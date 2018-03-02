【政策】





1、国家生物技术发展战略纲要开始编制、细胞免疫治疗受关注





据媒体报道，28日由科技部牵头，发改委、财政部等16部委组成的《国家生物技术发展战略纲要》编制领导小组第一次会议召开。科技部部长万钢担任国家生物技术发展战略编制工作领导小组组长。这意味着《纲要》正式步入编制阶段。《纲要》编制要凸显国家战略意志，中长期布局，超前部署谋划，引领跨越发展。同时，要技术创新与体制机制创新双轮驱动，开放融合发展。





和佳股份(300273)开发国内临床应用最广泛的DC-CIK生物细胞治疗项目；香雪制药(300147)与中国人民解放军第458医院合作建立T细胞治疗新技术临床研究中心。









2、大基金二期呼之欲出 撬动集成电路产业投资规模超万亿





据悉，国家集成电路产业投资基金(大基金)第二期正在紧锣密鼓募资推进之中，目前方案已上报国务院并获批。接近大基金的权威人士透露，大基金二期筹资规模超过一期，在1500-2000亿元左右。





上市公司中，万业企业(600641)以自有资金 10 亿元人民币认购首期上海集成电路装备材料产业投资基金20%的份额，该基金第一大出资人为“国家大基金”。景嘉微(300474)2018年1月面向国家集成电路产业投资基金等非公开发行，募资总额13亿元。其中，国家集成电路基金认购90%。









3、光伏单多晶制造门槛抬高 行业集中度加速提升





工信部3月1日发布新版光伏制造行业规范条件，提到未来将严格控制新上单纯扩大产能的光伏制造项目，要求新建和改扩建企业满足多晶硅 项目每期规模不低于3000吨/年，晶硅电池 组件年产能不低于200MWp，多晶硅电池和单晶硅 电池最低光电转换效率分别不低于19%和21%等条件。





A股上市公司中，隆基股份(601012)与通威股份(600438)分别为单晶硅片与多晶硅料的龙头厂商，东方日升(300118)在晶硅电池组件领域拥有较大产能与出货量。









【产业】





1、独角兽商汤科技走向世界 正式成为美重大AI项目全球首家联盟企业





据报道，近日，MIT(麻省理工学院)官方正式宣布MIT IQ Initiative迎来了全球首家联盟企业------来自中国的AI独角兽企业商汤科技。今年2月1日，MIT正式宣布启动一项雄心勃勃的项目------MIT Intelligence Quest(MIT IQ)，这是该校有史以来最大的人工智能项目，也被视为是学术界发起的一场旨在赢回在人工智能领域主动权、意义深远的努力。





上市公司中，立昂技术(300603)与商汤科技共同设立 “新疆汤立科技有限公司”；联络互动(002280)发起成立“独角兽孵化计划”，投资估值在10亿美金左右，且还没有上市的公司。电广传媒(000917)全资子公司达晨创投投资了多家“独角兽”企业，2017年有18家投资的企业A股上市。









2、特斯拉Model 3将采用永磁电机、关注相关产业链公司





据外媒报道，特斯拉Model 3车型的电机产品战略出现重大转型，从交流感应电机改为永磁电机。特斯拉Model 3选择永磁电机，是为了提升车辆的性能及能效，以便更好地解决成本最小化等难题，还有助于提升其性能和续航里程数。





A股中特斯拉供应商可关注长鹰信质(002664)、中科三环(000970)等。









3、全球首个智能抗癌DNA纳米机器人(300024)研发成功 可精准阻断肿瘤血管饿死癌细胞





中科院国家纳米科学中心和亚利桑那州立大学(ASU)华人科学家团队利用DNA折纸技术制造出了世界上第一种智能抗癌的纳米机器人(300024)，它们可以在人体内自行找到给肿瘤供血的血管，随后释放药物制造血栓阻塞血管，从而“饿死”肿瘤。该技术在动物实验中体现了良好的疗效和安全性。





A股上市公司中，和佳股份(300273)积极布局纳米医疗产业；机器人(300024)成功研制了一台纳米微操作的机器人(300024)系统样机，可在纳米尺度上切割细胞染色体。









4、全球首个区块链技术社区公益项目诞生 新能源区块链应用迈出一大步





2月28日，由招商局慈善基金会携手TUVNord、新能源交易所、熊猫绿色能源集团及华为共同发起的能源区块链项目签约仪式，在深圳蛇口举行，该项目也是全球首个应用区块链技术的社区公益项目。





上市公司中，涉及能源区块链公司主要有远光软件(002063)、爱康科技(002610)等。









5、腾讯领投车好多C轮融资 持续看好二手车市场





3月1日，车好多集团宣布完成8.18亿美元C轮融资，此次融资由腾讯领投。车好多集团旗下拥有瓜子二手车直卖网、毛豆新车网两大品牌业务，本轮融资将重点用于瓜子二手车线下布局及市场占领、毛豆新车业务的规模化发展等方面。腾讯表示，持续看好二手车交易领域高速增长的机会，以及线上线下融合所带来的成交效率和用户体验的提升。腾讯非常关注并将积极帮助通过技术和产品的创新赋能传统汽车交易、服务的企业，提升整体中国汽车服务 行业的竞争力。





上市公司中，大东方(600327)汽车服务产业链布局完整，涵盖4S店、汽车用品、汽车美容、二手车市场；金固股份(002488))提供二手车金融服务 ，旗下汽车超人是汽车维修保养O2O +B2C平台；广汇汽车(600297)与阿里共建二手车平台，在O2O、金融、大数据 挖掘等领域展开全面合作。









6、美国暂停草甘膦致癌标签、行业供需格局有望改善





据媒体报道，近日美国加州东部地方法院支持全美主要农业团体，颁布一项临时禁令。暂停加州第65号法案要求草甘膦做出致癌警示标签的实施，直至法院对诉讼案件做出裁决随着此次美国对致癌标签的解禁，草甘膦新增潜在需求有望释放，行业供需格局或将进一步改善。





兴发集团(600141)是国内草甘膦龙头公司之一；江山股份(600389)公司拥有7万吨草甘膦产能。





【要闻】

1、监管层近日向相关券商传达资本市场助力中国新经济政策的大方向。

2、姜洋：证监会将支持“新经济”发展，继续深化IPO市场化改革。

3、保监会发布资产负债管理监管规则。

4、央行：2月开展常备借贷便利273.8亿元，开展中期借贷便利操作共3930亿元。

5、银监会：中国银行(601988)业金融机构1月底境内总资产同比增长8.7%。

6、万达商业地产：正式更名为万达商管集团。

7、上海划定第一阶段智能网联汽车开放测试道路，发放全国首批测试号牌。

8、上海市商务委官员透露自贸港政策方向：破解离岸贸易和转口贸易瓶颈。

9、媒体：传小米或将在A股和港股同时上市。

10、三部委印发《北京2022年冬奥会和冬残奥会中小学生奥林匹克教育计划》。

11、工信部印发新版光伏制造行业规范条件，提高单晶硅和多晶硅门槛。

12、中国央行召开2018年支付结算工作会议，要求统筹推进支付领域改革开放。

13、欧美股市全线下挫，美股三大股指大跌逾1%，道指收跌1.68%；COMEX 4月黄金期货收跌1.0%，，创2017年12月28日以来盘中新低。WTI 4月原油期货收跌1.05%。

【公告：复牌】

万丰奥威(002085)：终止重大资产重组

韩建河山(603616)完成自查并复牌 雄安新区的建设迄今对公司经营无影响

中电电机(603988)：终止筹划重大资产重组

星普医科(300143)：终止重大资产重组

凯恩股份(002012)：控股股东已消除平仓风险

博信股份(600083)澄清：六款智能产品尚未贡献收入

顾地科技(002694)控股股东平仓风险解除

合纵科技(300477)复牌继续推进重大资产重组事项

陕鼓动力(601369)终止筹划重大资产重组

兆易创新(603986)拟17亿元收购同行上海思立微100%股权

【公告】

东华能源(002221)签署200亿元项目协议

银星能源(000862)：终止重大资产重组

高伟达(300465)：与蚂蚁金融云签订战略合作协议

傲农生物(603363)：子公司租赁厂房面临腾空风险 对公司影响较小

金盾股份(300411)：控股股东及一致人股份被司法冻结 存在实控权变动风险

雪莱特(002076)：涨幅较大，不存在应披露而未披露信息

乐视网(300104)：贾跃亭质押股票已触及平仓线 已构成违约

江河集团(601886)：中标2.37亿元深圳国际会展中心幕墙项目

科士达(002518)：中标2333万充电桩项目

东土科技(300353)：或因业绩传闻导致公司股票异常波动

绵石投资(000609)：明日起更名为“中迪投资”

中源协和(600645)转让浙江赛尚医药科技有限公司67%股权

奇精机械(603677)就分红方案回复问询函：具备合理性和必要性

万润科技(002654)：控股股东质押股票不存在平仓风险

涪陵榨菜(002507)：拟逾2亿元收购两家豆瓣酱产品生产企业

国电电力(600795)、中国神华(601088)合并旗下火电资产 由国电电力(600795)控股

延华智能(002178)：控股股东终止筹划重大事项

麦格米特(002851)：乐视欠款已经非常少 依然对乐视有少量供货

金能科技(603113)：拟203亿元投建新材料与氢能源综合利用项目

【公告：分红及业绩】

汇金科技(300561)：年报拟10转10派3.6元

茶花股份(603615)：2017年度净利增长2% 拟10派2.5

中国联通(600050)：年度净利预计为4.3亿元 同比增长177%

冠福股份(002102)：一季报预增679%-858% 维生素E售价大幅上涨

【公告：增减持】

北京城乡(600861)：控股股东拟增持不超1%股份

火炬电子(603678)：实控人增持逾5000万元 完成增计划

中铁工业(600528)：中原股权计划耗资2000万至2亿元增持

天舟文化(300148)：累计回购2429万股 耗资2.77亿元

中铁工业(600528)股东中原股权拟增持0.2-2亿元

中昌数据(600242)：股东科博德奥拟减持不超1.67%股份

思特奇(300608)：三名股东拟合计减持不超9%股份

和佳股份(300273)：实控人被动减持计划实施完毕

【解禁股】

快乐购(300413)、完美世界(002624)、中环装备(300140)



