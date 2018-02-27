【政策】





1、卫计委今日召开发布会 邀请代表委员谈健康中国建设





据中国网消息，国家卫生计生委定于2018年2月27日(周二)上午10:00召开例行发布会，主题为“代表委员谈健康中国建设”。“健康中国”已纳入国家整体发展战略。“十三五”规划纲要明确提出要把医疗服务行业的市场规模从2万亿元提升到8万亿元，也就是说每年要增长20%以上，行业有巨大的增长空间。





上市公司中，鱼跃医疗(002223)在慢病远程健康管理领域优势明显，公司具备国内最完整的家庭护理及慢病管理的产品线，能够实现盈利闭环。健康元(600380)业务范围涵盖保健品、原料药(含中间体)和制剂、处方药与非处方药等。









2、七部委联合印发蓄电池回收利用管理办法 产业迎爆发元年





今日(2月26日)，工信部官网发布关于《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》的通知，鼓励汽车生产企业、电池生产企业、报废汽车回收拆解企业与综合利用企业等通过多种形式，合作共建、共用废旧动力蓄电池回收渠道。





上市公司中，南都电源(300068)已建成相对完整的废旧电池回收利用循环经济产业链；东方精工(002611)公告，全资子公司普莱德开展动力电池研发、制造、回收、梯级利用等各项业务作。









4、化工新材料加快补短板、碳纤维将获大力推进





工信部网站26日发布《2017年石化化工行业经济运行情况》，去年行业规模以上企业利润增速为7年以来最快，但国内高端化工产品与世界先进水平还存在差距。2018年将加快实施化工新材料补短板，指导碳纤维及复合材料产业发展联盟、电子化工新材料产业联盟等开展工作，推动碳纤维、电子化学品、膜材料在下游领域的应用推广。推动成立汽车轻量化非金属材料产业联盟，推动工程塑料、碳纤维复合材料在汽车行业的应用。





券商看好主营碳纤维材料的光威复材(300699)，以及定增切入玻纤/碳纤复合材料的国恩股份(002768)。









【涨价】





1、节后环氧丙烷4连涨 低库存支撑价格继续走高





据百川资讯监测，春节长假过后环氧丙烷厂家接连上调报价。继上周山东、华南、华东等主产地普遍上调报价之后，26日烟台万华、天津大沽等厂商继续上调报价，环氧丙烷价格已实现四连涨。烟台万华今日报价12900元/吨，较上一日调高400元/吨；天津大沽今日报12400-12500元/吨，较上一日上调100元/吨。目前上下游及部分贸易商采购积极，市场报盘持续推涨。





可关注方大化工(000818)、滨化股份(601678)等主营环氧丙烷的龙头公司。









【产业】





1、阿里或收购饿了么全部股份 持续扩大新零售业态和范围





今天(2月26日)下午有消息称阿里巴巴已收购饿了么全部股份。据悉，阿里巴巴旗下的口碑平台将与饿了么合并。





上市公司中，华联股份(000882)全资子公司新加坡商业公司以增资形式成为Rajax Holding的股东，Rajax是“饿了么”品牌的主要运营方。圆通速递(600233)与饿了么合作物流运输。









2、肝癌肺转移早期预警信号被破译肝癌早诊疗再进一步





据媒体26日消息，复旦大学附属中山医院夏景林教授携手中科院细胞生化所陈洛南研究员等，经4年研究，在肝癌肺转移发生机制上获得新发现。研究人员成功鉴定和筛选出对肝癌肺转移具有“早期预警”价值的DNB核心基因，找到了在DNB核心基因中起关键作用的基因“CALML3”。研究人员表示，“CALML3”作为抑癌基因，有望成为肝癌肺转移早期诊断标志物及抑制肝癌生长和肺转移的新靶点。





复旦复华(600624)是复旦大学相关院系科研成果转化基地。达安基因(002030)依托中山大学雄厚的科研平台, 是全国首批肿瘤诊断与治疗项目高通量基因测序技术临床应用试点单位。









3、华为引领全球5G商用进程、产业链公司望受益





2018世界移动通信大会(MWC)前夕，华为正式发布了首款3GPP标准(全球权威通信标准)的5G商用芯片——巴龙5G01，以及基于该芯片的首款3GPP标准5G商用终端——华为5G CPE。华为消费者业务首席执行官余承东认为，上述芯片和终端的发布，是全球5G产业的关键性突破，意味着5G时代已经到来。





A股上市公司中，内资PCB龙头企业深南电路(002916)与主打射频连接器及相关组件的电连技术(300679)均为华为的重要供应商。









4、vivo推超高屏占比概念机、屏下指纹技术升级





据媒体报道，vivo日前发布了AEPX全面屏概念机。APEX上、左、右三条边距均仅有1.8mm，下边距则为4.3mm，屏占比达到98%以上。此外，为保证全面屏的一体性，vivo首次采用了升降式摄像头设计，来替代前置摄像头。APEX上还搭载了半屏指纹解锁技术，用户验证指纹时无须寻找固定指纹输入位置，在屏幕下半部分的任意位置均可识别。





汇顶科技(603160)是安卓手机指纹市场两大主力供应商之一，2017年MWC上率先推出光学式“显示屏内指纹识别”方案；欧菲科技(002456)助力vivo推出UD超声波指纹设计，下游厂商导入意愿强烈。





【提醒】

1、卫计委召开“代表委员谈健康中国建设”发布会

【要闻】

1、证监会：着力促进证券期货行业规范健康发展，推进资本市场发展稳定，加快推进原油期货上市和铁矿石期货对外开放。

2、央行工作论文：证券化所释放流动性会强化银行乐观情绪，需加强套利监管。

3、人社部：逾2800亿元地方养老金已经到账并开始投资。

4、处置非法集资联席会议：推动处非条例尽快出台，对庞氏骗局要果断处置。

5、七部委印发新能源车动力蓄电池回收利用管理暂行办法。

6、农业部：农机购置补贴意见已经签发，农机购置将实行敞开补贴。

7、制冷剂全线上涨，R32昨日大涨13.79%，报价3.3万元/吨。

8、阿里全资收购饿了么，接近阿里人士确认金额不到95亿美元 与口碑合并。

9、美股三大股指均收涨逾1%，纳指收涨1.15%；COMEX 4月黄金期货收涨0.2%；WTI 4月原油期货收涨0.57%。

【公告：复牌】

山鼎设计(300492)：实控人拟增持3000万元-8000万元

超华科技(002288)：实控人平仓风险消除

猛狮科技(002684)：控股股东、实控人平仓风险已解除

中超控股(002471)：拟开展日化原材料业务

美晨生态(300237):复牌继续推进投资事项

乐金健康(300247): 中止重大事项

江泉实业(600212)：终止筹划定增

哈药股份(600664)终止重大资产重组

绿庭投资(600695)终止重大资产重组事项

【公告】

日发精机(002520)：子公司中标ARJ21-700飞机项目

通鼎互联(002491)：中标逾10亿元中国移动项目

邦讯技术(300312)：中标8780万元山东移动项目

邦讯技术(300312)：中标8780万元山东移动项目

博天环境(603603)：中标10亿元环境治理PPP 项目

大千生态(603955) ：2017年度累计签订合同22亿元

金能科技(603113)：拟10亿元在青岛成立子公司

桐昆股份(601233)：拟投入逾19亿元实施技改及拓产

中船防务(600685)：拟48亿元收购子公司广船国际、黄埔文冲少数股权

视觉中国(000681)：拟收购国际知名线上摄影社区500px

中国国旅(601888)：15亿元收购日上上海 获上海机场(600009)免税经营权

抗医药(600789)：济宁市国土局拟4.8亿元收储公司两宗土地

海南矿业(601969)：终止收购俄罗斯最大黄金 生产商股权

天马精化(002453)：此次与京东集团签署战略合作协议不具有排他性

浙江富润(600070)：子公司将获逾5亿元搬迁征收补偿

拓普集团(601689)：控股股东承诺将所持股份锁定期延长一年

捷成股份(300182)：红海行动票房已超21亿 公司获得的营收不低于4000万

汇源通信(000586)：乐铮网络拟要约收购15.51%股份 目标为公司控制权

贵州燃气(600903)提示风险：无法从上游LNG 价格上涨中受益

洛阳钼业(603993)提示风险：钴金属价格上涨 无扩产计划

【公告：分红及业绩】

华峰超纤(300180)：董事长提议年报 10转8派0.5元

金卡智能(300349)：2017年净利增近三倍

智飞生物(300122)业绩快报：2017年净利增逾12倍

吉林化纤(000420)：年报营收增近六成 净利增163%

杭锅股份(002534)：2017年净利超4亿元 同比翻倍

沙钢股份(002075)：2017年净利7亿元 同比增两倍

道明光学(002632)业绩快报：2017年净利增178%

宜昌交运(002627)业绩快报：2017年净利增119%

明牌珠宝(002574)业绩快报：2017年净利翻倍

中利集团(002309)：2017年净利3亿元，同比增逾三倍

中核钛白(002145)：受益钛白粉涨价， 2017年净利增362%

得润电子(002055)：2017年净利同比增381%

东山精密(002384)业绩快报：2017年净利同比增260%

方大化工(000818)：年报净利同比增128%

建新股份(300107)：2017年净利增288%

欧菲科技(002456)：2017年净利突破10亿元 同比增逾四成

老板电器(002508)业绩快报：2017年营收及净利均增两成

跨境通(002640)：2017年营收140亿元 净利增九成

赢合科技(300457)：2017年净利超2亿元 同比增77%

珠江啤酒(002461)：2017年净利1.87亿 同比增64%

第一创业(002797)业绩快报：2017年净利下降25%

紫光国芯(002049)：2017年营收增29% 净利降16.5%

龙津药业(002750)业绩快报：2017年净利下降六成

章源钨业(002378)：2017年营收增近四成 净利下降33%

温氏股份(300498)业绩快报：2017年净利同比降42.58%

比亚迪(002594)2017年度净利润同比下降19.7%

沃森生物(300142)业绩快报：2017年亏损5.35亿元

大东南(002263)业绩快报：2017年亏损额扩大至5.75亿元

帝龙文化(002247)：宇顺电子(002289)：2017年营收降69% 净利亏1.27亿元

武汉凡谷(002194)：2017年亏损额扩大至5亿元

易成新能(300080)业绩快报：2017年亏损逾10亿元

中原特钢(002423)业绩快报：2017年亏损2.57亿元

【公告：增减持】

梅雁吉祥(600868)：举牌 方有意谋求控制权 拟继续增持

神州长城(000018)：实控人倡议增持并兜底

顺鑫农业(000860)：控股股东增持422万股 拟继续增持

华谊集团(600623)：控股股东拟增持不超1%股份

激智科技(300566)：实控人拟增持不超3%股份

当代东方(000673)：控股股东增持1.59%股份 完成增持计划

海顺新材(300501)：特定股东拟减持不超3.42%股份

翔鹭钨业(002842)：股东拟减持不超3%股份

【解禁股】

纳尔股份(002825)、银龙股份(603969)、喜临门(603008)、亿利达(002686)、老板电器(002508)、华平股份(300074)、东信和平(002017)





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