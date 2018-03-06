沪指日 60分钟K线图：







我们本周已经反复提示：（短线很多朋友关注下方的缺口位置，那我们认为如果市场在当前位置快速回补缺口，甚至急跌，那么应该是大家大胆进场的一个标志，可以快速放大仓位。但如果市场维持反弹，并没有回补缺口，那么也可以放大仓位，但是要小心。）此观点我们依然维持不变！

从日线图我们可以清晰看到以下三点：

1） 反弹节奏 。暴跌后反弹分为 “三步曲”。第一步就是“急弹”，因为此时大部分机构都被埋在其中，大家谁也不会卖，上涨自然又快又没量。 第二步就是 “慢调”，因为到了3330点附近有部分机构、散户可以“止损”或“壮士断腕”，这样的市场分歧下“缓跌”是最好的选择。第三步很有可能是“进二退一”向上再次攻击。

2） 缺口问题 。大家可以看到从技术上观察，我们标出的 “缺口”分别是2月9日10:30分 、 2月22日10:30分 、 2月28日10:30分。指数 基本都在 3250点——3270点之间。这说明“主力”不是乱来的，时间、空间计划的非常精准。

3） 量能问题。 既然主力 “胸有成竹”地控制着反弹节奏，“量能”成为目前最后的一道“关卡”，也就是说“万事俱备，只欠东风” ！向上攻击必放量。具体多大反弹才能持续？或能演变短期反转？唯一要注意的 “风险点”在哪里?（相关问题我们会在本周四晚的电话会议里与大家详细讲解）

今日盘面有两点我们必须重视！第一点就是 “权重”开始异动。熊大、熊二（两桶油）开始小冲，金融（银行、保险、券商）都在骚动，地产一马当先“横拉直上”。这些都是非常积极的信号。第二点就是“独角兽”的争论。有人说：（目前独角兽的回归就像一个十八的姑娘，出村去当了几年外围女，得了一身富贵病，人老珠黄后回乡，回来就说自己是当红女明星，然后土财主们争着“包养”。） 这个观点我感觉过于 “偏颇”，说“半老徐娘”应该比较贴切，因此机构口味不同，定价、估值肯定相差甚远，真正的独角兽依然极具投资价值，但炒作相关影子个股的朋友要“量力而行”！