早盘市场不知道大家的感觉如何，我的想法是——和昨天如出一辙。几乎没有大资金的身影，全部是游资在借题发挥。 而游资借题发挥最大的特点就是持续性低 。





事实上明眼的朋友一眼就能看明白，这两天的市场炒作几乎都是思路简明扼要，没什么花花肠子——周四反弹重点集中在两个方向“假期港股对标补涨”以及“政策预期强烈”。而到了今天，市场干脆把第一条主线给舍弃了，完全炒作政策预期。





所以说到这儿又要插一句，很多朋友近期问说假期外盘长得怎么样？对A股有多大的带动作用。我觉得，大家看看这两天的热点取舍就能明白， 主力资金对于外盘的上涨其实并不是非常买账。更何况外盘这两天又都是冲高回落。





再说回今天的盘中热点，习大大听取了雄安新区的报告会。这成为了游资活跃的重要理由，雄安在昨天的盘中已经有了异动，当时仅仅是针对两会的预期炒作，今天炒作开始铺开。说实话，两会里面雄安应该是预期比较高，一定会提到的方向之一，所以这个位置游资的动作没什么毛病。但是问题在于热度太低了。本身市场就没什么钱，游资炒作和正规军最大的不同就是人心散乱，没有进攻的章法。老话讲打得一拳开免得百拳来，而雄安的炒作上面是一拳本身就不太硬气，还想着处处开花，最终就是中材节能、中环装备等多股炸板回落。





而版块内的炸板还不算，雄安直接刺激了更多区域题材的炒作跟风。几乎都是围绕两会预期，自由港、粤港澳等等。但是提醒大家注意一个—— 海南板块，前期地区板块炒作的大龙头，今天已经成为领跌品种。





看明白这个，大家多少能够明白，目前的炒作模式是机构主导还是游资主导，是准备打一棒子就走还是准备论持久战。





其实包括雄安在内的各种概念今天走强，也符合近期市场的习惯——每一次重要会议前夕，市场恰巧没有成规模的正规军进场，于是游资就开始寻找一些有的没的，资金记忆浓厚的，但是说不清道不明究竟有没有利好的品种炒一下。





然而事实上是这些品种—— 第一几乎都是超跌反弹，而且严重超跌，游资拉升难度小，需要资金少。第二几乎都没有实质性利好出台，几乎都停留在讲故事的阶段。 所以所谓的上市公司的利好，都是天上掉下来的。所谓故事里的事，说不是就不是是也不是。大家看着办吧。





所以看明白近期的市场走势，我觉得能够解答很多朋友一个问题， 能不能抄底了？我们觉得市场还是弱了点， 这个位置，底部区间没问题，说就是底部后面寸土不让这个有点早。个股震荡刚开始，后面是筑底的过程，加上本轮杀跌机构伤的比较深，所以恢复元气也需要时间。所以大家啊，操作的过程中，千万不要着急，多一点耐心！





不过对于市场也没必要过分的悲观，因为今年的农历新年晚，市场目前是不是底部不好说，但一定是底部区间，后面跟着两会，以A股的政治觉悟，两会行情还是要有的。所以大家这个多一分等待，等待的不是别的，而是后期大行情的惊喜。热线：010-57594189



