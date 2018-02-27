昨天和大家在收评中讲的非常明确，整体市场并没有真正脱离超跌反弹的范畴，既然是超跌反弹，持续性大家就要谨慎对待。





其实针对反弹的性质很多投资者确实有各种疑问，尤其是在周一市场展开反弹并且迎来放量之后，很多投资者已经表示心痒难耐。我们觉得这个位置，大家还是稍安勿躁。为什么？以及市场昨天的走势呈现出什么信号，这个我们展开和大家说说。





先说个结论的话，我们认为本轮反弹很可能呈现三步走： 第一步是近期的快速反弹，目前市场进入第一步的尾声。第二部会形成回落。幅度和速度都会明显的弱于2月份上中旬的股灾式下杀，第三部则是再一次启动，届时将会是真正的优质标的的机会。





回到近期的行情上，首先，周一的市场早间开盘的冲高回落，应该说是最符合市场当时技术特征的走法。之所以最终能够完整收红，是在于修宪这种重大利好的助推下，讲政治的A股红盘。这是无可厚非的。





但是A股收红不意味着没有调整需求，很多朋友注意到，本轮市场的急速反弹，成交量始终没有放大。只在昨天形成了放量。为什么？同时，本轮行情的反弹为什么我们讲第一阶段是快速拉升？原因很简单。因为我们和大家讲过，本轮调整杀伤的核心并不是散户，而是机构。机构很受伤，而眼下的超跌反弹之所以不放量，之所以快速，是在于不需要放量 ，因为机构很受伤，所以反弹初期所有仍然在场的机构思想很统一，没有人想卖，所以无量就可以进行拉升。





但是可以共患难不可以同享乐，这是人之常情，为什么昨天又放量了，大家要注意到，技术上周一已经回到3330附近，进入前期密集成交平台区间，意味着“一些机构持仓，进入到可接受的止损区间了”。所以，周一的放量和后面可能再出现的放量，是一些能够止损的资金开始选择离场。资金分化的信号。





换句话说，前期未放量是因为资金没有分化，反而即将放量是因为资金开始分化了，分化必然带动指数走势的震荡。那么有没有可能抵消掉分化，直接霸王硬上弓的把指数拉上去呢？有，但还是要满足一个条件——放量。从最基础的成交上分析，周一放量2100亿，而沪指高位跌破60日线的加速阴线在2月6日，放量达到3100亿， 目前的成交不足以承接上方的套牢盘，因此指数在没有放巨量吃掉分化筹码的背景下，大概率会有一次回踩动作，之后才会再次企稳上行。





所以当前位置还是要谨慎为主的。很多朋友看到了早盘创业板独树一帜，我们和大家说过，本轮下跌之后，一些优质的成长股会迎来底部，而前期确实很多成长股被压制的太狠，所以创业板目前技术性反弹的需求更大。 但是创业板能够独立反弹的基础在于沪指缓跌。如果快速下行，则意味着一定会被拖累。





所以，对于所有的投资者我觉得大家这个位置要耐心也要专注。耐心在于不要急着一把梭哈全部压上去，专注在于，本轮调整中，市场已经真正接近能够进场的时间窗口了。所以两会行情一定不会缺席。我们划定的四条炒作路径，大家可以关注永源财经（HLC5678YC）回复关键词“策略”，索取查看。



