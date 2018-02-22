这个开门红，注了“四点水”(2018-02-22 15:34:22)
开门红，这三个字说出来有点时过境迁的唏嘘。两个半月前，大A迎来了2018年的开门红，大家狂喜了1个月之后，形成了毫无疑问的股灾5.0。而转眼间，农历新年之后又是一次开门红。不知道有多少朋友眼瞅着这个：开门红那个红艳艳，但是心里会打鼓呢？
开门红有多少含金量？这个问题我们在今天中午的博文中给大家已经做了解答：
第一，外围市场的高开低走，港股虽然逆势拉升但是今天恒生全天低开震荡。
第二，国际金价连续走弱，并且出现单日暴跌，原因是对于加息预期的提前反映。但更多的也表明了外围的不稳定。
第三，对内最大的政策不确定性仍然是信托去杠杆，靴子未落地。
最后，本轮杀跌最重要的伤痕并不是散户而是机构，机构受伤是需要一段静养的。
这四点放在这儿，基本上就决定了开门红市场的主要基调。其实大家看看午后的盘面就能明白，一个关键词是缩量，整个沪指成交量萎缩也是挺要命的，一个超2%的大反弹，成交量不足节前市场倒数第二个交易日。并且几乎是从9点50市场完成下探之后就形成了分时级别的量价背离。说明观望情绪还是太过于浓烈了。如果大家要问为什么都在观望，可以反过头重新看上面写的四点。
另一个关键词是炸板。看今天的盘面，明显市场有点没头苍蝇的感觉，资金找不到进攻的方向，四处出击，再加上量能有限，最终是一堆的烂板票，今天共有22只炸板的票！最惨烈的堪称海南板块——早盘领跑，再到午后全数炸板。
开盘或者低点介入的尚有安全垫，追高的已经悉数套牢。目前这种看似风光的品种背后，面临的境遇都差不多。事实上海南板块也不是一个孤例，尤其是对于这种消息类品种，其实说风险无非也就是一句话——大A真正的利空没有完全的被消化干净，所以资金不具备持续性。
很多朋友说这种行情怎么做，我们只能告诉您，第一，控制总仓位，第二，不建议开新仓。很多朋友投资非常着急，但是错过这村就没了这店。事实上老股民都知道——只要本钱还在，A股错过这村还有下一座村，错过这店还有下一家店。
而新股民不知道的是——弱反弹有时候比下跌更要命，因为反弹弱，所以个股其实很快会有分化。而一旦你着急麻慌的跑进去，然后发现自己的股票不涨反跌，而盘面上又有上涨的品种。很快心态就会坏掉！更重要的是，因为大资金观望氛围的浓厚，导致市场缺少主线，没有主线的行情下，盲目进场面对这种情况更是大概率事件！
所以大家目前，我们认为还是慎重，耐心等待风险出清，以及真正的机构进场信号。
不过对于市场也没必要过分的悲观，因为今年的农历新年晚，市场目前是不是底部不好说，但一定是底部区间，后面跟着两会，以A股的政治觉悟，两会行情还是要有的。所以大家这个多一分等待，等待的不是别的，而是后期大行情的惊喜。热线：010-57594189
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