说实话，政策的风向改变已经是肉眼可见级别了。





昨晚消息，证监会发行部近日对相关券商做出指导， 生物科技、云计算、人工智能、高端制造4个行业中，如果有“独角兽”的企业客户，立即向发行部报告，符合相关规定者可以实行即报即审，不用排队。 “两三个月就能审完。”这也意味着，证监会将对云计算等四大行业“独角兽”企业IPO开通绿色通道。





大家要明白，这个绿色通道的政策并不是独立的。





从今年年初特别是二月份的政策信号来看： 富士康上市的“法外开恩”、官媒对于培养自己BATJ的表态、吉利横向收购奔驰的政策支持、四大科技行业的上市快速通道、再加上注册制的延期 。。。。其实指向都很明确，高端制造目前绝对是备受关注。





而且大家看这些信息爆出的时间点——几乎都是在二月至二月底的时间窗口中。这期间发生了什么大家也都明白——三中全会、即将到来的想回，以及上个周末的大喜事。最重要的经济改革会议前后，在更宏观的政策风向敲定的背景下，产业方向突然的升温，这应该不是偶然，也不是监管部门自己就能够定得了的。





科技股今年应该是要有大行情的，尤其是2016年熔断一蹶不振，持续两年被打压，到今年突然有忽如一夜春风来的感觉。所以对于2018年行情抱有疑虑的朋友，我觉得大家大可不必。 指数或有震荡，但是结构性的机会已经开始张开双臂准备拥抱大家。





情绪好转，导致昨夜美股的尾盘跳水并没有影响大A今早的行情走势。





早盘市场也基本上围绕独角兽概念股进行炒作。 领涨的品种拿出来看看，普路通、共达电声、开润股份、卓翼科技是小米概念，安彩高科是富士康概念，华西股份是宁德时代概念，君正集团是蚂蚁金服概念，国盛金控是陆金所概念，中科曙光是寒武纪概念。





就像我们在年后首日和大家讲的——一些优质的成长股将迎来底部。不过我们也要话分两头，绿色通道毫无疑问是在给新的BATJ放行，然而A股的习性而言——一旦独角兽真的上市，那么很可能又是资金爆炒，一波到位，二级市场的所有玩家都成为至少是中期的接盘侠。那么届时会不会又是口水仗？吃不到酸，吃到了未必甜。我觉得这也是未来市场在这些真正的独角兽上面要提前考虑的问题。





而回到目前的行情上来，市场确实是普涨格局，但是缺点是热点轮动速度太快了，今早的领跑品种又换了一批，本周四天几乎每天都在变幻，说明了 长线的机构资金仍然没有大举进场，虽然郭嘉队还是在进行护盘，但是目前主体而言，仍然仅仅是游资对于热点的及时反馈，这种行情对于普通投资者而言操作难度很大。所以建议大家多一点耐心。



