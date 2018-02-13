昨天给大家讲，市场能否出现反弹，首先要看外盘的走势。昨夜美股形成强势反弹——标普涨1.39%，报2656.00点。道指涨1.70%，报24601.27点。纳指涨1.56%，报6981.96点。





原因也很简单，特朗普版“四万亿”基建计划出炉，直接促成了欧美股市的集体大反攻。





市场反弹了，权重集中拉升，但是大家应该注意到，成交量并没有跟进。所以我还是之前的观点，反弹做好存量仓位的减亏操作，但是开新仓要谨慎。





市场反弹三座大山：对内信托政策必须要落地明确 ，不管多么严格的政策，你真正明确了，资金都有办法生存，但是不明确，资金都不敢冒着“我开到一半你告诉我这是单行道”的风险，这就好比跳高，你把杆位定到多高，市场参与者都能适应，哪怕最终变成撑竿跳都可以，但是你不可以等我跳起来，再突然把杆儿升上去。所以政策明确是第一要务。





第二，外盘必须企稳 ，昨晚外盘大涨源于特朗普基建政策。美国基建加码，意味着大宗商品将被带动，对美股也利好，大宗传导至周期对A股也是利好。后面看反弹的持续性。





第三，成交量必须跟紧 ，没有成交的反弹都是耍流氓，成交量必须持续放大才有机会。这也是今天市场反弹最大的问题，当然春节的特殊时点是有关的，但是后面成交量一定要有持续放大，否则大家要注意减仓。





最后，很多朋友又在讨论二八转换的问题，讲是不是本轮市场的炒作最终会是以创业板启动，权重歇菜告终。我们对于二八转化，在一月份就已经给出过非常坚决的判断。





现在也如此， 我们不认为本轮回调是二八转换。至少要慎言——毕竟中小创即便有系统性机会，也一定要建立在蓝筹反弹后高位横盘的基础上。





因为摆在市场面前的就是一道简单的算术题，就现在的行情， 再次回归低估位置的蓝筹如果都没有资金买，那么中小创肯定是估值更高的 ，更不会有资金关注。而所谓的二八转换期待的蓝筹走跌，大家也要想想，蓝筹权重下跌，中小创怎么可能扛得住？





所以中小创反弹先行是对的，因为盘子小需求资金小，但是这不是二八转化，后面想要走出长效反弹，一定是蓝筹带动进攻，哪怕真的会有二八转换也一定是蓝筹反弹告一段落，进入横盘阶段之后，才会考虑。所以目前如果大家要做布局，一定要等待持续量能配合下，回调时机的蓝筹机会。但是总的来说，总仓位是一定要控制的。



