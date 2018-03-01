【政策】





1、交通部发文：加快推进新一代交通控制网和智慧公路试点





交通部日前发出《关于加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点的通知》，决定在北京、河北、吉林、江苏、浙江、福建、江西、河南、广东等九省份加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点。试点主题重点包括基础设施数字化、路运一体化车路协同、北斗 高精度定位综合应用、基于大数据 的路网综合管理、“互联网+”路网综合服务和新一代国家交通控制网六个方向。





中海达(300177) 是国内专业从事高精度 GNSS(全球卫星导航系统)龙头企业；华测导航(300627)主要从事北斗高精度卫星导航定位相关软硬件技术产品。









2、上海规范网联汽车路测 产业链或开启成长空间





《上海市智能网联汽车道路测试管理办法(试行)》28日印发，明确了智能网联汽车道路测试申请条件、测试申请及审核、测试管理、事故处理、违规操作责任等方面的要求，并指出了测试主体、测试驾驶人以及测试车辆所应当符合的条件。





A股上市公司中，兴民智通(002355)在车联网产业链有全面的布局，德赛西威(002920)在一体化智能驾驶产业积累深厚，产品体系完备。









【涨价】





1、分散染料开启疯涨模式行业盈利有望大增





根据七彩云电商最新消息，分散染料龙头企业3月1日起将大幅上调分散染料价格，其中代表性品种分散黑ECT300%出厂价从4.5万元/吨上调至5万元/吨。这是今年以来的第二次提价，上一次提价是2月1日，分散黑ECT300%价格从4万元/吨提到4.5万元/吨。与去年同期价格2.8万元/吨相比，最新价格同比上涨近80%。





浙江龙盛(600352)是分散染料行业龙头；吉华集团(603980)拥有分散染料产能7万吨/年。









2、润滑油巨头报价涨不停或引爆涨价风潮





据媒体报道，伴随着国际油价劲升至半个月高位，康普顿(603798)、美国突破(TOP1 )、SK润滑油近日相继发文宣布涨价4%－9%，部分高端全合成润滑油型号涨幅达23%左右。这是继春节前长城、龙蟠宣布涨价后的又一波涨价风潮。





龙蟠科技(603906)是国内润滑油行业的龙头企业；康普顿(603798)系国内最早采用自动化生产的润滑油企业之一。









【科技】





1、超级电容技术突破瓶颈能量密度比肩锂电池





近期，超级电容技术连获突破。据外媒最新报道，英国两所大学研究人员发现一种新型超级电容器材料，不仅能将充电时间缩短至10分钟以内，还可将能量密度提高到180Wh/kg，高于目前锂电池普遍的100-120Wh/kg。另据国内媒体报道，今年1月，南京理工大学格莱特纳米科技研究所夏晖教授课题组也发现了一种可让超级电容器的电容量提高5-10倍的新材料，研究成果发表在全球顶级期刊《先进材料》上。





A股中，法拉电子(600563)、铜峰电子(600237)等超级电容概念股或受关注。江海股份(002484)目前已在推进超级电容器在混动汽车上的应用；江苏国泰(002091)控股子公司国泰超威主要产品包括超级电容器电解质及电解液等；新宙邦(300037)自主创新掌握了超级电容器电解液的关键技术。









2、新神经网络芯片研发成功、速度快七倍功耗降九成





据报道，麻省理工学院(MIT)的研究人员开发出了一种可用于神经网络计算的高性能芯片，该芯片的处理速度可达其他处理器 的7倍之多，而所需的功耗却比其他芯片少94-95%，未来这种芯片将有可能被使用在运行神经网络的移动设备或是物联网 设备上。





综艺股份(600770)与中科院计算所合资设立北京神州龙芯集成电路设计有限公司，致力于中国自主知识产权高端通用龙芯CPU的高科技产业化。中科曙光(603019)与寒武纪签署战略合作协议。寒武纪由中科院计算所孵化，与公司系出同源。









【产业】





1、腾讯将推大湾区电子身份证 eID产业链望爆发





近日，腾讯副总裁赖智明提出建议推行粤港澳大湾区电子身份证“粤港澳E证通”，即一部手机承载多张证件，包括回乡证、微信通行证(电子港澳通行证)等，让粤港澳大湾区居民可实现一部手机无缝通行，可享受两地最前沿的科技和服务，如酒店、滴滴打车、共享单车、外卖等。





天喻信息(300205)已向银行提供加载eID应用的金融IC卡；恒宝股份(002104)已有相关产品通过公安部eID产品认证。









2、爱奇艺拟登陆纳斯达克 影视内容合作方望受益





28日，视频网站爱奇艺披露了招股书文件，拟融资金额15亿美元，拟登陆交易所为纳斯达克。分析师预计，爱奇艺的估值在80亿至100亿美元之间。数据显示，爱奇艺的营业收入近两年保持快速增长，2016、2017年增速分别达到111.3%、54.6%，2017年营收约合173.78亿元人民币。据称，根据2017年的每月活跃用户数据，爱奇艺是中国最大的视频网站；在2017年12月，爱奇艺电视流媒服务也是中国激活设备数最多的服务商。





上市公司中，新文化(300336)去年与爱奇艺签订了相关电视剧和网络剧的独家合作协议。华策影视(300133)、慈文传媒(002343)等均与爱奇艺有深度合作









3、阿里云首次亮相移动大会 云计算产业前景广阔





当地时间27日，在巴塞罗那召开的世界移动通信大会上，阿里云召开推介会，介绍人工智能平台“ET大脑”等多款产品。这是阿里云首次成为移动大会的参展商，引来不少国际客商关注。ET城市大脑能够让数据帮助城市做出思考和决策，调配公共资源，解决交通拥堵等问题。ET工业大脑对传统工业生产线进行智能化改造，帮助企业控制质量、降低成本。阿里云方面表示，将把中国在新零售、新制造、新型城市治理等领域的经验和技术带到全球市场。





华宇软件(300271)已与阿里云签约，成为其在政法行业、食药监、教育等行业的重点合作伙伴；银江股份(300020)与阿里云将在智慧交通及城市大脑领域展开密切合作。









【提醒】





1、财新PMI公布





【要闻】

1、中共十九届三中全会公报：全力以赴打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战。

2、刘士余调研指导行政处罚工作，强调为“两会”胜利召开营造良好环境。

3、证监会将对四大新兴行业独角兽IPO“即报即审”，具体为生物科技、云计算、人工智能、高端制造。

4、媒体：中国监管当局拟设货币市场基金直接消费及当日赎回上限。

5、2月末RQFII额度为6123.62亿元人民币，QFII额度为991.59亿美元。

6、境外投资者2月份对A股首现单月净卖出。

7、证监会：2017年股票交易印花税1124.62亿元。

8、2月内地电影票房突破100亿元，刷新多项世界纪录。

9、中信银行(601998)叫停北京地区住房抵押贷款，严防信贷资金违规流入房地产市场。

10、中船重工首次明确表示将发展核动力航母。

11、知情人士透露有调查组进入獐子岛(002069)集团。

12、欧美股市全线收跌，道指跌逾400点，收跌1.50%；美国WTI 4月原油期货价格收跌2.2%；COMEX 4月黄金期货收不到0.1%。

【公告：复牌】

贝斯特(300580)：终止重大资产重组

赤天化(600227)：终止筹划定增

和而泰(002402)：拟收购铖昌科技80%股权，进入军工IC领域

常铝股份(002160)：拟3.69亿并购泰安鼎鑫，延伸产业链

乾照光电(300102)2017年度净利润同比增长335%

贵州燃气(600903) ：无影响股票交易异常波动的重大事项

三维丝(300056)：股票连续涨停 不存在未披露事项

ST成城：自查完毕 股票复牌

【公告】

立思辰(300010)：中标3.4亿元PPP项目

鸿路钢构(002541)：中标1.73亿元项目

龙马环卫(603686)：中标近2亿元管护项目

当代明诚(600136)：子公司成为中超 球队当代力帆的独家商务代理

卫士通(002268)：子公司中标3690万元招商局项目

博天环境(603603)：联合中标近20亿元景观基建PPP 项目

海格通信(002465)：中标2.4亿元中国移动项目

优博讯(300531)：中标建设银行(601939)智能POS设备采购项目

恒立液压(601100)：拟5亿元扩建铸件项目

海大集团(002311)：拟15亿元投建动保、种苗等全产业链项目

宁波热电(600982) ：拟逾4亿元投建30MW生物质 发电项目

骆驼股份(601311)：拟联合海外车企10亿元投建新能源汽车电机项目

海信电器(600060)：收购东芝TVS公司事项已完成交割 价格下调至4.53亿元

红相电力(300427)：拟收购志良电子5%股权 拓展雷达 电子战业务

京能电力(600578)：拟投建京泰发电二期项目，扩大火电业务

中远海能(600026)：近4亿元获中国石油(601857)旗下公司控股权，扩大油品运输合作

佛慈制药(002644)：对多种剂型100多个产品提价 出厂价平均上调17.6%

珠江控股(000505)：子公司在雄安新区设有事业部

雏鹰农牧(002477)：子公司的项目位于雄县东城产业园区

岭南股份(002717) ：简称明起变更为岭南股份

光线传媒(300251)：《唐人街探案2》票房已超28亿元

老板电器(002508)：不存在应披露而未披露信息

獐子岛(002069)：扇贝消瘦符合历史规律 未能预判到可能发生重大异常

中材国际(600970)：参股公司太平洋(601099)电缆终止IPO审核

宝硕股份(600155)：塑料管型材厂区遭断水断电，该部分业务停产

【公告：分红及业绩】

桂发祥(002820)：控股股东提议10转6派3元

浙江美大(002677)：年报 净利增五成 拟10派4.65元

星普医科(300143)：实控人提议年报10转9

旗滨集团(601636)：年度分红拟10派3 每股

乾照光电(300102)：年报净利同比增335%

雅本化学(300261)：2017年净利同比增逾3倍

河钢股份(000709)：2017年净利增20% 增长幅度低于行业平均水平

【公告：增减持】

中铁工业(600528)：控股股东计划增持0.5%至2%股份

欧浦智网(002711)：股东吕小奇的一致行动人再次被动减持股份

鼎汉技术(300011)：股东阮寿国拟继续减持不超3%股份

拓维信息(002261)：副总经理拟减持不超708万股

【解禁股】

阳谷华泰(300121)、思特奇(300608)、金银河(300619)、安靠智电(300617)、派思股份(603318)、黑芝麻(000716)、 联建光电(300269)



