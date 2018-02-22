新年第一天，还是首先祝大家新年快乐，旺财年我们一起一路长红，一路常红。





很多朋友注意到假期期间外盘的走势，预测A股很可能开门红。开门红确实来了，大家又开始想要不要追，这里面我们觉得追，要有几个前提，第一是目前绝对仓位轻，第二是自己纪律性较好，第三是能真正透过普涨看明白这里面哪些是有真正机会的。第四是追要本着： 小追怡情，大追伤身，强追灰飞烟灭的态度。





这不是开玩笑。我们和大家还是要展开讲一讲，这里面市场在一派祥和的气象背后，有几个问题其实并没有真正解决。





第一，外围市场几乎全都是前高后低走势 ，这里面美股尤甚，恒生指数靠着金融周期这类大权重，在初六逆着全球走弱的大势飘红，但今早开盘低开1%，并且到目前仍然是低开震荡的节奏。而且从技术上面讲，美股三大指数也难言底部出现，因此大家不要盲目的高兴乐观，要提防大A股高开低走，或者冲高回落。





第二，外围除股市外，黄金也出现较大波动 ，2月14日大幅上涨，但随后一天回调几乎回吐全部涨幅，并且连续走弱。这种走势在历史上罕见，而从消息面上看，也和美联储加息预期升温有直接关系，这也证明外围反弹并非表面看上去那么光鲜。





第三，对内最大的政策不确定性仍然是信托去杠杆 ，我们之前和大家说，大A想要真正吸引增量资金，一定要首先把利空出尽。不管新规标准多高，一定要敲定，否则资金的情绪很难回转。而利空没有靴子落地前，算不上利空出清，所以A股反弹也还是提心吊胆。反弹可能会有，但是反转还有点早。





第四，本轮杀跌主要是机构受伤。 1月份的反弹很多机构刚刚完成建仓，被短时间连续暴跌直接捂在高位，机构受伤复苏需要时间来养伤，虽然长期看自救需求一定会激发中远期行情，但是短线恐怕更多的是疗伤需求。





这四点其实还是给了盘面一些不确定因素。而且从今天早盘的市场运作来看，沪指整体缩量还是比较严重，尤其后半段拉升，反而在分时级别形成了量价背离的走势，这就有点尴尬了。





再看板块方面，两会渐近海南板块的连续上涨之后，开始进攻比较新颖的政策性题材，如自由港的长江投资，雄安新区的首创股份等等。今天市场走普涨， 但是追高的性价比很低，两市封板21只炸板16只，是不太适宜追涨的。





所以总的来说，大A开门红应该没问题，但是这个开门红更多的是技术性的，A股目前需要的，以及很多在节前走势破位的个股需要的，是构建底部图形，横盘更符合目前机构行为的逻辑，因此大家操作上一定要谨慎。中长期我们看好，但是短期不要太鲁莽。



