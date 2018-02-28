【政策】





1、环保部将制定蓝天保卫计划 有望强化大气治污





环保部27日召开新闻发布会，表示正在抓紧研究起草蓝天保卫战的三年作战计划。主攻阵地是京津冀 及周边等重点区域，主攻方向是着重解决产业结构、能源结构、交通结构等问题。突破点就是联防联控，重点解决重污染天气，因为人民群众最不满意的就是重污染天气。





大气污染在未来三年内将成为整治与投入的重点，相关公司如迪森股份(300335)、龙净环保(600388)、清新环境(002573)有望受益。环保治理监测检测相关业务的公司包括聚光科技(300203)等。









2、工业互联网示范平台首落地 行业发展或提速





海尔家电产业集团副总裁陈录城27日在发布会上介绍，由海尔主导研发的工业互联网 平台获批为国家发展改革委的“基于工业互联网的智能制造 集成应用示范平台”，这也是我国首个国家级工业互联网示范平台，将在青岛西海岸新区 建设，为各方协同创新创造条件，帮助更多中小制造业企业借助该平台进行转型升级。





看好在ERP软件方面拥有众多客户的汉得信息(300170)以及在工控安全产品领域深耕多年的启明星辰(002439)等公司。









【产业】





1、无线充电已成MWC新发机标配 行业有望加速爆发





据媒体报道，在2018年全球移动通信大会(MWC)上，无线充电的应用再次成为市场关注焦点。继苹果此前在iPhoneX采用无线充电之后，安卓阵营中三星、索尼、诺基亚等手机大厂在MWC上发布的最新旗舰机均搭载无线充电应用。无线充电已成新旗舰机标准配备，成为展场中5G、人工智能之外，最受市场关注的热点。目前台湾无线充电IC业者受无线充电需求爆发推动，盛群等公司已上修无线充电设备出货量。





联创电子(002036)旗下参股公司发布的无线充电发射和接收端芯片已达到国际一线品牌竞争力。田中精机(300461)是国内无线充电数控绕线设备龙头。









2、菜鸟与天猫携手启用区块链技术 进口商品将拥有“身份证”





菜鸟与天猫国际共同宣布，已经启用区块链技术跟踪、上传、查证跨境进口商品的物流全链路信息，这些信息涵盖了生产、运输、通关、报检、第三方检验等商品进口全流程，供消费者查询验证。目前已经有超过50个国家的3万种进口商品支持基于区块链技术的物流链路查询。





上市公司中，信息发展(300469)此前公告，二级控股子公司追溯云引进战略投资者，加速推进云计算、大数据和区块链技术在“追溯+新零售”方面的应用。九州通(600998)参与发起医药流通行业区块链联盟，基于区块链的药品追溯服务平台方案已经成为医药流通行业的共识，其他区块链个股：恒生电子(600570)、赢时胜(300377)、四方精创(300468)。









3、美国加州允许无人驾驶车辆上路测试 商用迈进一步





今天(2月27日)加州机动车辆管理局(DMV)发布公告，允许在没有安全驾驶员坐在车内的情况下在加州地区上路测试，这意味着向自动驾驶技术正式商用又迈进了一步。DMV局长Jean Shiomoto表示：“这是加州迈向自动驾驶技术的重要一步。安全始终是我们最关心的内容，我们已经准备好和多家厂商合作，在加州地区测试真正的无人驾驶汽车。”





上市公司中，上市公司中，路畅科技(002813)是百度Apollo生态的重要战略合作伙伴，在智能驾驶、无人驾驶领域深耕已久。万安科技(002590)是为数不多的研发出拥有自主知识产权ABS系统的国内厂商。









4、世界首个人造心脏诞生 全球数千万心力衰竭患者的福音





据报道，香港大学教授Ronald Li成功制造出世界首个迷你人造心脏。研究人员使用干细胞，借助基因工程等技术,只需要几升血液，就能再造专属的人类迷你心脏。





上市公司中，新开源(300109)全资子公司新开源(300109)生物拥有美国BioVision公司100%股权；中源协和(600645)子公司协和干细胞拥有全球最大规模之一的天津脐带血造血干细胞库，是我国唯一的干细胞产业化基地。









5、天然橡胶主产国筹划暂停割胶 相关公司受关注





据媒体报道，泰国农业及合作社部长吉沙达透露，农合部正加强与世界大型橡胶生产国包括印度尼西亚、马来西亚和越南的沟通，邀请各国在同一时间内暂停割胶。本月28日农合部将邀请以上3个国家的代表共同协商，如果协商达成共识、政府批准使用预算实施，该项目将可直接在今年5月至7月上马。





相关股：海南橡胶(601118)是国内最大的天然橡胶生产企业；中化国际(600500)拥有天然橡胶种植土地储备达12万公顷。









【事件】





1、首届数字中国建设峰会将在福州举行 将发布数字中国发展报告





据悉，首届数字中国建设峰会将于4月下旬在福州举行，目前筹备工作正有序展开。峰会以“以信息化驱动现代化，加快建设数字中国”为主题，是中国信息化发展政策发布平台、电子政务和数字经济发展成果展示平台、数字中国建设理论经验和实践交流平台。峰会还将发布《数字中国建设发展报告(2017年)》。





福建本地相关概念股，如榕基软件(002474)是“数字福建”战略最受益标的。蓝盾股份(300297)去年底与数字福建云计算公司签署了《合作框架协议》，推动公司网站安全云平台等云安全产品及解决方案在福建省等东南地区的落地。





【明日提醒】

1、成品油调价窗口

2、统计局公布PMI数据

3、2017年国民经济和社会发展统计公报公布

【要闻】

1、央行规范银行业金融机构资本补充债券，触发事件发生时可转股。

2、知情人士：中国计划进一步监管比特币等虚拟货币跨境流动。

3、昨日3家公司首发上会，2家通过，1家被否。

4、2月22日-2月23日新增投资者8.35万。

5、西部证券(002673)：计提质押股票“乐视网(300104)”融出资金资产减值准备4.39亿。

6、岭南园林(002717)、东方园林(002310)、铁汉生态(300197)三家上市公司预中标雄安新区10万亩苗景施工项目。

7、环境保护部：将研究制定打赢蓝天保卫战作战计划。

8、水利部印发《深化农田水利改革的指导意见》的通知。

9、北京新能源汽车地方补贴是否取消尚在研究。

10、韩建河山(603616)、贵州燃气(600903)、梅雁吉祥(600868)等连续涨停个股停牌核查.

11、美联储主席鲍威尔国会证词：预计将进一步渐进式加息。

12、美股三大股指均重挫逾1%，道指收跌1.16%；COMEX 4月黄金期货收跌1.1%，；WTI 4月原油期货收跌1.41%。

【公告：复牌】

岱美股份(603730)：拟收购境外汽车遮阳板业务 年度分红为10派5元

天华院(600579)：无应披露而未披露信息

宁波精达(603088)：终止筹划重大资产重组

三六零(601360)：增发股份办理完毕股份登记手续

【公告】

易见股份(600093)提示风险：未从事区块链业务

*ST沈机：3月1日起撤销退市风险警示

万华化学(600309)：下调中国区聚合MDI价格，上调纯MDI价格

国旅联合(600358)：重启对度势体育的重大资产重组

中国铝业(601600)连续两日跌停：无应披露而未披露的信息

紫金矿业(601899)：一处海外矿山因地震 暂停部分生产活动

特变电工(600089)：拟投资超40亿元建设3.6万吨多晶硅项目

福斯特(603806)：拟11亿元投建三项新材料 项目

云铝股份(000807)携斐源共设燃料电池公司，推进铝空气能源电池产业化

奇精机械(603677)拟10转4派2 上交所下发问询函

绿庭投资(600695)：董事会拒绝举牌 股东增加董事候选人，引上交所关注

华联股份(000882)：目前未与阿里巴巴就Rajax股权转让事项签署任何协议

【公告：分红】

鸿特精密(300176)：2017年净利增8倍 拟10转15派10元

易世达(300125)：实控人提议2017年10转5股

中南文化(002445)：2017年净利增35.6% 拟10转7派0.4

金禾实业(002597)：年报 净利增85% 拟10派6元

奇精机械(603677)：年度分红拟10转4派2

新纶科技(002341)：2017年拟10转10派0.35元。

岱勒新材(300700)：年报净利增183% 拟10派3元

【公告：业绩】

龙蟒佰利(002601)：2017年净利同比增逾4倍

苏宁易购(002024)：2017年净利42亿 同比增近5倍

格林美(002340)：2017年营收超百亿元 净利翻倍

华峰超纤(300180):业绩快报：2017年净利增156%

台海核电(002366)：2017年营收翻倍 净利增166%

莱美药业(300006)；业绩快报：2017年净利增逾8倍

北陆药业(300016)：年报净利增逾6倍

金盾股份(300411)：业绩快报：2017年净利增87%

融捷股份(002192)：业绩快报：2017年净利增近6倍

围海股份(002586)：2017年净利翻倍 中标9.5亿元PPP 项目

华新水泥(600801)：业绩快报：2017净利润同比增长359.73%

好想你(002582)：2017年净利增约两倍 主要系电商渠道销售大幅增长

金刚玻璃(300093)：2017年净利同比增约3倍

露天煤业(002128)：2017年净利17.55亿元 同比增113%

江苏国信(002608)：2017年净利润同比增102.22%

黑猫股份(002068)业绩快报：净利同比增长410.74%

昆仑万维(300418)：2017年净利超10亿 同比增九成

天齐锂业(002466)业绩快报：净利同比增长42.35%

巨人网络(002558)：2017年净利12.9亿 同比增两成

申通快递(002468)：业绩快报：2017年净利增26%

洋河股份(002304)：业绩快报：2017年净利增13%

太阳纸业(002078)：2017年净利接近20亿 同比增89%

塔牌集团(002233)：水泥销售量价齐升 2017年净利增近六成

爱尔眼科(300015)：2017年营收增近五成 净利增逾三成

三七互娱(002555)：2017年净利超16亿元 同比增55%

远兴能源(000683)：年报净利超7亿元 同比大幅扭亏

万达电影(002739)：业绩快报：2017年净利15亿 同比增10%

红旗连锁(002697)：业绩快报：2017年净利增14%

科大讯飞(002230)：2017年营收增六成 净利降11.66%

乐视网(300104)：2017年亏损116亿元 多项收入大幅下滑

獐子岛(002069)：业绩快报：2017年亏损6.76亿元

益生股份(002458)：主要产品价格大幅下降 2017年亏损超3亿

东方财富(300059)：业绩快报：2017年净利降10.77%

多氟多(002407)：六氟磷酸锂 价格下滑 2017年净利降46%

美邦服饰(002269)：业绩快报：2017年亏损3亿元

登海种业(002041)：2017年营收降49% 净利降62%

贝因美(002570)：2017年亏损9.64亿元

【公告：增减持】

TCL集团：股东减持4195万股 持股降至5%

同花顺(300033)：年报净利降四成 证金公司增持

欧浦智网(002711)：股东所持股份被动减持

济川药业(600566)：遭控股股东的一致行动人清仓减持2.65%股份

富瀚微(300613)：股东拟减持不超2.02%股份

爱司凯(300521)：共青城容仕凯投资中心拟减持不超2%股份

恒通科技(300374)：中科燕山拟清仓减持8.36%股份

【解禁股】

宣亚国际(300612)、常熟银行(601128)、奥拓电子(002587)、乐视网(300104)、齐心集团(002301)、鸿博股份(002229)、江苏国泰(002091)、当代明诚(600136)、新奥股份(600803)、上海石化(600688)、 楚天高速(600035)





大A真正进入两会窗口，而本轮再向下回踩将呈现最佳的进场时机。大家这个位置要耐心与专注并存。学员紧跟上内参的节奏，快要到进场的时间点了。热线：010-57594189