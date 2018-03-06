【政策】



1、科技创新引领农业发展、生物育种行业迎机遇



3月4日，总理在参加全国政协会议时说，要发展高质量农业，必须深入推进农业供给侧结构性改革，发挥市场作用完善重要农产品(000061)收储机制，更大发挥科技引领作用，培育和壮大新动能。农业部此前印发的《“十三五”农业科技发展规划》，明确提出“十三五”期间要不断提升农业科技自主创新能力、协同创新水平和转化应用速度，为现代农业发展提供强有力的科技支撑。



A股中，登海种业(002041)、敦煌种业(600354)等种业公司值得关注。







【科技】



1、我国研制完成质子治疗核心部件 未来有望造福癌症患者



全国政协委员、中核集团中国原子能科学研究院院长万钢表示，中核集团今年初完成230兆电子伏质子治疗核心部件研制，已具备总装集成条件，未来有望进入临床应用，造福癌症患者。



上市公司中，中广核技(000881)实控人为中核集团，公司与大股东中广核核技术、日立公司采用日立公司设计的质子或重离子治疗系统，联合向客户提出质子、重离子治疗系统解决方案；星普医科(300143)间接持股美国Protom公司。Protom公司是一家先进质子放疗设备生产企业，其主打产品Protom Radiance330质子治疗系统已获得美国FDA认证。







【产业】



1、IPO绿色通道政策或两会后落地、独角兽公司概念受关注



据媒体报道，证监会将对新经济领域的IPO企业开启快速通道的相关政策或将于两会结束后落地。此前消息，证监会对券商作出指导，在云计算、人工智能、高端制造等4个行业中，对“独角兽”公司开通IPO绿色通道，即报即审。IPO绿色通道政策加速落地，独角兽公司相关概念股受关注。在胡润研究院选出的2017年中国120家独角兽企业中，全球最大的互联网学习平台沪江股份估值70亿元，打造智能教育平台。



皖新传媒(601801)旗下皖新金智科教创业基金投资1亿元参股沪江股份；中源协和(600645)以自有资金投资1亿元对碳云智能进行增资。







2、医药界的“华为”A股上市提速 冲击医药股市场第一



被称为医药界的“华为”、“最贵新药研发公司” 的无锡药明康德新药开发股份有限公司已披露了《招股说明书》，回“A”之旅提速。



A股上市公司中，昆药集团(600422)、信邦制药(002390)均通过常州平盛股权投资基金合伙企业参股上海金药投资管理有限公司，而上海金药为无锡药明康德主要发起人。众生药业(002317)药明康德有多项药物研发的战略合作协议。另外，综艺股份(600770)旗下神州龙芯推出了具有完全自主产权的龙芯CPU-IP核，彻底改写了中国信息科技“有芯无核”的历史，是被市场忽视的国产芯片独角兽。







3、日本11大企业创建新公司 推进燃料电池车加氢站建设



日本11家企业5日宣布共同创建一家负责燃料电池车加氢站建设和运营的新公司，以推动燃料电池车普及。这11家企业包括丰田、日产、本田、JXTG能源、东京燃气以及丰田通商和日本政策投资银行两家金融投资机构。新公司名为“日本氢站有限责任公司”，第一期工程计划到2021财年完成约80座加氢站建设。



A股相关概念股包括富瑞特装(300228)、厚普股份(300471)、雄韬股份(002733)、大洋电机(002249) 等。







4、全面屏新品纷纷亮相 成为手机发展重要趋势



OPPO官方5日公布了旗下新一代全面屏手机R15的具体参数，采用6.28英寸19:9的超视野全面屏，左右边框窄至1.78毫米，屏占比提升至90%。业界预计，从预热的节奏看，R15系列有望本月正式发布。同日，vivo也在杭州发布了APEX全面屏概念机，通过采用弹出式前置摄像头、全屏发声等新技术，使上、左、右三条边距均仅为1.8毫米。据介绍，APEX使用的技术将在今年年中投入量产。



深天马A在年报 中表示公司LCD全面屏出货量居全球第一；大族激光(002008) 针对OLED显示屏 的生产，能够提供激光切割、激光修复、激光剥离和自动画面检查等四类解决方案。







5、eSIM卡业务即将首发、行业望迎来爆发式增长



据广州联通官方消息显示，3月7日，中国联通(600050)eSIM一号双终端业务将在广州、深圳等6城市全国首发。这意味着，除了智能手机外，支持eSIM的Apple Watch 3等智能手表将实现独立通话功能。联通eSIM卡服务上线后，Apple Watch 3 LTE将可以在国内使用，届时Apple Watch 3将可以独立上网、打电话。除了Apple Watch之外，还有华为Watch 2 Pro和Ticwatch S等产品支持eSIM。



恒宝股份(002104)参与了运营商eSIM产品首批测试，成为首批合作伙伴之一；美格智能(002881)拥有成熟的eSIM卡技术，相关智能终端产品已批量交货。





【要闻】

1、姜洋：证监会会出台措施支持新经济企业上市。

2、2018年政府工作报告明确提出“支持优质创新型企业上市融资”。

3、王建军：深交所要对“独角兽”企业上市开设绿色通道。

4、深交所总经理王建军回应亏损企业能不能上市：准备试点。

5、相关部门目前正在积极开展CDR相关规则的研讨工作。

6、楼继伟：加快推动划转部分国有资本充实社保基金。

7、肖亚庆表示，混改第三批试点的领域会在前两批的基础上进一步深化、扩大。

8、发改委召开2018年度工作务虚会，谋划东北振兴重点工作。

9、刘强东：只要制度允许，京东非常愿意回A股；马化腾：条件成熟会考虑回归A股。

10、交通部部长李小鹏：将推动一批重点骨干交通项目开工建设

11、交易所：上周无新增报会企业，年内累计新增7家。

12、美股大涨，道指涨1.37%；黄金期货跌0.3%；WTI期货涨2.3%。



【公告：复牌】

恺英网络(002517)：终止筹划重大资产重组 年报拟10转5派1.2元

智慧能源(600869)：终止发行股份购买资产

梅雁吉祥(600868)：对中睿欲取得控制权的事项不予支持或配合

明星电缆(603333)：拟斥资约6000万回购 价格不超7元/股

达华智能(002512)：重组标的为类金融行业资产



【公告：中标类】

凯乐科技(600260)：中标5.5亿元中国移动项目

粤水电(002060) ：中标3.83亿元工程项目

高德红外(002414)：签订1.19亿元军品订货合同

铁汉生态(300197) ：联合中标逾2亿元雄安新区苗景兼用林建设项目

龙元建设(600491)：预中标14.33亿元PPP 项目

南威软件(603636)：中标1018万元商务信息服务平台项目



【公告：投资并购类】

华谊集团(600623)：子公司8000万元投资华铎基金 关注医疗健康行业

赣锋锂业(002460)：赣锋产业基金 拟1亿元投资前途汽车可转债

中顺洁柔(002511)：拟投资5亿元扩建5万吨高档生活用纸项目

广联达(002410)：拟2亿元投资成立融资租赁公司

文投控股(600715)：投资《唐人街探案2》最终产生的利润预计为3000万

华脉科技(603042)：1.8亿元收购江苏道康60%股权

新宙邦(300037)：拟与亿纬锂能(300014)成立合资公司，投建锂电池 电解液及半导体化学品项目



【其他公告】

佳都科技(600728)回应参股企业从快速通道IPO：未掌握上市计划

远兴能源(000683)：部分天然气恢复供应，子公司恢复生产

荣华实业(600311)：控股股东终止转让股权

金盾股份(300411)：公安局已对浙江金盾消防 器材公司集资诈骗案立案侦查

华夏幸福(600340)：携手湖北银行 双方合作融资总量累计100亿

通化东宝(600867)：完成门冬胰岛素 注射液Ⅲ期临床试验

华发股份(600325)：控股股东所持公司股权内部无偿划转

燕塘乳业(002732) ：非公开发行获证监会审核通过

博腾股份(300363)：实控人今年核心工作之一就是降低质押比例

中原特钢(002423) ：中粮集团入主获国资委批复

万科A：股东钜盛华解除质押9100万股

聚龙股份(300202)：签订国外金库改造项目合作意向书



【公告：分红及业绩】

露笑科技(002617)：去年净利同比增376% 拟10转5派0.2元

中航机电(002013)年报 拟10转5股派0.25元

太龙照明(300650)：去年净利同比增24% 拟10转7派2.5元

安科瑞(300286)：去年净利同比增18% 拟10转5派1元

顺灏股份(002565)：一季度净利预增100%-150%

泰合健康(000790)：2017年净利同比增108% 拟10送3派0.8元

元隆雅图(002878)：一季度净利预增50%-100%

晶盛机电(300316)：一季度净利预增100%-130%

益生股份(002458)：一季度净利预增194%-241%



【公告：增减持】

信维通信(300136)：员工持股计划已买入2.57亿元股份

鲁泰A：拟回购不超6亿元B股股份

中迪投资(000609)：控股股东增持81万股

美克家居(600337)：首次回购公司股份数量为140万股

中电鑫龙(002298)：拟不超1亿元回购公司股份

天广中茂(002509)：第二大股东承诺12个月内不主动减持

安靠智电(300617)：股东建创能鑫拟减持2.63%公司股份

中弘股份(000979)：股东拟减持不超6%股份

海汽集团(603069)：海南农垦 拟减持公司不超1.35%股权

威创股份(002308)：响应政策要， 国投泰康信托减持1.789%股份



【解禁股】

百傲化学(603360)、奇精机械(603677)、宝泰隆(601011)、上海莱士(002252)



最后提示全体学员朋友，周四晚间我们计划召开本月学员电话会议。重点给大家讲讲两会窗口下的布局机会，以及二月回调后，我们整个三月份的策略思路。叠加两会、独角兽、一季报等诸多事件驱动之下，大家安排好时间，我们不见不散。热线：010-57594189

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