



我们本周已经反复提示：（短线很多朋友关注下方的缺口位置，那我们认 为如果市场在当前位置快速回补缺口，甚至急跌，那么应该是大家大胆进场的一个标志，可以快速放大仓位。但如果市场维持反弹，并没有回补缺口，那么也可以放大仓位，但是要小心。 ）此观点我们依然维持不变！





周三市场走势来看，仍然是标准的维稳行情。短线氛围显著减弱，昨天顶缩量秒板的泰永长征，今天集合直接上演踩踏，隔天情绪完成从极度疯狂的快速降温。目前看银行，酿酒，电力板块启动，都是大蓝筹中的大蓝筹，资金开始求稳。这种格局下，题材没有机会，还是要等两会窗口结束。





两会窗口结束，政策明确落地，才会有观望资金的进场 ，届时是市场展开行情的机会点。不过目前而言，很多强势品种能够开始布局。当前位置，是一些有能力选股的朋友，把握低位进场点的机会。





而说到进场，好多朋友又会特别兴奋，尤其是对于近期的独角兽概念。独角兽的问题我们说过很多次。政策是好政策，但是操作是另一回事。





昨天证监会表态讲中小投资者不适合独角兽。其实目前市场也是如此。所谓的独角兽本身应该是非常稀缺非常稀少，现在A股一块砖砸下来，砸死5头都是号称独角兽，，，大家其实仔细看看，不是骡子就是驴，连匹马都少，这里面有游资炒作，有高管减持。这是不太正常的。





而上市公司自己心里难道就没点数吗？人家当然有。所以大家看看，小米概念股普路通3月1日至5日连续三日涨停，深交所披露公司高管师帅、吴君于5日分别减持10万股、13万股。天华超净实控人间接参股宁德时代，公司股票3月5日、6日连续涨停，深交所披露公司董事冯志凌及其亲属5日合计减持60万股。所以，其实企业高管的行为很好的说明了目前市场上所谓独角兽概念的质地如何——天上掉了一个莫名其妙的大馅儿饼 不减持才是神经病呢





目前看，市场确实进入操作难度较大的阶段，资金方面也只有昨天略微放量，看今天早盘的成交又会打回原样。成交量不足，直接说明大资金的观望情绪占主导低位。而技术方面，创业板面临上方年线的压制以及60分钟顶背离的调整需求，加上主板的资金虹吸，整体的指数环境不会太好。而切换的主板方向，因为依然是反弹，所以走势上面一步三回头，反复的难度比较大。今 天板块上，工业互联网和独角兽概念领跑回调，也说明挣了第一波快钱的游资开始卷铺盖。





所以操作上面，大家确实可以逐步放大仓位，但是我们目前重点不是和游资去抢热度，而是要埋伏低位的真正的机会。所以这个过程也需要一点耐心。但是不管如何，这是下一阶段行情启动前，接纳低位筹码的最后机会。大家要珍惜。



