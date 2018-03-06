市场在周二延续维稳行情，从点位上看，四大指数均延续横盘的震荡状态。以目前低迷的成交水平来看，这种走势反而是正常的。对于缺口的影响，我们昨天和大家在节目里讲了一下—— 短线很多朋友关注下方的缺口位置，那我们认为如果市场在当前位置快速回补缺口，甚至急跌，那么应该是大家大胆进场的一个标志，可以快速放大仓位。但如果市场维持反弹，并没有回补缺口，那么也可以放大仓位，但是要小心。



总的从节奏上面来说，市场开始慢慢度过风险周期，只不过目前只有强弱之分而已。



从板块上看，确实市场在两会周期内并没有太多强势的品种出现。独角兽概念，我们在近期反复给大家强调——中长期来说，一定会有一些真金的独角兽概念股。但是从目前来看确实还是炒作性质多一些——毕竟所谓大量的独角兽，其实仅仅是准备上市独角兽企业的参股公司或产业链企业。过去我们有一个更加准确的名词——影子新股。所以对于影子新股来说，相信很多老股民会更熟悉， 是否这些原本的概念被镀了一层金就显得更加光鲜？我们觉得还是要区别对待的 。



不过目前，市场热钱确实是集中在相关领域，因此，独角兽概念还有短期炒作的价值。



不过昨天有朋友问了芯片和半导体为什么强势。一方面我们讲这确实是属于优质科技板块。但是另一方面，大家也要注意，昨天发布的政府工作报告中，有一个非常关键的说法——实施重大短板装备专项工程，发展工业互联网平台 。很多朋友看到了后面的工业互联网平台。但是忽略了前面的半句——重大短板工程。



什么叫重大短板装备，很好理解，别人强我不强。别人很厉害咱们差一点。如果从这个角度出发来看，芯片、半导体，尤其是芯片设计这块的差距是明显的，同时又是非常重要的领域。再比如5G，虽然我国的技术是领先的，但是要保持这份领先也需要加大投入。所以这个领域其实是一个全新的说法，也是一次明确的政策加码。 这个对于相关优质科技公司，尤其是已经上市的科技公司来说，反而比独角兽的消息更有利。



所以总的来说吧，短线市场仍然是存量资金+游资的游戏模式。市场整体基调并没有明显的变化。所有的资金也在等待两会充分释放政策信号之后的再次入场。 对于投资者而言，我们再一次强调，目前是进场的机会了。但是对于个股的选择，恰恰因为是底部所以大家应该更加的谨慎。要明确哪些是短线品种，哪些是中线投资。



最后提示全体学员朋友，周四晚间我们计划召开本月学员电话会议。重点给大家讲讲两会窗口下的布局机会，以及二月回调后，我们整个三月份的策略思路。叠加两会、独角兽、一季报等诸多事件驱动之下，大家安排好时间，我们不见不散。热线：010-57594189

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