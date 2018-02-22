【题材】





1、春节海南旅游持续增长、乡村旅游受热捧





春节黄金周，海南游火了。21日琼州海峡滞留车辆过万，出岛机票过万刷爆朋友圈，除了罕见连续大雾，人流车流高增长也是滞留原因。据了解，整个春节黄金周期间，海南旅游市场供需两旺。海口市和三亚市旅游饭店的平均开房率仍然分别保持在73.52%和80.6%的较高水平，南山文化旅游区、大小洞天、蜈支洲岛、天涯海角、热带森林公园、西岛、千古情景区、鹿回头等八大景区接待游客场面持续火爆。乡村旅游热度也持续提升，自驾游、亲子游成为出游主力，湖畔骑行、登山远眺、采摘垂钓、品尝农家宴等体验受到欢迎。





中国国旅(601888)旗下中免公司运营三亚海棠湾免税中心；华侨城A已签订天涯马岭艺术产业小镇以及文门村两个小镇特色旅游项目，目前处于在建状态。；首旅酒店(600258)旗下子公司南山文化旅游开发有限公司运营南山5A级景区。









2、港股航空板块节后首日大涨、A股有望跟随





春节长假后港股开市首日航空板块全线走高，北京首都机场、中国国航(601111)、中国东方航空(600115)、中国南方航空(600029)等表现出色。民航局此前预测春运期间，民航将运输旅客6500万人次，同比增长10%左右。多家机构预计，民航客运量将在高基数上继续维持高增长态势。





可关注中国国航(601111)、南方航空(600029)。









3、春节档票房大爆发、影视板块或迎炒作





今年春节电影市场票房表现十分亮眼。大年初一单日票房12.64亿，创下全球单日单一市场票房最高纪录，前三天累计票房32.07亿，其中后两天正值周末，又创下全球单市场周末票房纪录。根据猫眼电影统计数据，正月初一至初五下午，国内电影票房累计突破46亿元，刷新中国电影(600977)春节档新纪录。





金逸影视(002905)是国内知名院线发行和电影放映企业；光线传媒(300251)精品IP储备丰富，投资众多动漫优质内容公司，公司股价未来表现值得期待。









4、美国无人车项目获政府许可、关注无人驾驶概念





据美国国家安 全局(NSA)发言人介绍，谷歌母公司Alphabet旗下的Waymo无人驾驶车项目已经获得亚利桑那州交通运输部的许可，允许Waymo的无人驾驶小型货车在该州通过智能手机APP向用户提供服务并收取费用。Waymo此前与菲亚特克莱斯勒达成购买数千辆装备有无人驾驶技术的太平洋(601099)面包车的协议。除美国之外，英国政府此前也已宣布了无人驾驶路测计划，预计将在2021年上路行驶。国内方面，百度去年表示将在2018年实现无人驾驶车辆量产，其旗下的Apollo无人车亮相今年央视春晚，引发广泛关注。





德赛西威(002920)布局智能驾驶辅助系统及车载信息娱乐系统，主要客户包括一汽大众、广汽等，业绩将受益于自主品牌汽车的市占率提高；四维图新(002405)是国内高精度地图龙头企业。









5、韩美军演启动再即、军工板块有望迎来契机





据新华网(603888)报道，韩国国防部20日确认，韩国和美国今年仍将启动联合军事演习。韩联社报道，韩国国防部当天向国会递交一份报告，称韩美今年将在韩国举行代号“关键决断”和“乙支自由卫士”的联合军演，“以推进双方旨在探测、扰乱、摧毁、防御朝鲜核武及导弹的‘4D作战概念’”。韩国国防部长官宋永武当天出席国会国防委员会会议时说，韩美双方将在3月18日平昌冬残奥会闭幕至3月底前这段时间里，宣布联合军演具体日期。





相关个股可关注航天晨光(600501)、航天长峰(600855)、中航动控等。









6、苹果公司或将直接从矿企采购钴、钴价涨势有望更加明朗





据外 媒报道，知情人士透露，苹果公司正在洽商首次直接从矿企长期购买钴。在行业担心电动汽车蓬勃发展可能引发这种重要电池原料出现短缺之际，苹果直接洽商矿企表明，这家科技巨头期望确保其iPhone和iPad电池将有充足的钴供应。目前，全球大约四分之一的钴产量用在智能手机上。根据其中一位知情人士称，苹果正在寻求锁定每年数千吨的供应合约，合约期限五年或更长。





可关注洛阳钼业(603993)、寒锐钴业(300618)等国内钴产品龙头公司。









7、高密度高灵敏度柔性电子材料首次开发成功 更易量产





美国斯坦福大学华人教授鲍哲南科研团队19日在英国《自然》杂志发表报告说，他们在柔性电子领域实现了制造工艺的新突破，首次成功开发出更易量产的高密度、高灵敏度可拉伸晶体管阵列，这一成果在电子皮肤等研究中具有突破性意义。





上市公司中，丹邦科技(002618)专注于微电子柔性互连与封装业务；生益科技(600183)为我国最大的覆铜板生产企业，主营覆铜板、粘结片、电子用挠性材料等。









8、财政部牵头筹建中国农垦产业发展基金 助力乡村振兴





据报道，财政部已牵头筹建中国农垦产业发展基金，计划规模500亿元左右，以推进农垦改革发展，助力乡村振兴战略实施。财政部将加强对农垦基金运行的监督指导，积极发挥财政资金的杠杆作用，通过盘活存量资产，吸引社会资本投入到垦区企业。





上市公司中，苏垦农发是一家以自主经营种植基地为核心资源优势的农作物种植、良种育繁、农产品(000061)加工及销售全产业链规模化国有大型农垦企业；北大荒(600598)大股东为黑龙江北大荒(600598)农垦集团。









9、苹果与长江存储谈判 iPhone有望首次采用中国厂商闪存芯片





据报道，苹果公司已经开始和中国长江存储科技有限责任公司谈判，计划向对方采购NAND闪存芯片，用于iPhone。





相关概念股主要有紫光国芯(002049)、华天科技(002185)等。





【要闻】

1、央行：会同相关部门修改完善资管新规 适时推动逆周期政策回归中性

2、中国证券市场投资者数量超过1.35亿，A股超过1.34亿

3、中国2017年增持美债1265亿美元 为七年来最大力度

4、美财政部一天之内释放1790亿美元的债券供给

5、保监会副主席：重塑保险监管 真正让监管长上牙齿

6、上交所：进一步明确上市公司大股东通过大宗交易减持股份事项

7、保监会：坚决禁止脱离实体经济的假创新和伪创新

8、港交所主席：近两周市场波幅较大 将扩大互联互通机制

9、2月20日美国原油期货价格升至近两周高位。

10、本周美债收益率或触及3%红线，再掀市场巨震

【增持】

金城医药(300233)：部分董监高拟增持不低于5000万元

洪汇新材(002802)：拟用自有资金，回购公司部分社会公众股份，回购股份数量不超过131.5789万股，占本公司目总股本的1.21%

星网锐捷(002396)：控股股东增持585万股公司股份

九阳股份(002242)：控股股东将继续增持不超2%股份

【减持】

华灿光电(300323)：董事及高管计划减持不超603万股

【个股公告】

ST巴士：北京密境和风拟与巴士科技解除合作

天龙光电(300029)：连续两年亏损，或将被暂停上市

证通电子(002197)：遭深圳证监局责令改正

海宁皮城(002344)：全资子公司收购民融中心40%股权

佳讯飞鸿(300213)：控股股东采取措施消除平仓风险

渤海金控(000415)：资产重组计划在讨论之中

大连电瓷(002606)：股权质押融资风险降低

中国核电(601985)：江苏核电3号机组具备商运条件

大族激光(002008)：预计到2020年OLED在智能手机中的渗透率将超越LCD

岭南园林(002717)：联合体中标3.64亿元PPP项目

【年报及一季报】

辉隆股份(002556)2017年净利增长三成

荣之联(002642)：预计2018年1-3月净利润同比增长580%–615%

【复牌】

三变科技(002112)：终止重大资产重组，明日复牌

华英农业(002321)：拟定增不超过6亿元加码主业 22日复牌

劲胜智能(300083)：重大事项将构成重大资产重组 22日复牌

天夏智慧(000662)：控股股东采取措施消除平仓风险，明日复牌

安诺其(300067)：继续推进发行股份购买资产事项，明日复牌



