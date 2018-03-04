2月28日，一则新闻引爆市场——传监管层对券商作出指导，包括生物科技、云计算、人工智能、高端制造在内的4个行业中，若有独角兽，立即向发行部报告，符合相关规定者可以实行“即报即审”，不用排队。此消息一出，立刻引起市场各方热议。



而就在刚刚过去的周六，全国人大代表、深交所总经理王建军表示，证监会和交易所正在抓紧推进对新经济“独角兽”企业在境内市场发行上市提供条件，做试点和准备工作，深交所层面的规则准备已经基本完成，“真诚的邀请新经济企业能够留在境内，也真心的欢迎新经济企业来深交所。”



独角兽概念成为最炙手可热的香饽饽！

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事实上，上周A股针对中小创科技股已经形成了强势表现，但是我们在永源财经公众号中，始终强调让大家谨慎克制。为什么？相信看到周五大量个股炸板烂板的朋友都已经有所体会——第一阶段对于科技股的炒作，并没有脱离游资听风就是雨的超跌反弹投机。



但是上周反弹的鱼龙混在，并不影响独角兽概念本身的含金量！ 事实上，我们在新年回来就和大家讲——政策的春风似乎开始（并且是两年以来头一遭开始）吹向中小创行业中——二月份的政策信号来看：富士康上市的“法外开恩”、官媒对于培养自己BATJ的表态、吉利横向收购奔驰的政策支持、四大科技行业的上市快速通道、再加上注册制的延期。。。。其实指向都很明确——所谓的独角兽政策并不是独立事件。



而所有这些消息的公布都集中在了本月，本月有什么呢——三中全会、即将到来的全国两会，以及上个周末的大喜事。最重要的经济改革会议前后，在更宏观的政策风向敲定的背景下，产业方向突然的升温，这应该不是偶然， 大胆猜测一下，独角兽或者说科技强国，会不会是两会的重点议题？



所以我们要和大家说的是，独角兽概念，大家一定要放在心上，尤其是真正的独角兽公司的产业链品种，今年如果创业板真的有希望走出大行情，那么一定是以独角兽作为最核心最核心的发力点。



那么说了这么多，哪些公司能称得上独角兽呢？A股的独角兽概念股又该怎么选呢？