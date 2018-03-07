周三行情确实是乏善可陈，沪指和创业板在当前位置都形成反复。很多朋友近期在梦想市场一飞冲天，我们觉得这种走势难度很大。为什么呢？沪指上面来看，3335再向上已经进入前期高位密集成交区。这个区间并非调整很多年之后的前期高位，而就在一个季度前，市场还在这个位置盘整，所以套牢盘压力还是非常显著的。从成交量上看，量能跟不上，所以退一步形成盘整并不是坏事。

创业板的问题之前给大家画过，下降通道、前期平台，成交也没有达到放量的需求，所以当前点位反复一下我们认为是合情合理的。

对于目前的行情，判断上面我们强调过很多次，再一次给大家说：回调不是坏事，很多朋友看到了3200点附近的缺口，前期缺口，上涨和下跌高度对称，这种对称是有很强的技术性的。有朋友问会不会回补，我们认为有回补需求，而且回补不是坏事。 如果市场在当前位置快速回补缺口，甚至急跌，那么应该是大家大胆进场的一个标志，可以快速放大仓位。但如果市场维持反弹，并没有回补缺口，那么也可以放大仓位，但是要小心。 此观点我们依然维持不变！





市场迟迟无法形成上行加速，一个核心问题，其实还是之前和大家说的，很多政策信号现在并没有落地。所以很多大资金在观望。再加上今年突然提出要从严进行退市制度的落实，很多朋友听到退市就觉得A股有救了，其实一旦真的退市，那么必然也要至少形成局部的剧震的。这对于市场又是一个不确定性。





大资金观望，于是很多游资开始称霸王。





这几天在提示大家所谓的主线都不太靠谱，今天看独角兽、工业互联网在昨天形成强势回调之后再次都表现不佳，市场暂时失去方向，高送转、次新、妖股趁机活跃！





泰永长征几乎形成了地天板。说没有资金去接是假的，但是明显第一波资金在今天早盘时跑路了。所以目前的 市场也没有脱离击鼓传花的状态 。大家还是要谨慎一点，虽然我们说可以放大仓位，但是第一要择股，第二要择时，很多优质品种确实不错，但是价位已经不便宜，很多低位启动品种看着不错然而是垃圾。





可以加仓的品种仍然稀缺。也并不容易发掘。大家一定多一点耐心。





最后，本周四，也就是明天晚间，我们将召开3月份电话会议。当前行情怎么操作，哪些是真正意义上的潜力品种，两会很多政策该如何解读，届时给学员揭晓。大家安排好时间，我们不见不散。热线：010-57594189