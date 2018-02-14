其实市场确实是没什么值得多说的了。



已经收盘，年前的最后一个交易日收官，这个位置我觉得大家反而更应该喘口气，不要想那么多。



说实话，2017年不是平凡的一年，去年年初的时候，我们和大家说，市场再也不可能拿到3000点以下的筹码，让大家抓紧时间进场。之后我们一起走过真的是A股有史以来的第一个“慢牛”。我觉得大家也不用那么“挑剔”。我们必须承认慢牛，就像我们认为他们必须承认股灾一样。



A股从来不是一个单边的市场。也从来不是一个一帆风顺的市场。很多朋友羡慕美股，但是羡慕没法转化成收益，真正的财富，还是在大A的3500家公司中。



而在这3500的发掘中，有的朋友说做A股太难了。我同意，又不同意，我觉得不是A股太难，而是投资本身就不是一个简单的工作。



很多朋友是看着所谓的技术指标，搞懂了什么叫MACD金叉死叉就冲进了市场。也有的朋友是就在上市公司身边，自以为了解就进入了市场。还有是听了一些小道消息，涌入了市场。大家折腾一圈，最终觉得市场太难了。



若真如此，投资当然太难了，否则A股就不该叫股市而应该叫印钞市。所以我们才不断想通过自己微弱的声音，让更多朋友了解所谓的投资应该如何，所谓的判断应该从何。



但是话虽如此，我们认为A股又是一个充满魅力的地方。我相信这一点也不需要过多的说明，尽管A股有那么多不完美，尽管一次次的黑天鹅突袭，但是大家仍然在并肩战斗，那就是最好的证明。



2017年和刚刚过去的鸡年，给了大家惊喜，也给了大家意外，给了大家成功的喜悦，也有临近年底这一个月堪称灿烈的回撤。然而所有的老股民都会明白，投资历来如此，所以我们说回顾，从不为了标榜或黯然神伤，每一次回顾都是为了将来走的更好。



所以2017年，鸡年的所有交易都已经结束了，感谢大家一直的陪伴，我觉得大家都是战友，也都是战士，只要A股市场还在，我们便战斗不休。



最后再次感谢大家的陪伴，提前祝大家新年快乐。



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