽广的视野、更高的目标要求、更有力的举措推动全面开放，加快发展更高层次的开放型经济，加快培育贸易新业态新模式，积极参与“一带一路”建设，加强创新能力开放合作。要抓住建设粤港澳大湾区重大机遇，携手港澳加快推进相关工作，打造国际一流湾区和世界级城市群。





可关注广州港、珠海港(000507)、世荣兆业(002016)等。









2、《报废汽车回收管理办法》修订版将发布 产业市场空间巨大





据媒体报道，新修订的《报废汽车回收管理办法》已经上报到国务院，即将通过发布。新办法的实施将进一步推进报废汽车行业的体制改革。同时，商务部正在积极组织修订相配套的国家标准。





上市公司中，天奇股份(002009)通过定增收购，布局汽车拆解全产业链。格林美(002340)携手三井东京开拓报废汽车回收利用业务。









3、鲜奶分级标准将出台、优质牧场迎来价值重估





据悉，我国生乳新国标的第一次讨论稿已完成，开始向社会征求意见。新国标中的一大亮点就是实施生乳分级标准，即对原奶中的优质奶源与一般奶源区分开来，最终在市场上形成差异化的奶产品，改变目前“好奶卖不出好价”的状况。





三元股份(600429)等多家区域性乳企已采用生奶分级模式；光明乳业(600597)是中国乳品行业的百年企业。









4、天然气产供储销工程扎实推进 储气设施潜力大





国家能源局7日印发2018年能源工作指导意见，提出建设天然气产供储销体系工程。实施细则包括推进天然气管网 互联互通，打通“南气北上”等反输和调运瓶颈，消除增量气源的入网瓶颈，加强气源间互供互保，以及建立天然气储备制度，落实县级以上地方人民政府、供气 企业、城燃企业和不可中断大用户的储气调峰责任和义务，提升储气调峰能力等。





关注拥有上游LNG 储运设施或非常规气源资源的蓝焰控股(000968)等公司。此外，厚普股份(300471)也参与了储气库建设。









【涨价】





1、钼系产品涨至5年来新高产业链公司盈利有望改善





二月底以来钼系产品价格持续上涨，钼精矿价格今日再创5年来新高，钼铁及钼化工强势跟涨。截至3月6日，50%以上品位优质钼精矿成交价已高达1750元/吨度；钼铁承兑招标价格已涨至11.5-11.6万元/吨；一级四钼酸铵报价在11.3-11.4万元/吨。各钼系产品26日以来上涨幅度已接近10%，并实现多日连涨。目前钼精矿及钼铁等产品现货供应紧张，厂商惜售看涨氛围凸显。





金钼股份(601958)是亚洲最大的钼业公司；吉翔股份(603399)是国内大型钼业企业。









【产业】





1、阿里投资“停简单”智慧停车概念受关注





据报道，互联网停车创业公司“停简单”获得由阿里巴巴领投的C轮融资，具体金额尚未透露。此前，停简单获得复星资本、峰瑞资本、中民投、红星美凯龙(601828)等知名产业投资方数亿元B轮投资。此次阿里巴巴投资停车位管理平台，是BAT第一次入股。





A股中，美凯龙(601828)有超过30万个停车位，未来将开设1000座智慧商场；安居宝(300155)的智慧云停车场项目通过与微信合作，正在全国迅速推广。









2、光纤激光器巨头IPG大涨20倍相关供应商有受关注





据媒体报道，全球光纤激光器制造巨头IPG光子将于3月7日美股开盘时被纳入标准普尔500指数。这标志着IPG光子已经有资格与美国最具实力的大公司比肩。自美股于2009年进入上涨周期开始，IPG光子的股价在9年时间上涨了近20倍。





光库科技(300620)主营光纤激光器件，客户包括IPG；福晶科技(002222)是全球最大的LBO晶体、BBO晶体供应商，产品被IPG、美国相干等全球各大激光器公司广泛采用。









3、FDA批准中国造创新抗HIV疗法、概念股引关注





3月7日，美国FDA宣布批准中裕新药的Trogarzo上市，这是美国FDA在2018年批准的首款创新生物药。作为10多年来首款具有全新作用机制的抗逆转录病毒疗法，Trogarzo曾获得美国FDA颁发的突破性疗法认定、优先审评资格、快速通道资格、以及孤儿药资格，能治疗现有多种疗法均无法起效的成人HIV感染者。





博腾股份(300363)主要提供创新药医药中间体定制研发生产服务，已进入葛兰素史克(GSK)核心抗艾滋病药物供应链；吉药控股(300108)与沈阳沃森药物研究所共同研发HIV-1整合酶抑制剂；华润双鹤(600062)母公司华润医药集团与药明康德签署战略合作协议；众生药业(002317)与药明康德共同进行1.1类小分子化学创新药的研发；。广生堂(300436)与药明康德签订了“治疗乙肝新药”和“治疗非酒精性脂肪肝炎新药”的《合作开发合同书》。









滴滴广泛结盟整车企业 助力共享汽车加速发展





3月7日，滴滴出行与北汽集团签署战略合作协议，合作推进新能源共享汽车运营。滴滴将利用在移动出行领域的大数据 和技术优势，赋予汽车厂商面向共享出行的规模化、精细化的汽车运营能力，共同推进新能源汽车 的普及和发展。2月7日，滴滴出行曾宣布与北汽新能源、比亚迪(002594)、长安汽车(000625)等12家汽车厂商达成战略合作，共同建设面向未来的新能源共享汽车服务 体系。





上市公司中，兴民智通(002355)控股公司英泰斯特在新能源汽车 前装T-Box市场占有率超过30%，客户包括北汽、上汽、长安等；东软集团(600718)旗下公司睿驰达是“氢氪出行”新能源汽车综合服务平台的独立运营主体，致力于发展汽车共享及相关业务。









【要闻】

1、证券法修订列入今年立修法工作计划。

2、财政部：积极财政政策的方向没有变，目前正在抓紧起草和完善房地产税草案。

3、 《保险公司股权管理办法》公布，保险公司单一股东持股比例上限由51%降低至三分之一。

4、2月外汇储备环比减少269.8亿美元，结束连续12个月正增长。

5、农业部部长韩长赋：中央有关部门正在编制乡村振兴规划。

6、媒体：蚂蚁金服启动Pre-IPO轮融资，蚂蚁金服表示，对市场传闻不作回应。

7、中证协执行副会长：推动新经济上市如遇法律障碍需作出相关安排。

8、能源局印发2018年能源工作指导意见：加快推进油气体制改革。

9、可燃冰产业化生产再进一步，可燃冰国家重点实验室揭牌。

10、人工智能领域多家公司近期被证监会相关部门约谈上市规划事宜。

11、美股涨跌互现，标普500跌0.05%；黄金期价跌0.57%；美国WTI 4月原油期货收跌2.32%。





【公告：复牌】

鹏欣资源(600490)获有条件通过

东诚药业(002675)获无条件通过

东阳光科(600673)涉及重大事项核查，暂停重组审核

文投控股(600715)：3个交易日内召开董事会审议重组调整方案

深振业A：终止购买深城建及深湾科技股权 明日复牌





【公告】

三棵树(603737)：拟在博野经济开发区投建生产基地项目

惠达卫浴(603385)：3000万元参与认购投资基金 投资家居大消费产业

中国中车(601766)：斥资24.3亿联合成立中车金融租赁 公司

江粉磁材(002600)：明起更名 为“领益智造”

美都能源(600175)：拟逾29亿元并购瑞福锂业98.51%股权

青海春天(600381)：并购听花酒业 开拓酒行业板块

海航创新(600555)：转让1470万股华龙证券

黑猫股份(002068)：决定不将股东分红提案交股东大会审议

万兴科技(300624)：股价连续5日涨停 无应披露未披露事项





【公告：分红及业绩】

深赤湾A：10派13.9元更正为10派13.19元

智能自控(002877)：2017年度业绩微增 拟10转7派0.8元

永新股份(002014)：2017年度业绩微增 拟10转5派4.5元

浦东建设(600284)：2017年净利微增3.41% 拟10转4派1.8元

长青股份(002391)：去年净利同比增40% 拟10派3元

先导智能(300450)拟10转10派2.3元

铁流股份(603926)：拟10派11.5元

浦东建设(600284)：2017年净利微增3.41% 拟10转4派1.8元

茂业通信(000889)：一季度净利润预增30%-55%

永兴特钢(002756)：不锈钢和特种合金棒线项目建成投产 一季度净利预增30%-60%

环旭电子(601231)：2月份合并营收同比下降16.75%

来伊份(603777)：2017年实现净利1亿元 同比下滑25%

川金诺(300505)：一季度净利预增5%-25%





【公告：增减持】

宝馨科技(002514)：股东广讯有限公司终止减持计划

正业科技(300410)：共39位员工响应控股股东增持号召 增持总金额1188万元

金海环境(603311)：控股股东承诺不减持公司股份

黄山旅游(600054)：2018年合计减持华安证券(600909)800万股

天赐材料(002709)：股东计划减持不超过5.87%股份

华锦股份(000059)：振华石油向一致行动人出售1.99%股份

创新股份(002812)：发高送转后，股东拟减持不超过2%





【解禁股】

盐津铺子(002847)、金太阳(300606)、数据港(603881) 、绿盟科技(300369)、新开源(300109) 、乐视网(300104)、富安娜(002327)、泰达股份(000652)、南京新百(600682)、中天科技(600522)





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