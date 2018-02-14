【今日题材】



1、工信部加紧出台动力电池回收方案、产业将迎爆发元年



据媒体报道，工信部正在加紧研究出台动力电池回收方案，相关政策预计今年发布，将重点围绕保障废旧动力电池有序回流到正规再生利用企业。2016年以来，国家对废旧动力电池回收已发布了一系列政策规范。随着较为完善的国标体系构建，动力电池回收和梯次利用的无序状态有望改变。



格林美(002340)构建以城市为中心的动力电池回收与拆解系统，与比亚迪(002594)、上海大众等20多家企业合作推动构建动力电池回收利用产业链。东方精工(002611)在动力电池回收及梯次利用方面具有较强的先发优势，与北汽集团、宁德时代等开展动力电池研发、制造、回收、梯级利用等业务战略合作。





2、MLCC缺货状况加剧行业“开门红”可期



据日本媒体报道，由于日本本州靠近日本海地区近期连续遭遇暴雪，全球最大MLCC(陶瓷电容)生产商村田多所工厂停工，生产和出货都受到影响。同时，另一全球MLCC巨头日本京瓷将于2月底停产0402、0603等当下最为缺货的规格产品，MLCC全球缺货程度恐将加剧。受益产品供不应求，MLCC龙头国巨1月营收同比增加44.8%，风华高科(000636)公司官网披露1月营收同比增加55%，净利润同比增加607%，实现“开门红”。



风华高科(000636)MLCC订单已排至三季度，1月营收、利润大幅增长以及去年低基数或助一季报超预期；三环集团(300408)是国内MLCC主要生产商，拥有陶瓷粉体产能，成本控制领先。





3、新版新能源汽车财政补贴政策落地、行业龙头公司优势更加明显



2月13日，财政部等四部门调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策，进一步提高纯电动乘用车能量密度门槛要求。根据成本变化等情况，调整优化新能源乘用车补贴标准，合理降低新能源客车和新能源专用车补贴标准。从2018年起将新能源汽车地方购置补贴资金逐渐转为支持充电基础设施建设和运营、新能源汽车使用和运营等环节。本通知从2018年2月12日起实施，2018年2月12日至2018年6月11日为过渡期。过渡期对应标准的0.7倍补贴，新能源货车和专用车按0.4倍补贴，燃料电池汽车补贴标准不变。



可关注杉杉股份(600884)、新宙邦(300037)等新能源汽车细分行业龙头公司。



4、我国成功发射两颗北斗导航卫星 星载原子钟打破国外技术封锁



2月12日成功发射的第二十八、二十九颗北斗导航卫星，搭载有中国新一代星载原子钟。相关专家表示，中国原子钟发展已打破国外技术封锁，实现从跟跑到并跑。



上市公司中，合众思壮(002383)控股子公司上海泰坦提供从时钟精密时钟源、网络时间服务器到高精度时间测量仪和同步管理软件在内的全套解决方案，主导产品包括铯原子钟。东土科技(300353)控股公司上海远景数字信息技术有限公司研发并生产铷原子钟，已为电力用户、移动通讯用户提供精确对时服务。



【提醒

华夏航空(002928)：申购代码华夏航空(002928)，申购上限1.20万股，申购价格20.64元，公司主营支线航空。





【要闻】

1、周小川发文恭贺新春：切实防范系统性金融风险

2、上周新增投资者逾25万人，中国结算周二盘后发布的数据显示，上周(2月5日至9日)A股市场新增投资者25.02万人，较前一个交易周环比下降8.92%。据统计，该数据已连续第三周出现环比下降。

3、保监会加强险资股权投资事后报告监管机制

4、四部门调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策

5、文化部：即日起在全国开展网络表演市场专项整治行动

6、工信部征求食盐定点批发企业规范条件意见

7、截至收盘，标普500指数初步收涨7.01点，涨幅0.26%，报2663.01点。道琼斯工业平均指数收涨39.52点，涨幅0.16%，报24640.79点。纳斯达克综合指数收涨31.55点，涨幅0.45%，报7013.51点。

8、COMEX黄金4月合约收盘上涨4美元，涨幅0.3%，报1330.40美元/盎司。３月交货的纽约轻质原油期货价格下跌0.1美元，收于每桶59.19美元。

9、LME期锡收涨1.9%，报21500美元/吨，一度涨至21475美元/吨，1月份曾以22000美元/吨录得2017年2月份以来最高位。LME期铜收涨2.3%，报6987美元/吨。LME期锌收涨2.6%，报3469美元/吨。LME期铅收涨1.8%，报2560美元/吨。LME期镍收涨2.7%，报13450美元/吨。LME期铝收涨0.7%，报2139美元/吨。



【增持】

1、一汽富维(600742)：获股东一汽富晟举牌，持股达5.16%

2、国创高新(002377)：控股股东13日增持205万股 后续拟增持不少于5000万元

3、天泽信息(300209)：实控人拟增持不低于5000万元

4、维尔利(300190)：部分高管拟增持不少于4600万元

5、胜利股份(000407)：大股东拟增持不低于1亿元

6、中航沈飞(600760)：控股股东一致行动人拟增持不超2%股份



【减持】

1、智慧松德(300173)：三股东拟合计减持20.56%股份

2、瑞特股份(300600)：股东拟减持不超375万股

3、雅戈尔(600177)：股东拟减持不超6%股份



【个股公告】

1、世名科技(300522)：控股股东补充质押降低警戒线与平仓线 股票复牌

2、TCL集团：27.27亿股限售股26日解禁

3、捷顺科技(002609)：子公司获蚂蚁金服2亿元增资 明日复牌

4、浙江交科(002061)：联合体预中标逾19亿元项目

5、博天环境(603603)：联合体预中标19.56亿元PPP项目

6、海默科技(300084)：控股股东号召员工增持 承诺兜底

7、大东南(002263)：控股股东所持公司股票遭平仓被动减持5万股

8、大族激光(002008)：签署2.14亿元设备销售合同

9、威唐工业(300707)：2017年拟10转10派1.1元

10、迪威迅(300167)：终止收购四川梓宁控股权，股票复牌

11、中南文化(002445)：控股股东补仓足额保证金 股票14日复牌

12、捷顺科技(002609)：拟回购1亿-3亿元

13、中弘股份(000979)：终止筹划发行股份购买资产 股票复牌

14、嘉应制药(002198)：大股东终止筹划股权转让 明日复牌

15、*ST德力：实控人补充质押降低平仓风险 明日复牌

16、大通燃气(000593)：董事长号召员工增持 股票复牌

17、星星科技(300256)：实控人、控股股东质押股票平仓风险解除 明日复牌

18、汉邦高科(300449)：控股股东质押风险解除 股票复牌



【年报及一季报】

1、ST慧球：年报扭亏为盈

2、永辉超市(601933)：年报净利同比增长45.06%

3、九洲药业(603456)：年报净利增三成 拟10转8派2元

4、华大基因(300676)：2017年净利同比增长18.86%

5、广泽股份(600882)：信披违规 遭上海证监局警示

6、德豪润达(002005)：原材料价格上涨 去年亏损8.96亿元

7、海默科技(300084)：控股股东号召员工增持 承诺兜底



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