节前最后一个交易日，市场成交量大幅萎缩。之前和大家说过，节前很难有大比例的翘尾行情，大概率是企稳走平，周三的缩量未尝不是好事——因为表明着至少节前市场不可能走出幺蛾子，平稳收官会是大概率事件。



板块方面，昨晚市场期待的新能源政策公布。退坡比例敲定，比市场预期各有涨跌，但充电桩行业补贴在增速，利好刺激下的充电桩板块，成为两市唯一风口，超跌股盛弘股份、和顺电气、万马股份、动力源开盘后迅速涨停。



午后唯一的看点，是主力会不会收一个合家欢的红盘给鸡年来一个圆满收官。但是实质性意义不大。今天我们再一次给大家强调，目前的行情，一定要管住手，因为新年期间的外围不确定因素实在是太多了，所以大家没必要火中取栗。真的有大的反弹行情，说实话，也不在于一根阳线。



不过总的来说，我们还是看好年后市场的反弹机会，不过目前而言，因为节前美股的下探，所以目前可以说是外围不确定因素最高的节点，大家还是安心过年，不要在最后两个小时博杀了。



最后多说一句，很多朋友特别迷信目前的上市公司增持，周一我们其实给大家讲了，市场中回购也好，增持也罢，看着都是利好，但是未必大股东真的是实诚人。A股历史上不乏有增持画饼、呼吁员工兜底增持自己阶级减持的奇葩，大家更要当心目前环境下，因为股权质押接近爆仓而被迫增持的公司。所以这也是近期反复提示大家的，市场好看不好做时，我们多一些耐心等等看。



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