昨天我们在博客的最后，以及昨天晚间的节目里也和大家重点讲了独角兽品种以及高端制造。





我们说独角兽上市通道，确实是利好，近期也确实看到了政策对于科技股的回归。但是我们认为短线市场还是有调整需求，还是游资为主的投机资金在主导市场。





我们也反复强调成交量不足，昨天有朋友说，成交不足难道就不参与了吗？我觉得今天参与进去，追进去，您就明白下次看到缩量的时候要不要参与了。





独角兽概念仍然面临着几个问题。





第一，本周创业板品种反弹，持续性很差 ，周四涨停品种中，连板个股屈指可数，每日热点轮动速度极快。说明游资目前仍然是主导。而在今天的盘面上，市场极弱，各种炸板，主线工业互联网，但分歧依然较重，一旦东土科技炸板，则鸡飞狗跳，后排龙头为沈阳机床，但一字附近开盘，考验抢堵心态，其余小弟反复烂板。





第二，从昨天涨停个股的表现来看，所谓的领跑品种，所谓的目前阶段市场认可的独角兽品种，无不是超跌反弹 ，均是连续下跌两年甚至更久之后底部反弹。别的东西我们不讲，只说一件事儿——一家公司股价连续下跌两年多，那不是毫无原因的。





第三，很多朋友看到资金进场就兴奋，我们首先要分清楚什么资金，其次我们要和大家说，创业板看似火爆的皮囊下面，目前的个股质地与一个月前并没有实质性的区别， 所以政策的放松是一回事，垃圾股是另一回事，大量扛着商誉减值、股东减持、高位解禁、业绩压力的品种，之所以能够上涨，是因为游资就是打短线根本不考虑这些。





您的机动性能够强过游资吗？如果可以，那么尽可以大胆打短线，如果不行，我们建议大家再等等。





我们在强调一下，昨天收评中，我们最后提示给大家的一句话——“ 短线而言，因为机构的疗伤市场还有底部震荡需求，大家还需要一点耐心。”





现在的市场都是老路子，高潮第二天谨慎接力，等分化后再说。独角兽砸板不少，主板更恶劣，如果今天中招的都是屡教不改的老油条。我们反复提示大家两件事儿，今天再一次说，希望大家能够明白：





第一，中期看，市场不断在有利好叠加，2018年我们认为一定有行情，这个行情的启动点，应该在两会各种人事、政策风向最终落地之后才会启动。



