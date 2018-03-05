周六随着全国政协会议的召开，市场正式进入两会窗口。3日政协，5日人大。两会闭幕在15日。未来一周多，都将处于维稳周期中。





对于维稳可能有的朋友一直理解有误，维稳的意思是没有任何方向的单边行情，所以暴涨或者暴跌都是不太可能的。以历年的两会行情来看，会议期间指数绝少有明显的上涨或下跌，大多是维持横盘。但是显然，即便以此为标准，指数在今年的整体表现也是偏弱的。





早间盘中，总理做了政府工作报告称，今年GDP增长目标约6.5%，失业率在5.5%内，财政赤字目标降至2.6%；楼市继续差别化调控，热点城市房价得到控制，探索宅基地三权分置改革，推进房地产税立法，金融领域风险不容忽视；提高个人所得税起征点，下调部分关税，全面放开制造业；建设雄安新区，推进长江经济带发展，出台实施粤港澳大湾区发展规划；设立国家融资担保基金，支持优质创新企业上市融资等。





政府工作报告出来，市场明显开始维持震荡弱市——原因很简单， 上周的预期利好全部兑现，而报告中，没有超预期的利好出现，结果就是利好兑现是利空，市场开始缓慢回落。 今天消化一下利好兑现的冲击，接下来关注的重点就是机构改革方案及人事安排。我们之前讲了，机构参与者之所以这个位置还是观望气氛浓烈，都在等待后两个要点的落实，目前看，这两方面还没有消息落地，而现行的行业政策又缺少超预期亮点，因此盘面上表现谨慎就是比较说得通得了。





早盘市场继续拉升两会题材，从租赁同权到现在的环保板块都属于议会题材，但是这种板块的持续性会比较一般，适合埋伏低吸，不能追涨，很容易被套在山顶上。目前指数走势依然是往下的，关注情况的演变之后再说。





而早盘过半之后，市场展现出一致之后的分歧，科技股高开之后开始走分化震荡的走势，盘面上有一股力量在压制指数的波动，典型的两会行情。指数的波动不大， 后面就是个股的行情，但是外围的走势十分的羸弱，还是建议多一分谨慎。





所以总的来说，大家目前进入了一个非常标准的两会窗口，维稳需求大于一切，因此对于现阶段来说，市场我们认为也不会有太多的整体机会。针对盘面，大家可以根据政策的动向，逐步清仓扩大仓位，逢低埋伏一些绩优品种。目前市场应该说是真正战斗打响前最后的平静时光。因此，对于当前位置，大家做好低吸不建议追高。我们等待政策信号落地之后的机构表态。





最后，也提前通知所有的学员朋友，我们将在周四晚间召开学员电话会议。重点给大家讲今年这个特殊时点的布局策略，重要的板块和个股都会拿出来分享解析。大家安排好时间，周三前后我们会发送正式的通知。热线：010-57594189