其实昨天文章和大家已经讲的很清楚，市场这个位置，反弹是不稳定的。一定不要过于急迫的进场。 事实上如果昨天不是因为A股的政治需求，早应该形成调整走势。





之所以我们讲得言之凿凿，在于这一条逻辑其实我们从本轮行情的调整启动点就在讲，一直到今天，仍然能够不断在盘面得到印证。





我们反复在前期和大家讲的一个问题是——本轮行情与2015年一级任何一次股灾都不太相同，最大的不同在于，本轮杀跌中， 最受伤的不是散户，而是机构。 如果您说自己也很受伤，不好意思，那只不过是被人家搂草打兔子，顺带手给洗了。





机构受伤，源于1月份的暴力拉升和仅仅一个月的周期，导致很多机构刚刚完成建仓，随即迎来下跌，而本轮下跌的特殊性在于标的集中，杀跌猛烈，几乎没有进行平仓的机会。所以真正大比例被套牢的反而是机构资金。





明确了这一点，我们和大家说了两个结论：第一，机构资金一定会自救。第二，机构因为受伤所以这些主导行情的资金真正再一次异动前，需要时间来养伤。





所以其实大家套用这两个线索，就能明白行情在年前开始的本轮反弹，究竟传达了什么样的逻辑。很多投资者看到的是本轮反弹快速且无量。这实际上恰恰反映出的是机构的自救需求。机构很受伤，而眼下的超跌反弹之所以不放量，之所以快速，是在于不需要放量， 因为机构很受伤，所以反弹初期所有仍然在场的机构思想很统一，没有人想卖，所以无量就可以进行拉升。





但是拉高之后整个市场开始出现变化， 因为一些可能选择并且承受止损的机构开始止损离场了。 只不过，这个止损离场需求分化的第一阶段，被周一政治需求过于浓厚的市场氛围给包装了一下。但是透过盘面上强势分化以及高炸板率的表现，大家是能够看到这些因果的。





所以我们讲，第一阶段的快速无量反弹已经基本结束，接下来应该是一轮比较缓慢的震荡回踩。而后才会真正迎来第三阶段的优质品种反弹行情。





所以大家看这两天炒作的核心逻辑，其实并没有什么真正的主线，就是超跌反弹+两会预期！ 像今天上午炒的区块链、芯片、工业互联网、环保、军工等等，基本都是有两会有政策预期，同时这些板块也普遍超跌，所以资金也才敢大胆的炒；但问题是轮动太快，跟节前那几天一样，拉一波就撤、回落、烂板……散户想操作的难度非常大！而午后干脆开始在前期妖股上面做文章。所有资金选择的都是一些能够打短线，靠投入小钱来引发市场想象力的板块。这种不愿意卖力气的行为，实际上恰恰反映出了行情目前仍然过于疲软的现状。





所以，我们认为大家对于目前的行情吧还是要多一点耐心的，多一点 耐心也要多一点专注。 耐心在于不要急着一把梭哈全部压上去，专注在于，本轮调整中，市场已经真正接近能够进场的时间窗口了。 所以两会行情一定不会缺席。 我们划定的四条炒作路径，大家可以关注永源财经（HLC5678YC）回复关键词“策略”，索取查看。





大A真正进入两会窗口，而本轮再向下回踩将呈现最佳的进场时机。大家这个位置要耐心与专注并存。学员紧跟上内参的节奏，快要到进场的时间点了。热线：010-57594189



