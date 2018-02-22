



开门红，这三个字说出来有点时过境迁的唏嘘。两个半月前，大A迎来了2018年的开门红，大家狂喜了1个月之后，形成了毫无疑问的股灾5.0。而转眼间，农历新年之后又是一次开门红。不知道有多少朋友眼瞅着这个：开门红那个红艳艳，但是心里会打鼓呢？





开门红有多少含金量？这个问题我们在今天中午的博文中给大家已经做了解答：





第一， 外围市场的高开低走，港股虽然逆势拉升但是今天恒生全天低开震荡。





第二， 国际金价连续走弱，并且出现单日暴跌，原因是对于加息预期的提前反映。但更多的也表明了外围的不稳定。





第三， 对内最大的政策不确定性仍然是信托去杠杆，靴子未落地。





最后， 本轮杀跌最重要的伤痕并不是散户而是机构，机构受伤是需要一段静养的。





这四点放在这儿，基本上就决定了开门红市场的主要基调。 其实大家看看午后的盘面就能明白，一个关键词是缩量，整个沪指成交量萎缩也是挺要命的，一个超2%的大反弹，成交量不足节前市场倒数第二个交易日。并且 几乎是从9点50市场完成下探之后就形成了分时级别的量价背离。说明观望情绪还是太过于浓烈了。 如果大家要问为什么都在观望，可以反过头重新看上面写的四点。





另一个关键词是炸板。看今天的盘面，明显市场有点没头苍蝇的感觉， 资金找不到进攻的方向，四处出击，再加上量能有限，最终是一堆的烂板票，今天共有22只炸板的票！ 最惨烈的堪称海南板块——早盘领跑，再到午后全数炸板。





开盘或者低点介入的尚有安全垫，追高的已经悉数套牢。目前这种看似风光的品种背后，面临的境遇都差不多。事实上海南板块也不是一个孤例，尤其是对于这种消息类品种，其实说风险无非也就是一句话——大A真正的利空没有完全的被消化干净，所以资金不具备持续性。





很多朋友说这种行情怎么做，我们只能告诉您， 第一，控制总仓位，第二，不建议开新仓。 很多朋友投资非常着急，但是错过这村就没了这店。事实上老股民都知道——只要本钱还在，A股错过这村还有下一座村，错过这店还有下一家店。





而新股民不知道的是——弱反弹有时候比下跌更要命，因为反弹弱，所以个股其实很快会有分化。而一旦你着急麻慌的跑进去，然后发现自己的股票不涨反跌，而盘面上又有上涨的品种。很快心态就会坏掉！更重要的是，因为大资金观望氛围的浓厚，导致市场缺少主线，没有主线的行情下，盲目进场面对这种情况更是大概率事件！





所以大家目前，我们认为还是慎重，耐心等待风险出清，以及真正的机构进场信号。



