昨天的隔夜美股反弹，卸掉了市场心头的一座大山。然而这种反弹对于A股来说，磨底很可能才刚刚开始。







为什么呢？原因很简单，因为在美股的重压结束后，大A走出一个不大不小的反弹之后，会马上意识到一个新的问题——我自己的问题解决了吗？





我们讲过本轮调整的核心是信托去杠杆。应该说本轮去杠杆的力度是前所未有，而我们之前也和大家讲过，本轮市场的集中杀跌，比2015年对于机构的杀伤力度更大——因为15年股灾前，市场有充分的时间让机构获利了结。而本轮下跌前，很多机构在1月份的红红火火中，刚刚完成建仓。这就很尴尬了。





完成建仓，迎来的是完全无法预料的政策风口突变——很多散户朋友可能不记得，就在不到5年前，信托夹层业务是作为信托行业创新点出现的。所以这种风口突变其实让很多机构在高位根本来不及反应。





那现在的逻辑就简单了，市场卸掉了一座大山，反弹之后马上会发现——好像身上还有一座大山没有搞定，而本轮下跌因为机构没有成功离场，那么势必会面临一个问题——有一些品种是要自救的，但是也有一些品种，比如信托持仓比例高的，公司股权质押已经出问题的，业绩大幅走坏的，行业政策转向的，本身不上不下但是因为市场降温导致观望情绪压制的。。。这些品种的主力会怎么做？那必然是借着反弹赶紧把货出掉。





所以我们讲，指数会不会二次探底不好说，但是个股一定会有二次探底的过程！





这里面我们还没有加上春节因素——因为节前的大跌，以及外围市场在春节长假期间的不确定性，当前位置资金必然以观望态度来看待。





所以大家看到近期连续两天市场出现拉高回落拉高受阻，也是源于深层的矛盾——一方面超跌情绪严重，另一方面节前市场流动性太差。这两个矛盾不可调和，而且都非常剧烈。





所以市场在明天也就是节前的最后一天恐怕大概率还是震荡为主。





目前恰恰也是考虑到行情的不确定性，我们也不建议大家开新仓，反复说，节前市场的反弹，大家做好手中持股的减亏操作，控制好总仓位，耐心等待。年后至少不会有那么大的一个无法操作的空窗期，外盘的走势也会逐步明朗。届时市场会有真的反弹出现。





最后还是强调一下，我们讲市场走出真反弹而非反抽的三个核心因子——国内监管政策必须要亮明底牌；外盘不能再出幺蛾子；成交量逐步放大增量资金进场。满足这三点，将是大反弹启动的标志。





周五美股触底反弹，场内大批股东自救计划涌现，市场传闻窗口指导大额卖出，大A年前最后一周，大概率形成企稳。我们要做的是，蛰伏、等待、静候市场最佳的进场机会形成。热线010-57594189