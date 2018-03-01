昨晚的一个消息，将一个新名词带入大家的视野——独角兽。我们今天就给大家好好讲一讲什么叫独角兽。







将独角兽这一概念用于创业公司，还仅仅是4年前的事情。什么叫独角兽呢？稀有、神奇——在创业公司身上意味着可以快速做大。事实上这一比喻可以说是无比恰当的切中了潜力初创公司的核心。而就在当时，五年前，这个名词刚刚被再利用的时候，估值超过10亿美元的软件公司在全世界仅有39家





五年过去了，我国资本市场的监管部门，第一次提及了独角兽，还开放了上市绿灯，市场一片欢腾。我们认为这个政策实际上并不简单。往表面来说，这一动作背后，代表着的正是“中国制造”的崛起，以及崛起过程中，展现出的新的“中国需求”。





5年过去了，如今可以被称得上是独角兽的初创公司数量已经高达近220家，而成功上市的仅有32家。这里面充满了“矛盾”的因素：独角兽的年龄越来越大（去年上市的独角兽企业年龄中位数超过10岁），估值也越来越高，竞争者也越来越多。





独角兽迫切希望通过资本的助推，从诸多“亚种”中脱颖而出。而在全球化的当下，事实上扶持中国的独角兽，不仅仅是再造下一个BATJ，更是扶持中国制造和中国创造本身。（年纪轻一点的朋友会知道，我们打个不恰当的比方，比如当年滴滴类软件在国内外的市场兼并。比如去年以来“吃鸡类”游戏在传媒娱乐市场的争夺）





我们做了一下统计，全球独角兽公司（每家估值都超过10亿美金）共215家，共同估值超过7千5百亿美金。在美国以外，全球共有107家独角兽公司。中国以55家独角兽的数量远超其它国家，占到非美国独角兽公司数量的52%。（中国52%，印度9%，英国8%，德国4%，韩国3%，其它国家共计23%）。





毫无疑问，我国的新兴独角兽企业，已经成为崛起的力量。而这股力量，不恰恰是我们追寻了太久的所谓制造业转型、所谓经济调结构、所谓产业创新的答案吗？然而坏消息是，就全球科技金融投资情况来看，只有25%左右的创业公司存活超过A轮。





所以啊，我觉得大家真的不需要太过于纠结2018年有没有行情。大家要看到的独角兽绿色通道，也绝不会是监管层能够决定的政策方向。从今年年初特别是二月份的政策信号来看：富士康上市的“法外开恩”、官媒对于培养自己BATJ的表态、吉利横向收购奔驰的政策支持、四大科技行业的上市快速通道、再加上注册制的延期。。。。其实指向都很明确——所谓的独角兽政策并不是独立事件。





而所有这些消息的公布都集中在了本月，本月有什么呢——三中全会、即将到来的全国两会，以及上个周末的大喜事。最重要的经济改革会议前后，在更宏观的政策风向敲定的背景下，产业方向突然的升温，这应该不是偶然，大胆猜测一下，高端制造强国，会不会是两会的重点议题？





当然这只是我们的猜测。然而事实上就像我们在上个周末永源财经（HLC5678YC）公众号中写下的一周策略那样——优质中小创成长股，大家今天看到的独角兽概念，真正迎来了底部。虽然短线而言，应为机构的疗伤市场还有底部震荡需求，大家还需要一点耐心。但就像我们反复讲的那样，两会行情绝不会缺席——大家需要做的事，等待真正启动的信号，而学员需要做的事，关注内参的更新，我们一起把握两会牛！热线：010-57594189