周一市场上涨的过程中就反复提示大家警惕二次回调，现在市场连续两天调整，算是印证了之前的判断。





对于行情我们还是多说一点，其实大逻辑之前都讲过了，大家能想明白机构在目前行情时点的状态就能明白大A现阶段经历的此起彼伏的反弹的强度，也能够明白为什么我们从周一就反复提示要小心回落。





其实从近期的市场看，游资在机构疗伤的过程中，还是想要假装一把大佬的。然而从昨天晚间的监管动作来看，监管对于游资的打压仍然非常果断。昨晚三大妖股：sh600868(梅雁吉祥)（王的女人）、sh600903(贵州燃气)（近期妖股王）、sh603616(韩建河山)（雄安）被特停了。对于投机资金监管抓得还是比较严，尤其雄安这块，大家看看sh603616(韩建河山)其实上涨并不很高。说明上面很注意把控投机在这个区域的搅浑水啊。





在三大妖股被特停之后，次新今天早盘再度迎接跌停潮 。我们在周一给学员的盘中解读中就说了：一定会有优质成长股见底，但是垃圾股是不是超跌这种事儿大家现在仍然没必要纠结。





这里面其实典型的，我们还是拿过去的大白马举例子，sz002508(老板电器)连着两个跌停（虽然今天打开了）， 业绩大幅不及预期的品种，被资金果断的抛弃了 。尤其是目前这个点位，在股灾之后，没有资金愿意为绩差股买单，所以大家对于行情的选择，仍然要以基本面为第一参考





在监管压力下，南京聚隆、美联新材、银之杰均止步三连板，游资选择监管风险相对更小的天华院（刚被放出来，今天再被关概率小），来试探监管层红线，不过抛盘也很猛烈，涨停板多次被炸开，这注定是场苦战，参战的应当是喜欢高位接力的游资大佬。





其实从盘面上能够看出来， 有了官媒对于成长龙头的表态（培养自己的BATJ），创业板今年行情应该是能够翻身了。 但是这个翻身过程是需要时间的。毕竟第一，过去相当长时间，机构对于成长股板块的关注度是不足的。第二机构目前正处于疗伤养伤的阶段，所以想要一鼓作气的去吃掉这个位置的中小创筹码也有困难。





这两点就决定了， 成长股在集中超跌反弹之后，一定会有分化，一定会有震荡。所以没上车的朋友大可以多一点耐心等待我们讲第二阶段调整的合理位置再进场。





创业板的位置，目前还是有点尴尬，向上应该是要开始进行整固了，毕竟增量不足，所以最好是稳扎稳打，如果创业板能够整固后在突破，那么就是进场机会了。总的来说， 大概率两会后期，政策预期纷纷落地之后，市场会真正企稳，走出正统的反弹。 所以当前的位置，应该是底部区间，对于行情而言，最寒冷的时候已经过去了。所以学员一定要跟紧内参策略，热线：010-57594189