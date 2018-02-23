【政策】





1、雄安规划编制取得进展 智能和绿色成关键词





中共中央政治局常务委员会22日召开会议，听取河北雄安新区规划编制情况的汇报。会议认为，在党中央领导下，在国务院有关部委和京津两市大力支持下，河北省会同京津冀 协同发展领导小组办公室、专家咨询委员会等方面，深入调查论证，充分听取各方意见，反复修改完善，雄安新区规划编制工作取得重要进展。雄安新区规划和建设要同步规划建设数字城市，努力打造智能新区；要坚持生态 优先、绿色发展，努力建设绿色低碳 新区。





A股已有达实智能(002421)在雄安设立了雄安达实智慧科技有限公司，建科院(300675)设立了河北雄安绿研检验认证有限公司，雪迪龙(002658)设立了雄安雪迪龙(002658)环境科技有限公司。









2、六部委联手发文支持国有企业办职业学校、支出可抵税





教育部、发改委、工信部、财政部、人社部、国税总局近日联合印发《职业学校校企合作促进办法》，提出鼓励有条件的企业举办或者参与举办职业学校，鼓励规模以上企业在职业学校设置职工培训和继续教育机构。





中国高科(600730)控股股东为北大方正集团，实控人为教育部；百洋股份(002696)收购火星时代100%股权。火星时代教育是中国艺术教育高端品牌。









【涨价】





1、轮胎行业涨价潮持续行业龙头望受益





据媒体报道，正新橡胶台湾厂2月20日开工生产，但因内地环保标准加严及轮胎原材料价格相继上涨，该公司宣布自3月起拟先调涨内地大卡客车胎、轿车胎售价，涨幅各约2%～3%；另东南亚市场则先调涨机车胎及大卡客车胎，涨幅各3%；至于台湾，正新拟先调涨大卡客车胎5%。此前该公司旗下全球轮胎品牌十强的玛吉斯轮胎已率先宣布自3月起涨价。据了解，目前内地市场的外商轮胎厂包括德国马牌、倍耐力及米其林等也拟调涨轿车胎售价。





上市公司中，三角轮胎(601163)、青岛双星(000599)、玲珑轮胎(601966)、通用股份(601500)等公司有望受益。









【产业】





1、5G商用推进超预期 行业即将迎来大规模投资





据媒体报道，美国运营商AT&T日前宣布，亚特兰大和得克萨斯州的达拉斯和韦科今年年底能率先体验5G，随后AT&T还将在另外9个城市开启5G超快网络。不久前有消息称，中国移动公司计划在2019年底前为消费者提供全面的5G服务，比原定的2020年提前一年。目前运营商和智能手机厂商都在开始研发能够能够承载5G技术的设备终端，高通宣布有多个OEM厂商，以及包括AT&T在内的12家运营商准备在2019年开启5G终端商用。





中兴通讯(000063)聚焦5G核心技术，是全球5G标准研究的主要贡献者；亨通光电(600487)是国内光纤光缆龙头，受益5G基站密集组网以及流量激增带动光纤旺盛需求。









2、华为计划在更多手机搭载自家芯片、海思麒麟芯片将大规模量产





据报道，华为计划在其陆续推出的安卓手机上搭载自家的海思芯片。业内人士称，华为海思芯片将投入大规模量产，以与其竞争对手高通、联发科等并驾齐驱。





中科创达(300496)为华为最新的全球首款AI手机芯片麒麟970提供了在物体识别方面的一整套嵌入式AI解决方案；全志科技(300458)是国内领先的智能应用处理器SoC和智能模拟芯片设计厂商。









3、车企持续发力自动驾驶 高精度地图或成标配





据媒体报道，宝马以及戴姆勒将使HERE高清实时地图成为其未来自动驾驶汽车 (SAE 3-5级别)不可分割的一部分。据介绍，HERE地图具有机器学习功能，可对同一道路上的物体进行不同角度的观察，确定其确切的位置，之后将该物体的特征发布到HERE实时地图上面，可反映道路环境的动态变化情况并以近实时的方式完成自我更新。这使得车辆能够根据道路状况进行主动的调整，比如，在车道关闭的情况下，提前换道或者调整速度。





四维图新(002405)在“高精度地图+芯片 +算法+系统平台”产业链布局完整；中海达(300177)合营企业武汉中海庭从事高精度地图的采集和制。





【提醒】

1、中签缴款：华夏航空(002928)

【要闻】

1、中央政治局听取雄安建设规划报告，努力打造智能新区。

2、上海自贸区推进工作领导小组会议召开，自由贸易港建设等5方面要有新突破。

3、央行时隔16日重启逆回购操作，今日(2月22日)净投放3500亿元。

4、银监会信托部主任：部分信托成有牌照的“正规游击队”。

5、首张个人征信牌照正式获批，百行征信落地深圳。

6、三部门对军民融合发展法规文件清理作出全面部署。

7、媒体曝万达将再度入主大连足球，接手大连一方。

8、1月平地机销量同比增长74%，创史上最高增速。

9、美股涨跌不一，道指涨逾160点，道指涨0.66%；COMEX黄金期货收涨不到0.1%；美国WTI原油4月期货收涨1.8%。

【公告：复牌】

神开股份(002278)：映业文化成为持有表决权第一大股东

拓斯达(300607)：拟收购野田智能装备 剩余80%股权

江南嘉捷(601313)：三六零股权过户已完成

三圣股份(002742)：定增 募资约9.62亿 建设医药制造基地

软控股份(002073)：拟认购境外公司eCobalt股份，获得钴矿矿产包销权

回天新材(300041)：暂停筹划重大事项

美尚生态(300495)：终止筹划重大事项

当代东方(000673)拟收购当代陆玖49%股权

和晶科技(300279)：拟7亿元增资控股环宇万维

*ST众和：拟购买标的资产为经营矿业的企业

正业科技(300410)：终止筹划重大事项，股东终止减持计划

中润资源(000506)：控股股东质押股票跌破平仓线，停牌期满股票复牌

【公告】

众应互联(002464)：控股股东溢价转让公司10%股权 控制权将变更

东方日升(300118)：拟20亿元义乌投建太阳能(000591)电池 组件生产基地

天马精化(002453)：与京东战略合作 积极推进业务转型

鲁西化工(000830) ：己内酰胺二期项目投产

乐视网(300104)：媒体所提“重整方案”未形成任何实质性方案及意向

新湖中宝(600208)：13.68亿元竞得万得信息6.02%股权

蓝色光标(300058)：子公司终止收购境外公司Cogint

东旭蓝天(000040)：联合中标龙山县城市新区综合开发25.77亿PPP 项目

【公告：分红及业绩】

回天新材(300041)：2017年拟10派5元

西泵股份(002536)：2017年净利同比增长123.96%

【公告：增减持】

梅雁吉祥(600868)：获中睿新能源及其一致行动人举牌

正业科技(300410)：控股股东鼓励内部员工增持公司股票，承诺兜底

金钼股份(601958)：控股股东增持462万股，拟继续增持

顶点软件(603383)：控股股东增持股份 拟继续增持

昆药集团(600422)：拟耗资2至5亿元回购股份

大连电瓷(002606)：部分董事及高管拟增持公司股份

东阿阿胶(000423)控股股东方面增持至30%

银宝山新(002786)：力合创赢及力合华富拟减持4.84%股份

正业科技(300410)：终止筹划重大事项 股东终止减持计划

博天环境(603603)：股东拟减持不超6%股份

海峡环保(603817)：两股东拟合计减持不超4%股份

【解禁股】

辰安科技(300523)、奥拓电子(002587)、信维通信(300136)、中顺洁柔(002511)、同力水泥(000885)



