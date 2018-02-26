早盘市场延续反弹，尤其是中小创，进入反弹节奏。周末我们在公众号里给大家做了重点的解读， 我们说本周将进入重要会议的窗口，而划定的四大方向之首，就是优质成长股 ——注册制延期再次成为一石激起千层浪的绝对焦点，业内对此也是多空纷争不已。不过，注册制延期并非孤立单一的决策，结合此前注册制出世引发的熔断、IPO常态在潜移默化中已经形成了注册制的既成事实以及防范金融风险成为当下政策绝对风向等一系列事件，考虑到中国特色发展进程不适合强行生搬硬套欧美的那套所谓先进方法，我们认为： 注册制延期必然利大于弊，也必将成为未来优质成长性中小创洗尽铅华重回舞台中央的历史性拐点。





很多朋友看到早盘的市场启动，开始后知后觉的发现成长股的启动原因。我们还是讲一下，市场已经进入重要会议窗口， 关于这一阶段的市场热点，我们都在上个周末的永源财经（HLC5678YC）公众号文章中作了重点解读，有兴趣的朋友，关注后回复关键词“策略”，可以自动索取。





早盘中小创集中反弹，所以在狂欢气氛开始形成时，我们还是要再一次讲讲注册制延期的问题。





其实大家要明白，监管部门给的这个两年的时间窗口挺有意思，按照过去的发行速度，其实两年基本上IPO堰塞湖也就解决了。届时是不是仍然需要注册制都是两说。所以其实市场用了一个搂草打兔子把两个问题都解决了。最终——强化高效的审批制是监管给出的最终答案。而这个答案，显然更符合输血实体经济的定位，更加具有可操作性。





再讲明白一点，注册制延期只是短暂利好，因为之所以延期两年，在于两年后IPO堰塞湖已经完全解决，不需要再讨论注册制事宜。





所以， 这个位置操作上不要太着急，整体量能也是萎缩太快，还是等回调进场机会。





其实今天早盘看，整个市场的热点已经开始完全围绕两会展开，租购同权（sz002285(世联行)），军民融合（sz002179(中航光电)）、乡村振兴（sz000816(智慧农业)）、精准扶贫（sh600903(贵州燃气)）……市场开始围绕着两会预期品种进行炒作， 这一波概念，在没有明确的利好跟进前，按照短线思路来对待 。但是我们对于两会尤其是两会后行情是充满期待。





至于原因，周末其实在文章中和大家讲得很清楚了，三中全会+两会，市场正式进入维稳窗口。同时本届的三中全会时间点大幅提前——大家要有个基础认识，一中二中基本上是高层人事确定，三中全会则是重点面向经济改革，再叠加今年是改革开放40周年窗口。 很可能今年整个重要会议将成为经济改革的重要转折和加速点，非常值得期待。





对于A股来说，最冰点的时刻已经基本上过去，周末的注册制延期已经是针对行情现状开始释放的温和信号，后面随着更加明确的政策方向形成，行情应该是非常值得我们期待的。



