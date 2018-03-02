昨天讲了很多独角兽概念，临近文章的末尾，并没有忘了提醒大家——市 场短期仍然是投机资金主导的行情，仍然需要耐心，不要盲目。昨天在晚间的节目中我们也非常明确的讲了——为什么独角兽概念看着好看，但是不能这个位置盲目追。





第一，昨天能够看到的几个信号是，市场整体量能仍然不足，创业板虽然反弹，但是正在江苏，并且连板数量几乎就叫没有，周四全天70个非新股涨停，连板不足五家，这还是建立在本周创业板走出了两年来最好的周涨幅的基础上，这样大家就能明白，市场到底是已经出现底部，还是游资的超跌反弹投机。





有朋友昨天晚上给我们留言，说成交量不足就不买吗？那不是错过行情。今天您再看看盘面，创业板冲高回落，股指全线翻绿展开调整，短线氛围明显减弱，昨天最强风口工业互联网，仅有低位的沈阳机床、启明信息、海得控制走出连板， 总龙头东土科技巨量炸板未能回封。大量的烂板炸板品种。 愿意追可以追，不拦着了。





第二，独角兽是好概念，是个好的题材和说法，从昨天涨停个股的表现来看，资金的认可度也高。但是短线来看，昨天启动的品种，无不是超跌反弹 ，均是连续下跌两年甚至更久之后底部反弹。 这里面有没有真金？我们认为是有的，这个我们会在周末的永源财经（HLC5678YC）公众号里面给大家解读。 但是更多的，我们认为还是投机资金的异动，我们就和大家讲一点——这些公司股价连续下跌两年多，那不是毫无原因的。这里面很多公司所展现的基本面和行业周期与一个月前并无二致，不是说监管层一句给独角兽行业放绿灯，这些品种就能够很快的起来，就能够受益。





很多朋友看到资金进场就兴奋，我们首先要分清楚什么资金，所以政策的放松是一回事，垃圾股是另一回事，大量扛着商誉减值、股东减持、高位解禁、业绩压力的品种，之所以能够上涨，是因为游资就是打短线根本不考虑这些。但是我们要考虑这些！





大家记得我们讲过的一句话—— 冬天不是最容易感冒的时候，因为冬天大家都懂得加衣服。最容易感冒的是什么时候？是乍暖还寒 ，看着以为是暖和了，脱了羽绒服，卸掉防备之后，一股冷空气袭来就会很受伤。





所以今天甚至看到有朋友留言，说年后赚的钱，一天全回去了。正常，市场极弱，各种炸板，主线工业互联网，但分歧依然较重，东土科技炸板，直接带着所有的品种上路，其余小弟反复烂板。市场整体操作性较弱。所以，我们也反复和大家讲，市场要明白两点。





第一，中期看，市场不断在有利好叠加，2018年我们认为一定有行情，这个行情的启动点，应该在两会各种人事、政策风向最终落地之后才会启动。





第二，短期而言，游资大于机构，因此看似红火，实际上都是坑。下周重点是两会维稳，后面才是行情。



