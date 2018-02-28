毫无疑问市场还是在游资主导下的反弹行情。当前市场说二八转化或者行情反转都还太早了。对于行情目前的主要问题，我们之前给大家做过分析——机构资金本轮下跌受伤很深，所以首先会自救，但随后会有一个疗伤静养的需求。什么时候大资金敢动手？ 至少要等到两会比较适当的释放了政策信号之后才会有机构资金集中进场的表现吧。这就好比等着家长会散场的小学生们，也是人之常情。





所以家长会没散场的时候，还能玩得很happy的是谁呢？显然并不是所谓听话的孩子。也就是游资了。





游资对于目前市场的专注，主要集中在创业板成长股。之所以能够选择这个方向，在于两个原因。





第一是官媒对于BATJ的表态，摆明了有给成长股减压的趋势。 这是过去整整一年甚至两年行情中所不曾出现的，非常有意思。 同时监管部门确定延期了注册制 ，后者又实际上是此前成长股承压的关键。而恰恰成长股有一点“天下苦秦久矣”的感觉，所以压力骤减之下，游资实际上是在把握超跌反弹。





至于是不是超跌反弹，以及炒作要遵循什么玩法。昨天晚间裁判员已经进场，特停三家，基本上也宣告——游资主导的创业板反弹，要进入压力区间了。





第二，创业板的启动，叠加了另一个因素，就是传统蓝筹在业绩报告中出现了老板电器这种黑天鹅 。这个其实对蓝筹，尤其是消费蓝筹杀伤还是比较重。





所以事实上创业板的启动，至少到目前为止， 我们认为不该用所谓的二八转换来形容。整体也没有脱离超跌反弹的范畴。





至于主板方面，大家其实从昨天尾盘的上证50和今天午后的权重表现能够看出来——还是有资金在托。这里面肯定还是有重要会议窗口护盘的需求。但是就目前而言，仅仅是护盘。首先，结果导向上看，明显权重的反弹还是在承压的。证毫无疑问。其次，从源头上看，我们在文章开头就说了——机构资金在节后反弹就出现了分化，这种分化的本质还没有到“有没有新高”的境界，而是停留在“这个亏损我能扛，要不要割”。 所以真正能够助推市场的机构资金目前是一种很受伤的姿态，而姿态背后，就决定了政策方面不出清，很难真的放心大胆再回到行情中。





所以对于投资者而言，我觉得大家这个位置多一点理性，首先游资主导的超跌反弹，确实是好看不好做的模式，热点轮动过快，监管的风险也犹在。这个位置大家应该是再耐心等待一下的。但是另一方面，等待不是说远离市场，我们认为真正让机构资金还未回归的因素，仅仅只有政策出清这一层窗户纸。因为真正了解资金的朋友知道，每一个市场之间的隔离几乎都是绝对的，资金不会轻易转场。而从今年不管是三中还是两会，国家一定是憋着准备在经济领域大施拳脚。所以 我们仍然认为2018年一定会有行情，而眼下，距离真正能够进场的时间点，已经在倒计时了。



