市场正式进入了两会行情的第一个交易日，从点位上看，皆大欢喜，四大指数全部红盘报收。但是从盘面上看，险象环生。老股民看了就会一拍大腿—— 这就是标准的维稳行情了。 其实讲重要会议窗口的维稳行情，很多朋友有一个错觉，认为维稳就是有行情，没有行情也要造出行情。这个解读显然是错的。





维稳行情正确的理解应该是没有单边大涨或者大跌的行情，甚至可能出现个股杀跌权重护盘，看着不坏其实非常恶心的走势。从今天盘面上看，个股上面可以说是险象环生，但是也还是有机会。所以只能说是典型吧。





板块方面，午后钢铁股承压，方大炭素逼近跌停，ST华菱封跌停板，钢铁板块指数承压。关键是分时级别，看钢铁股大量品种是午后直线下探。这种走法比较可怕。我们也可以分析一下周期股目前可能的几个情况。目前能够明面上看到的是——周 期股的钢铁两会前炒的是业绩预期，现在属于利好兑现。





而其他方面可能又什么情况其实大家都很关注，这里面以领跌的方大炭素来说，第一要关注石墨电极价格1月31号那次午后突然跌停就是石墨电极价格下跌，今天又跌了？这种可能性不大，马上石墨电极就要集中采购，3月15之后钢厂复产，需求开始增加。第二就是管理层会不会出事了。当然这就属于无端猜测。但从成交上面来看，午后明显在有大资金接盘，否则肯定早就跌停了。





最重要的，这种走势不是钢铁一家，比如同样是前期的大牛股，鲁西化工，今天也是放量跌停板，这就有点双头的感觉了。周期股早不早晚不晚这个时间点的回调，大家要特别关注的，毕竟也反映了资金情绪在蓝筹和成长中的一个站位。目前如果持有周期品种，短线投资者最好是选择落袋了，后期有没有机会反弹，应该是有的，但是恐怕要等科技风口过了，周期股趁着业绩好还能再反弹反弹，就是要浪费些时间。





那么蓝筹今天乏力，题材又怎么样呢？最确定的热点应该是独角兽概念。工业互联网和独角兽成为市场上目前最确定的热点，而叠加题材股的热度，加上上周五IPO速度不及预期，导致次新股整体也在走出反弹。其实看今天的热点分化很有意思—— 毕竟从政策上面来看，资源股是有利好的。早上政府工作报告讲的2018年钢铁去产能3000万吨、煤炭去产能1.5亿吨，都是超预期的，应该算是利好，扛着利好走断崖跌，恐怕还是资金分流。





这里面还是突出一点——目前的行情环境下，仍然不是机构大资金的战场，仍然是游资作为市场参与者的主体。所以这些资金更愿意寻找股性强，进攻性强的品种参与。





我们周末也在公众号永源财经（HLC5678YC）中重点解读了独角兽概念的品种和机会。有兴趣的朋友可以关注公众号，点击右下角的一周策略，查看相关文章。





总的来说，目前大家可以逢低适当放大仓位，对于两会窗口而言，我们认为投资需要分两部分。 第一看蓝筹我们要看维稳护盘的防守需求。第二看题材则是关注于两会政策传递的进攻信号 。目前看，市场没有脱离这两个判断。



