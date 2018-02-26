



新年后的第一个完整的交易周的第一个交易日，应该说，市场这算是走出了一个毫无疑问的普涨。热点由早盘的次新，蔓延至中场的中小创，扩散至尾盘的权重。并且成交量方面，第一次出现了节后首次放大的趋势。





毫无疑问，首先市场的上涨与本周末市场的利好消息有关。 第一，就是三中全会的召开， 对于我们国家重要会议稍微有一点了解的朋友都会知道，一中二中主要是做领导换届，而三种则是重点针对经济领域的会议。而除此之外，此次三中全会更特殊的在于，时间大幅度地提前——距离二中全会仅一个月相隔，并且从历次9~10月召开的时间点，大幅提前至2月下旬，两会之前。





应该说， 作为本届领导真正开始落实经济改革的全会，叠加改革开放四十周年的特殊时间点。此次三中全会又史无前例的提前召开，可以说给了市场非常大的想象空间 ，很可能此次全会包括两会，将释放出很多超预期的经济信号，这是我们非常关注的。





第二，金融领域先于重要会议周期释放了强势信号——注册制延后。 这也成为今天市场中，中小创开启反弹模式最重要的原因。周末我们在公众号里给大家做了重点的解读，我们说本周将进入重要会议的窗口，而划定的四大方向之首，就是优质成长股。





注册制延期首先必然利大于弊，也必将成为未来优质成长性中小创洗尽铅华重回舞台中央的历史性拐点。 但就短线来说，我们认为大家也不要过分的狂喜，大家要明白，监管部门给的这个两年的时间窗口挺有意思，按照过去的发行速度，其实两年基本上IPO堰塞湖也就解决了。届时是不是仍然需要注册制都是两说。所以其实市场用了一个搂草打兔子把两个问题都解决了。最终——强化高效的审批制是监管给出的最终答案。而这个答案，显然更符合输血实体经济的定位，更加具有可操作性。





再讲明白一点，注册制延期只是短暂利好，因为之所以延期两年，在于两年后IPO堰塞湖已经完全解决，不需要再讨论注册制事宜。换句话说，从目前来看，2018年的IPO很可能要减缓，但是实质上还会沿用去年的模式。 所以我们讲大底应该是针对优质成长股，而垃圾股大家暂时可以不用考虑是否超跌的问题。





这里面其实大家能看到，四连板的天华院被特停，反弹空间被压缩了，连续三涨停的蓝晓科技、韩建河山，盘中都曾开板，量能更是显著放大。这其中反弹的热点比如芯片、苹果，还出现了大量尾盘炸板的品种，所以目前看，整体市场也并没有真正脱离超跌反弹的范畴，既然是 超跌反弹，持续性大家就要谨慎对待。





市场仍然急需的是一个强有力的主线品种，目前看主线缺失，整个成交也始终被压制。所以从技术上面看，指数在本轮反弹不会是旱地拔葱的模式，应该是会有回调整固的过程。所以策略上面， 大家控制好仓位，目前还是按照短线思维来操作。不要太过急功近利。



