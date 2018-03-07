【涨价】





1、国外炭黑巨头下月提价、国内价格望水涨船高





据媒体报道，全球炭黑主要生产商之一的日本三菱化学将于4月1日提高炭黑价格，提幅高达400美元/吨。随着中国环保督查力度的深入，加大国内市场对高端炭黑市场的需求，目前炭黑企业开工率处于低位，仅为50.7%，部分企业仍然处于停产状态，市场货紧张。目前炭黑市场处于历史高位，炭黑市场报价持续坚挺。





黑猫股份(002068)为国内龙头，年产能为106万吨；永东股份(002753)炭黑产能24万吨/年。









2、春节后造纸业迎来新一轮提价 纸企业绩持续向好





目前国内瓦楞纸、白面牛卡纸品种的均价分别达到每吨4515元、5626元，较春节前分别上涨4.63%和3.69%。此轮涨价 围绕以废纸为原材料的品种，主因是上游原材料端持续收紧，而下游旺盛需求态势不改。1月份我国废纸进口量为124万吨，同比下滑44.39%。





中泰证券研报看好成本优势较强的太阳纸业(002078)、纸浆 自给率最高的晨鸣纸业(000488)。









【产业】





1医疗器械巨头迈瑞将报创业板IPO、相关公司受关注





据媒体报道，医疗器械企业龙头迈瑞医疗很快将重新报创业板IPO。迈瑞医疗是中概股私有化登陆A股的风向标之一，2016年3月迈瑞医疗私有化交易价格是33亿美元，2017年的新一轮融资中估值约560亿元。





除直接参股的大众交通(600611)外，深圳能源(000027)参股公司深创投持有迈瑞约456万股。博雅生物(300294)控股股东高特佳持有迈瑞700万股。九强生物(300406)与迈瑞签署OEM框架合作协议。









2、引爆生物技术革命 3D打印可助实现个性化置换心脏瓣膜-





新华社3月6日消息，美国俄亥俄州立大学研究团队5日在华盛顿举行的心血管研究技术大会上展示了一种3D打印技术，可通过个性化建模，来判断患者适合哪种心脏主动脉瓣置换方案以及预测手术并发症等，实现因人而治。





上市公司中，蓝光发展(600466)全资子公司蓝光英诺生物科技公司已经在生物墨汁、3D生物打印机和配套软件系统等领域取得突破性进展；光韵达(300227)与GE医疗中国、3D打印公司Stratasys签署在中国地区的独家战略合作协议，打造中国首个医疗3D打印整体解决方案；大博医疗(002901)是国内骨科植入类医用耗材龙头企业，募投项目包括3D打印截骨器、3D打印椎间融合器等。









3、谷歌公布72量子位处理器 量子计算商业空间广阔





据媒体报道，谷歌量子人工智能实验室日前宣布了Bristlecone量子处理器的问世。该处理器可充当试验平台，用以研究系统错误率和量子位技术的可扩展性，也可应用在量子模拟、优化和机器学习中。Bristlecone处理器拥有72量子位，数据读取和逻辑运算的错误率低。谷歌指出，该处理器能够实现“量子霸权”，即如果量子处理器运算错误率极低，它在解决一个定义明确的计算科学问题时就能够胜过传统的超级电脑。





关注与科大国盾建立深度合作关系的中科曙光(603019)、参股科大国盾的浙江东方(600120)、积极布局量子技术的三力士(002224)等。









4、原初引力波探测“阿里计划”启动 五年内出成果





全国政协委员、中国科学院高能物理研究所研究员张新民6日表示，2017年3月，我国在海拔5250米的西藏阿里启动了“阿里计划”-----全球海拔最高的原初引力波观测站建设。项目进展顺利，一期观测仓主体工程基本完工。“‘阿里计划’将于2020年开始观测，2022年出成果。我们希望给出一张北天区宇宙微波背景辐射极化最好的天图。”这位“阿里计划”首席科学家说。





A股上市公司中，大恒科技(600288)主要从事光学、激光元器件及设备的光机电一体化业务。公司承接了国家激光加工成套设备产业基地技改项目。福晶科技(002222)是多种激光晶体元器件产品全球规模最大制造商。









5、国产航空发动机获重要进展 核心企业竞争力提升





国家航空发动机与燃气 轮机重大专项副总设计师向巧院士6日表示，C919“大发”正在按计划向前推进，核心机部分关键技术取得重要进展。中国商飞民用飞机试飞中心总工程师王伟日前也表示，C919飞机研制批共将投入6架试飞飞机进行试飞，首台中国国产大型客机发动机CJ-1000A的验证机去年底已在上海装配完成，这款发动机或在不久的将来被用于C919飞机。





天风证券认为，航空装备 列装提速与“两机”专项资金投入，将提升航发动力(600893)的技术产品实力。广发证券(000776)认为，“两机”专项的推进，将有利于航发控制(000738)在发动机控制系统等领域进一步提升竞争力。









6、虎牙直播启动赴美IPO进程 游戏直播进入精细化运作时代





据欢聚时代最新财报透露，其旗下游戏直播平台虎牙直播已向美国证券交易委员会秘密提交了IPO申请文件。未来几个月内，虎牙将向美国证券交易委员会公开提交IPO招股说明书，这意味着虎牙将可能成为国内第一个在美上市的游戏直播公司。





A股上市公司中，宋城演艺(300144)全资控股目前国内最大的互联网演艺平台“六间房”。奥飞娱乐(002292)2000万元天使投资斗鱼TV。游久游戏(600652)斥资近3亿元投资龙珠直播母公司“游视网络”并成为其大股东。此外，直播平台背后最受益是公有云和CDN厂商，可关注CDN行业龙头网宿科技(300017)。









7、玻璃外壳已成旗舰手机标配、3D玻璃产业链有望爆发





据外媒报道，玻璃已经成为高端智能手机的首选材料。在今年的世界移动通信大会(MWC)上，三星、诺基亚、索尼、中兴等手机大厂最新发布的Galaxy S9、诺基亚8 Sirocco、Xperia XZ2、Blade V9等多款旗舰机型悉数配备玻璃后盖。此外，华为、HTC、一加等厂即将发布的新款机也将采用玻璃后盖。从目前的情况来看，玻璃外壳今年将继续流行。业内人士指出，2018年的绝大多数旗舰智能手机都将采用玻璃外壳。





凯盛科技(600552)公司布局3D玻璃产业链；蓝思科技(300433)掌握曲面玻璃核心技术，3D曲面玻璃已量产并向三星等厂供货。





【要闻】

1、阎庆民：海外新经济企业回归采用CDR方式更合适。

2、知情人士：交易所内部团队分别在研究沪伦通DR模式和中概股回归DR模式。

3、银监会下调拨备覆盖率、贷款拨备率要求，拟实行“一行一策”。

4、证监会副主席姜洋：去年419家企业实现IPO，堰塞湖有效缓解。

5、媒体：证监会最高层曾与雷军面谈，希望小米回A上市。

6、银监会副主席：对投机炒房的贷款需求采取严格控制。

7、楼继伟：预计房地产税立法草案今年将进入人大审议。

8、发改委：雄安新区规划纲要已基本完成，正抓紧编制雄安新区规划建设的综合性指导意见。

9、发改委：今年去产能要继续破除无效供给，鼓励钢铁煤炭电力企业兼并重组。

10、发改委：全面放宽或取消外资股比限制，探索建立自由贸易港。

11、天津市长：天津正在积极申报“京津冀自由贸易港”。

12、广东省长：预计很快就要出台粤港澳大湾区规划方案。

13、携程表示期待以CDR形式回归A股。

14、上周新增投资者数30.77万，前值为8.35万。

15、美股小幅收涨，纳指涨0.56%；黄金期货涨1.2%；WTI 4月原油期货收涨幅0.05%。

【复牌】

利达光电(002189)拟5.03亿元收购中光学100%股权

梦网集团(002123)：拟将兴业电力85%股权转让给森源电气(002358)

嘉化能源(600273)拟26.9亿元现金收购美福石化 100%股权

引力传媒(603598)拟以1.92亿元收购致趣广告剩余股份

【公告】

岭南股份(002717)：联合中标2.38亿元雄安新区苗景兼用林建设项目合同

蓝英装备(300293) ：签订4085万元数字化工 厂项目购货合同

同济科技(600846)：中标西安西咸新区 第一污水处理 厂PPP 项目

创意信息(300366)：拟发起成立5G实验室

江中药业(600750)：投资设立酒类销售子公司

梦网集团(002123)：拟将兴业电力85%股权转让给森源电气(002358)

金溢科技(002869)：将与专业机构展开ETC 与交通大数据区块链研究

天华超净(300390)：股价连续两涨停 实控人间接参股宁德时代

恺英网络(002517)：正与英雄互娱进行区块链项目合作洽谈

华西能源(002630)：拟将广东博海昕能49%股权转让予旺能环境(002034)

安彩高科(600207)连续两日涨停：富士康IPO对公司无任何影响

中远海能(600026)：3.97亿元增资大连海运 公司获得51%股权

佳都科技(600728)：斥资1615万元入股大数据技术公司睿帆科技

中衡设计(603017)：获风景园林工程 设计专项甲级资质

新和成(002001)：拟同意子公司投建生物发酵项目 总投资约36亿元

华测导航(300627)拟10转10派2.7 收到深交所关注函

工大高新(600701)：22名股东提议召开股东会提请罢免公司部分董事

飞利信(300287)：拟逾2亿元发起设立产业投资基金

嘉泽新能(601619)：控股子公司风电项目获核准

【分红及业绩】

创新股份(002812)年报拟10转10派11元

深赤湾A：去年净利同比降5% 拟10派13.9元

山鼎设计(300492)：一季度净利预增134%-164%

中再资环(600217)：一季度预盈5000万至7000万元

利亚德(300296)：一季度净利预增60%-80% 销售规模扩大及订单 增加

凯恩股份(002012)：2017年净利同比增252%

【增减持】

首航节能(002665)：董事长倡议买入期间共109名员工买入近2300万元

亿利洁能(600277)：获董事增持近171万股

华策影视(300133)：实控人之女拟增持1.57%公司股份

梅雁吉祥(600868)：中睿公司持股超恒大成大股东 拟继续增持

弘亚数控(002833)：股东拟减持不超3%股份

泰嘉股份(002843)：股东拟减持不超420万股

永太科技(002326)：出售112万股富祥股份(300497)股票 投资收益近3400万元

立昂技术(300603)：股东中泽嘉盟减持1%股份 持股比例降至5%以下

榕生物：股东余荣琳计划减持不超1.83%公司股份

【解禁股】

康泰生物(300601)、英联股份(002846)、德创环保(603177)、国农科技(000004)





最后提示全体学员朋友，周四晚间我们计划召开本月学员电话会议。重点给大家讲讲两会窗口下的布局机会，以及二月回调后，我们整个三月份的策略思路。叠加两会、独角兽、一季报等诸多事件驱动之下，大家安排好时间，我们不见不散。热线：010-57594189