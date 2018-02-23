很多朋友分析热点上瘾，觉得今天市场是不是有赚钱效应了，是不是出现集中上涨的品种了。





我觉得把，行情和昨天没有什么本质的区别。





第一仍然是消息推动的廉价概念占了主体，雄安今天毫无疑问是龙头，XI大讲话，是利好，但是仔细想想，恐怕近期应该也不太可能有更大的理好了。。。今天雄安大量烂板炸板的品种，看形态说强势反正我是不信的，利好基本上兑现，后面不太指望。





雄安尚且如此，其他地域性的品种炒作也大体相同，大湾区也好，自由港也好，政策的重要性都明显被雄安压一头，所以所有炒地图的品种上面，雄安虽然走势差强人意，但是人家就是龙头。





而其他品种里面比较特别的是乡村振兴。这算是大战略，后续包括两会也可能再一次被强调。但是老股民都知道，农业股从来都是短线，很少有持续行情，这个板块的持续性恐怕也就只能压军工一头。





刚才和大家提一点，什么叫廉价概念。其实这些多少就有点廉价的感觉——因为预期一致性太强，超跌又太明显，往往就是游资打短线的标的。





于这种不一样的，我觉得大家反而可以关注一下尾盘启动的周期品种。周期股看上去也不过是反弹，但是主力资金选择的时间点非常有意思，在盘面震荡行情中，资金的操作方式只有尾盘才敢去操作，其他的时间点都是看短线客花式亏钱的时候。尾盘资金选择了周期股，应该是准备积极的参与其中，因为反水的概率比较低。





而且煤炭钢铁既有供给侧改革的利好预期，又有涨价的短线刺激，再加上估值低，基本面上也有保障。





但是这里面仍然还是要提示大家，这也是我们要说的今天市场和昨天没有本质区别的第二点——成交量还是太弱了。成交太弱说明资金观望情绪浓厚，我们之前也和大家说了，对内的利空并不算靴子落地，而机构受伤后又有非常强的疗伤需求。所以我们认为这个位置还是超跌反弹为主。





总的来说，行情还是在底部震荡周期，言底尚早，但是毫无疑问确实是底部区间。所以这个位置大家还是多一份耐心，等待真正底部信号的确认再进场也不迟。





不过对于市场也没必要过分的悲观，因为今年的农历新年晚，市场目前是不是底部不好说，但一定是底部区间，后面跟着两会，以A股的政治觉悟，两会行情还是要有的。所以大家这个多一分等待，等待的不是别的，而是后期大行情的惊喜。热线：010-57594189