本周应该是农历新年之后的第一个完整交易周，而恰恰是这一周，两个重磅事件将发生——三中全会和2018年两会将先后召开。

大家对于两会行情显然已经有预期，但是三中全会的“提前”召开，应该说是大超市场预期的事件。

其实不用多说很多朋友也能明白，两会前夕，先开三中全会，这个举动太不寻常了！因为历届三中全会基本都选在9~10月期间。而作为一中二中确立领导机构成员之后的全会，基本上是历届政府最重要经济改革政策的发力点。

这里面最有名的就包括1978年12月召开的党的十一届三中全会。从那次三中全会后，中国确定开始实施改革开放。

而此次，

在相距二中全会仅仅一个月的时间内再次召开全会，很可能意味着今年我们国家要正式办大事了。

史无前例，大家是不是很激动？反正我们非常期待。

而在股市方面，IPO暂停，注册制延后，已然开始了政策市的暖场了。下周一至周三，中央全会；下周六，两会开幕；3月13日，两会闭幕！期间，郭嘉队要正式开工——应该说，经历了二月的倒春寒之后，这个两会窗口，反而非常值得期待了。

其实如果大家对去年的两会时间点有印象，当时我们为大家划定了几个值得重点关注的品种方向，其中就包括去年大放异彩的有色小金属、以及白酒消费品——天齐锂业、赣锋锂业、当升科技、贵州茅台、山西汾酒。。。几乎都是当时开始进行反复提示。



